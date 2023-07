Premios Martín Fierro 2023: todos los looks de la alfombra roja más esperada de la televisión argentina

Con el Hotel Hilton de Puerto Madero como escenario, todas las figuras se hicieron presentes en la gala más emblemática de la televisión abierta nacional. Maureene Dinar, Benito Fernández, Patricia Doria y Patricia Profumo analizaron en Infobae cada estilo

Desde las 19 se comenzó a palpitar la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2023

El Hotel Hilton de Puerto Madero se vistió de gala para recibir a todas las estrellas de la televisión argentina en la entrega de los Premios Martín Fierro 2023, que se dieron cita este 9 de julio. En esta oportunidad, quienes analizaron a Infobae todos los looks de la alfombra roja más esperada de la televisión argentina fueron los diseñadores Maureene Dinar, Benito Fernández, Patricia Doria y Patricia Profumo.Te puede interesar: Quién fue la pareja elegida como la mejor vestida en la fiesta de los Premios Martín Fierro 2023

Desde las 19, la transmisión de Telefe se centró en los estilos de las figuras de la televisión argentina de la mano de Iván de Pineda y Sofi Martínez, además de Robertito Funes y Agustina Casanova, quienes siguieron los primeros pasos de las estrellas antes de que comenzara la transmisión que oficial de la ceremonia, que estuvo dividida en 36 ternas.

Todos los looks de la alfombra roja

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand luce un modelo de Iara, de la mano de Edgardo Cotón y Mario Vidal, quienes la visten desde hace más de 30 años. La diva ganó el Martín Fierro Labor en Conducción Femenina

Mirtha Legrandlució un modelo diseñado exclusivamente para ella, según detalló su asesor Héctor Vidal Rivas. En este caso, se trató de un vestido de Iara Alta Costura -de Mario Vidal y Edgardo Cotón– bordado con géneros que fueron seleccionados junto a la diva un mes atrás, cuando iniciaron la preparación sobre su look. Su asesor de moda se acercó hasta su departamento -donde la visita a diario-, le llevó un muestrario de telas y allí escogieron el tipo y el color.Te puede interesar: Los mejor y peor vestidos de los Martín Fierro de la televisión 2023

“Estilo Mirtha Mirtha siempre; lleva su sello. Está flaca y le queda bien el vestido al cuerpo con el cuello de piel alrededor del escote dándole volumen e importancia al vestido de manga larga, con bordado color azul noche”, dijo Dinar.

“Ese color azul noche le queda impecable, un bordado increíble. El escote con las plumas le da un glamour increíble, me gusta mucho como está peinada, siempre elegante”, aportó Fernández.

Susana Giménez

Susana Giménez y un look estrellado para la ocasión. Recibió el Martín Fierro de Platino (Nina Capece)

En palabras de Doria, “Susana es perfecta y fiel a ella misma, con dorado, brillo, rayos, estrellas: todo junto y lo sabe llevar, quiebra el look con un clutch borravino o rojo”.Te puede interesar: Dos pruebas de vestuario y colección privada de alhajas, zapatos y carteras: así se preparó Mirtha Legrand para los Martín Fierro 2023

Natalia OreiroNatalia Oreiro by María Gorof

La actriz y cantante Natalia Oreiro, con participación especial en la ceremonia, deslumbró con un diseño de la firma GOROF. El modelo confeccionado por la diseñadora María Gorof consistió en un imponente vestido Carmine Red, en tul francés con un sutil destello de cristales, destacando una teatral quilla y la espalda al descubierto. “Inspirado en las grandes Divas, para la alfombra roja, GOROF presentó un diseño vibrante que refleja la pasión y el romance de figuras legendarias, así como su feminidad y belleza radiante”, dijo a Infobae la reconocida diseñadora María Gorof, directora creativa.

