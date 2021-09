Premios Emmy 2021: la lista de ganadores a lo mejor de la televisión estadounidense

El evento se llevó a cabo en los exteriores del Microsoft Theater de Los Ángeles con la presencia de 500 estrellas e invitados especiales

La gala de los Emmy 2021 se celebró en los exteriores del Microsoft Theater de Los Ángeles, con la presencia de 500 estrellas e invitados especiales, para premiar a las mejores ficciones del año.

La gran ganadora de la esperada ceremonia (que fue retransmitida por la cadena CBS), fue ‘The Crown’ (Netflix) con su galardón a la mejor serie dramática (sumó siete estatuillas).

Fue seguida por ‘Ted Lasso’ (4), ‘Hacks’ (3), ‘Mare of Easttown’ (3) y ‘Gambito de dama’ (2). A continuación, el listado completo de premios.

Mejor serie de drama: The Crown (Netflix)

Mejor serie de comedia: Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor miniserie: Gambito de dama (Netflix)

Mejor actor principal de drama: Josh O’Connor (The Crown)

Mejor actriz principal de drama: Olivia Colman (The Crown)

Mejor actor secundario de drama: Tobias Menzies (The Crown)

Mejor actriz secundaria de drama: Gillian Anderson (The Crown)

Mejor guión de drama: Peter Morgan (The Crown – Episodio: ‘War’)

Mejor dirección de drama: Jessica Hobbs (The Crown – Episodio: ‘War’)

Mejor actor principal de comedia: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Mejor actriz principal de comedia: Jean Smart (Hacks)

Mejor actor secundario de comedia: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Mejor actriz secundaria de comedia: Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Mejor guion de comedia: Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky (Hacks – Episodio: ‘There Is No Line’)

Mejor dirección de comedia: Lucia Aniello (Hacks – Episodio: ‘There Is No Line’)

Mejor actor principal de miniserie: Ewan McGregor (Halston)

Mejor actriz principal de miniserie: Kate Winslet (Mare of Easttown)

Mejor actriz secundaria de miniserie: Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Mejor dirección de miniserie: Scott Frank (The Queen’s Gambit)

Mejor guion de miniserie: Michaela Coel (I May Destroy You)

Mejor TV Movie: Dolly Parton: Navidad en la plaza (Netflix)

Mejor serie de animación: Primal (Adult Swim)

Mejor reality concurso: RuPaul’s Drag Race (VH1)

Mejor talk show: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Mejor especial en directo: Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020 (Showtime)

Mejor serie de sketches: Saturday Night Live (NBC)