Natalia Oreiro cambió de look durante la gala (Nina Capece)

Oreiro lució joyas Floboskis/stad: Un par de aros trepadores, oro amarillo con corazones de rubíes y corazón de brillante, pulsera tenis de oro amarillo con brillantes, pulsera amarillo de oro amarillo con rubíes y brillantes, anillos haciendo juego de rubíes y brillantes (cinco).

La vestuarista de Oreiro fue Luli Gemelli, el maquillador Fernando Castillos y el peluquero Matías Giachino. Sobre el look de Oreiro, Porfumo dijo: “Lindísimo color guinda para Nati Oreiro. Majestuoso género que acompaña su físico con un acertado make up y peinado”.

Y Doria apuntó: “Natalia Oreiro es diosa, el vestido es una segunda piel, solo a ella le puede quedar tan perfecto. Aunque me parece muy cerrado y hermético, ella es perfecta”.

Pampita

Pampita optó por un color rosa para la gala, con un vestido de Carolina Herrera (Nina Capece)

Fernández analizó el look de Pampita y aseveró: “Increíble el color, ella siempre sorprende; radiante, divina como está peinada y maquillada. El strapless y la sobrefalda divina, una de las más lindas de la noche”.

“En color rosa barbie con un volumen increíble y corte strapless. No es el color que más me gusta para ella; un rosa Dior o rosa pastel sería lo óptimo para ella y la Gala 2023″, agregó Profumo.

Pampita lució un vestido de Carolina Herrera, su vestuarista fue Mechi Ugarte, los zapatos de Markova, el peluquero fue Zacarías Guedes y la maquilladora Estefanía Novillo. Lució joyas Foboskis/stad: Collar de brillantes, un par de aros solitarios, pulsera tejida en oro blanco con brillantes, choker de brillantes oro blanco, anillo de oro blanco víbora y anillo oro blanco con dos hileras de brillantes.

Juana Viale, Ámbar de Benedictis y Marcela Tinayre

La familia de Mirtha Legrand llegó a los Martín Fierro con looks que variaron entre rojo y negro

Juana Viale llegó a la alfombra roja junto a Ámbar de Benedictis y Marcela Tinayre. Viale deslumbró con un diseño de Gino Bogani y los enormes brillantes, un collar de brillantes cuadrado rodeado de brillantes, aros acompañados por un brillantes solitario y anillo. Así Jean Pierre Joyeros, como ya es tradición estuvo presente, vistiendo con sus joyas a diversas personalidades, una de ellas la actriz y conductora. Ámbar, con un vestido de Verónica de la Canal, llevó además joyas de Floboskis|stad: anillo cruz grande oro blanco, anillo cruz chico oro blanco, dos esclavas oro blanco, un par de argollas grande oro blanco y brillantes, un par de argollas chicas oro blanco y brillantes, un par de solitarios chicos, un anillo oro blanco y brillantes.

Viale y su diseño de Gino Bogani (Nina Capece)

Las cuatro generaciones de la familia de Legrand estuvieron presentes en la gala. Marcela Tinayre fue vestida por Mina Agostini con alhajas de Santino. El look de Ámbar fue de Verónica de la Canal y las joyas de Jean Pierre.

“Juanita siempre está muy tendencia, en el color y el escote. Muy impecable. Su hija perfecta, actual, fresca, muy Dua lipa o Bela Hadid y muy internacional. Marcela está correcta con el color, en gama con su hija y la asimetría le enmarca su bello rostro pero el resto sin forma”, sostuvo Doria.

Y Dinar postuló: “Marcela está con un vestido túnica donde ella se siente cómoda. Su hija lleva un vestido escote v manga larga bastante sencillo pero lindo y la hija la más chica lleva un conjunto moderno strap mínimo con pollera y tajo; es un equipo de adolescente”.

Verónica Lozano

Verónica Lozano y un look creado por el diseñador Fabián Zitta

Jésica Cirio

Jésica Cirio en la alfombra roja del hotel Hilton, sede de los Premios Martín Fierro (Nina Capace)

Sobre Jésica Cirio, Dinar dijo: “Vestido simulando dos piezas, dejando panza el aire trabajado asimétricamente la pollera. Lleva un tajo bien largo, está todo realizado con transparencia con paillette.

Doria agregó: “Está con un vestido demasiado cut out, aunque es la tendencia mostrar más piel que vestido, pero todo el vestido es muy raro, por supuesto ella es muy bella y lo puede llevar”.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi se mostraron juntos en los Martín Fierro 2023 (Nicolás Stulberg)

Wanda Nara y el Martín Fierro a Revelación (Adrián Escandar)

Icardi y Nara llegaron junto a su familia a la gala. En este caso, Fernández observó: “Wanda esta divina, vestido negro que le queda impecable, se la ve radiante con toda su familia que también esta impecable pero ella se destaca. El vestido es bien de alfombra roja”.

“Wanda se esta refinando, con un vestido escote bote y amplio en la cadera, lástima que sea negro pero combina con toda su familia que estan perfectos, un lujo”, soltó Doria.

Yanina y Diego Latorre

Yanina Latorre optó por un diseño de Jorge Rey y llegó a la gala con su marido Diego (Nicolas Stulberg)

Sobre la pareja Latorre, Fernández opinó: “Me encanta cómo está Yanina, super fresca con un corset que es tendencia y el trabajo que tiene el vestido. Está super bien maquillada y peinada, una pareja muy linda.

Por su parte, Profumo analizó: Lindos, cancheros y sobrios ambos dos. Yanina Latorre con corte básico, muy básico y lujoso. Diego muy canchero y acorde para esta gala”.

Benjamín Vicuña y su hijo, Bautista

Benjamín Vicuña y Bautista, el hijo que tuvo con Pampita. Los tres se encontraron en la gala (Nicolás Stulberg)

Según Fernández, “Benjamín y el hijo son impecables los dos, super elegantes, los dos divinos”.

Robertito Funes y Agustina Casanova

Robertito Funes y Agustina Casanova, la segunda dupla en conducir la alfombra roja de los Martín Fierro 2023

Funes posó «tomándose en broma el protocolo», bajo la óptica de la diseñadora Patricia Doria (Adrián Escandar)

Según la visión de Doria, “Roberto Funes parece sumamente divertido y lúdico, como es él, tomándose en broma tanto protocolo. Pero me parece que era un momento como para lucirse desde otro lugar con una sastrería. En cuanto a su compañera, el vestido está quizás descompensado. Lleva muy bien la parte superior, el bordado y el encaje me parece muy bueno, pero el remate del vestido con las plumas queda inconcluso. Tiene todo el lujo y valor de una alfombra roja, pero se siente no terminado”.

Beto Casella

Anteriormente, Beto Casella ganó el Martín Fierro por su labor en conducción humorística (Nicolás Stulberg)

Sobre el look de Beto Casella, Dinar consideró: “Beto, sin perder su estilo, tiene tejanas pantalón y campera. Rompió con las reglas”.

“Me gusta el saco pero tal vez le hubiese puesto otros zapatos, eso no lo favorece”, completó Fernández.

Marcos Ginocchio

Con un outfit realizado por Fabián Zitta, el ex ganador de Gran Hermano dijo presente en su primera entrega de premios Crédito: @marcossupdates

“Está correctamente vestido, adecuado para la ocasión. El pelo es muy largo y se ve la inexperiencia de estar en una alfombra roja ya que se lo ve incómodo con el traje que lleva puesto. No se ve muy elegante porque se lo nota incómodo pero lo asesoraron bien, está correcto”, analizó Doria.

Mientras que Dinar sumó: “Marcos está vestido traje smoking, con camisa blanca y cuello palomita. El saco tiene demasiado vuelo en las caderas”.

Karina Mazzocco

Karina Mazzocco llegó a los Martín Fierro con un vestido hecho a medida por Nuria Bueno. Las joyas y el clutch son de Cipriano. (Adrián Escandar)

“Este año decidí hacer un vestido que fuese la antítesis del que usé el año pasado. La diseñadora vuelve a ser Nuria Bueno y a diferencia del año pasado, que era un vestido voluminoso, opté por algo al cuerpo, que tenga cierta transparencia”, dijo Karina Mazzoco a Teleshow, con respecto a su look en los Martín Fierro. Se trata de un vestido de SoyOdraz.

El vestido de Mazzoco fue realizado por la diseñadora Nuria Bueno y su equipo, conformado por la estilista Celina González Balcarce, quien para pelo y maquillaje está trabajando junto a Soledad Vergara.

Dominique Metzger

Dominique Metzger y su diseño de Camila Romano para los Martín Fierro

El look de Dominique Metzger es obra de Camila Romano, con un vestido de silueta al cuerpo con hombros bajos y escote profundo. Eligió acompañar su vestido de alta costura con un collar corbatero largo de brillantes solitarios, aros argollas de oro blanco con brillantes y un anillo sinfín de tres bandas de brillantes de Jean Pierre Joyeros.

El género es una red de algodón bordada con canutillos en color celeste con tajo en el frente y un pequeño drapeado haciendo como una falda portafolio. Además, eligió acompañar su vestido de alta costura de Camila Romano con un collar corbatero largo de brillantes solitarios, aros argollas de oro blanco con brillantes y un anillo sinfín de tres bandas de brillantes.

Chiche Gelblung

Fiel a su estilo, Chiche Gelblung eligió un look vintage

Para Doria, “Chiche es muy vintage y muy de los ochentas: el traje cruzado chaleco estampado, amplio, grande y la corbata torcida”.

Georgina Barbarossa

Gerogina Barbarrosa eligió un look total black (Ramiro Souto)

Georgina Barbarossa, vestida por Vanda Varela, optó por un par de aros de oro blanco ovales de brillantes negros y blancos, una gargantilla de oro blanco y brillantes redondos, una pulsera de oro blanco de cuatro bandas de brillantes y dos anillos, uno con forma de oro blanco y brillantes blancos y negros y otro de oro blanco escamado de brillantes en diagonal de Jean Pierre Joyeros.

Evelyn Von Brocke

Evelyn Von Brocke al llegar a la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido de escote

Sobre el look de Evelyn Von Brocke, Dinar dijo: “Lindo el vestido, trabajado con transparencia escote volado el volumen sobre la figura dando un poco de volumen sin sacar el ojo del cuerpo al cual se quiere remarcar con las transparencias, pues era de tiro alto y mezcla de diferentes transparencias tules Red y otros”.

Carolina Amoroso, María Belén Ludueña, Karina Mazzocco y Violeta Urtizberea

Desde periodistas hasta estrellas del cine y la televisión, decenas de figuras pasaron por la alfombra roja de los Martín Fierro 2023

Iván de Pineda y Sofi Martínez

Iván de Pineda y Sofi Martínez fueron los conductores que lideraron la transmisión de la alfombra roja

Según analizó la diseñadora Dinar, “Iván tiene el look de siempre, pero está muy bien para la ocasión su compañera con el vestido verde de mejor confección. Me parece que el cinturón dorado no es el más acertado. Iván tiene un traje saco largo negro muy de vanguardia”

Al tiempo que Fernández agregó: “Me parece que los dos son muy correctos y muy prolijos. Total look clásico y correcto. El verde de ella me parece el color de la temporada e Iván siempre impecable”.

China Ansa

La periodista China Ansa eligió un modelo de Jorge Rey

Según advirtió Profumo: “Me gustó el color elegido y la línea de vanguardia en la capucha acoplado en el vestido lánguido con muy buen trabajo de drapeado; simple pero personal”.

Mientras que Fernández agregó: “La capucha era algo esperado, es la tendencia que se viene viendo en las alfombra roja de afuera. El color es muy lindo, se la ve muy linda. La pollera con caída es preciosa”.

Santiago Artemis

Artemis lució un diseño de Kosiuko, según le dijo a Infobae (Adrián Escandar)

En palabras de Dinar, “Artemis ha cambiado el Look completamente para el Martín Fierro, tanto el pelo como el outfit le quedan muy bien”.

“Él siempre es el trasgresor de las fiestas y me parece que está muy bien, me gusta el traje. El peinado que se hizo parece que marca tendencia y está super bien”, sumó Fernández.

Lizy Tagliani

Lizy Tagliani llegó con su pareja a la gala

Según Doria, “el vestido a Lizy le queda muy bien, acentúa la cintura con el cinturón y la hebilla. El brillo d ela textura le da caída al vestido, no me parecen adecuados los zapatos y el cabello. Él está muy bien, lástima los botones de la camisa negros, y le tironean un poco, no quedan muy bien, hace que no se luzca el moño o pajarita. Es muy lindo el estampado”.

“Me gusta cómo está Lizy, la morfología del vestido, el escote, las mangas: todo está muy bien. El cinturón es una pieza clave, hace que el look esté más canchero, me gusta mucho”, aportó Fernández.

Violeta Urtizberea

Violeta Urtizberea y un vestido de Jorge Rey

Sobre el vestido de Violeta Urtizberea, Dinar consideró: “Con escote Halter y cuello solapa; cortado en las cintura y fruncido. Pollera amplia al bies con bolsillos color rojo coral”.

A su turno, Doria aportó: “Violeta Urtizberea está exclusiva y diferente; impecable el peinado y la confluencia de espalda descubierta y solapas una linda contradicción”.

El modelo diseñado por Jorge Rey cuenta con una maxi falda con aproximadamente 60 metros de género, es de la colección “Where is the love?”, con calzado de Ricky Sarkany.

Rodolfo Barili y Lara Piro

Barili llegó a la alfombra roja junto a su pareja. Los looks de ambos recibió el visto bueno de Fernández y Profumo, quienes analizaron los atuendos (Adrián Escandar)

“Él está super elegante y ella me encanta, el vestido tiene la transparencia justa, es perfecto para una alfombra roja. Como pareja están impecables”, dijo Fernández

Y Profumo agregó: “¡Espectaculares e increíble pareja! Increíble Rodolfo con su correcto look y acertado outfit para esta gala acompañado de su bella pareja, ambos 10 puntos”.

Dario Turovelzky y Sofía Soldati

Sofía Soldati eligió un color mostaza para la gala, a la que llegó junto a Dario Turovelzky (Adrián Escandar)

“Vestido color mostaza, escote en V con manga larga y una tela simulando un Brocado con aperturas de los costados mostrando piel”, analizó Dinar sobre Sofía Soldati.

Doria, por su parte, afirmó: “El vestido de Sofía tiene la tendencia cut out en los laterales, generando un escote profundo (deep plung), no entiendo por qué las mangas son tan pesadas para este diseño, creo que por esa razón la textura es densa pero calada y el color es como un amarillo mostaza, que no acompaña con el color del cabello se mimetiza todo”.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

Fantino y Mosqueira se casaron en 2022 y hoy llegaron juntos a la gala (Nicolás Stulberg)

Sobre el look de Fantino y Mosqueira, Benito Fernández sostuvo: “Impecable el smoking de él, me encanta. Ella me gusta con ese vestido, ese super tajo; simple, neto, me parece que es su manera de acompañarlo. Súper correcta”.

Patricia Profumo detalló: “Muy correctos. Él con un smoking impecable, nunca falla en su elección para la red carpet, un 10 para él. Coni divina y elegantísima, aunque muy austero su look, me encanto el género y make up”.

Karina “La Princesita”

Karina La Princesita es una fija en la alfombra roja como representante de la música (Nicolás Stulberg)

“Me gusta mucho el color, verde petróleo. Es muy elegante, la morfología del vestido es muy linda”, dijo Fernández sobre el look de La Princesita. Y Dinar completó: “vestido recto de Red con brillo verde botella forrado dejando transparencia en las piernas y los brazos con tajo”.

Más looks de los Martín Fierro 2023

Guillermo Andino y María Belén Ludueña condujeron juntos en televisión y recibieron el premio por Noticiero nocturno (Adrián Escandar)

El conductor de televisión Germán Paoloski y su paso por la alfombra roja (Adrián Escandar)

Luis Ventura, presidente de APTRA, junto al periodista Horacio Pagani (Nicolás Stulberg)

Mariel Dilenarda ganó el Martín Fierro por su labor en Nosotros a la mañana, por El Trece

Fer Dente y un look a cargo de Agostina Hidalgo. La escarapela para el 9 de julio fue decorada con un moño blanco

El diseñador Jorge Rey con su maquillaje a cargo de EH Makeup & Hair (Nina Capece)

Daniel Fanego con el premio Martín Fierro de Actor de Reparto (Adrián Escandar)

Julieta Poggio y un outfit inspirado en Britney Spears

La actriz de cine y teatro Mercedes Funes en la alfombra roja. Ganó el Martín Fierro por Mejor Actriz protagonista de Ficción (Adrián Escandar)

Flor Otero y el Martín Fierro a Mejor Programa Musical (Adrián Escandar)

Cata de Elía recibió uno de los Martín Fierro a Mejor Programa Juvenil (Adrián Escandar)

Marisa Andino eligió un vestido brilloso con toques en verde para los Martín Fierro(Adrián Escandar)

Andy Kusnetzoff fue premiado en los Martín Fierro de Interés General. Asistió a la gala junto a su esposa, Flor Suarez, quien lució un vestido de la colección otoño-invierno 2023 de Camila Romano en negro en una red bordada con destellos cristalitos. El vestido es un solo hombro con una manga y un cutout en la parte de la cintura con un tajo lateral

Martín «Campi» Campilongo y Denise Dumas (Adrián Escandar)

Marcelo Polino y su presencia en los Martín Fierro. Recordó a Antonio Gasalla, quien se encuentra en observación tras ser diagnosticado con demencia senil progresiva

Los aros de Denise Dumas en la gala de los Martín Fierro (Adrián Escandar)

El ex arquero de la Selección Argentina y actual periodista, Sergio Goycochea, en la gala de los Martín Fierro 2023 (Adrián Escandar)

Mariana Brey y un vestido de alta costura de Claudia Arce (Adrián Escandar)

La actriz Paola Krum estuvo nominada a Actriz protagonista de ficción (Nicolás Stulberg)

Sabrina Garciarena y un make up a cargo de Juicy. Las joyas son de Simonetta Orsini (Adrián Escandar)

El Mago «Sin dientes» y su paso por la alfombra roja con un traje azul y sombrero (Nicolás Stulberg)

Fede Bal y el Martín Fierro. «Está vestido con una onda roquera», opinó la diseñadora Dinar (Adrián Escandar)

Gustavo Tubio fue premiado por su labor como cronista (Adrián Escandar)

Adrián Suar con un traje clásico para los Martín Fierro

«Matilda Blanco tiene un vestido de gaza de tul de muchas capas, marcando el busto en forma de v y la cintura, dejando caer la pollera con varias capas y haciendo un juego de chal», analizó la diseñadora Maureene Dinar (Adrián Escandar)

Germán Martitegui fue uno de los encargados de anunciar el Martín Fierro de Oro (Nina Capece)

Laurita Fernández contó con un equipo conformado por la vestuarista Mónica Sirio, maquillador Vero Fioravanti y la peluquera Camila Araujo, entre otros. El vestido es de Camila Romano

El vestido de Vicky Xipolitakis, en palabras de Patricia Doria, «es muy complejo, complicado, lúdico pero no es muy elegante: cada parte del vestido cuenta una historia diferente, muy de vedette» (Nicolás Stulberg)

Sofía Martínez, de Telefé, en los Martín Fierro (Nina Capece)

Darío Barassi anunció a Gran Hermano para el cierre del evento, entregando el Martín Fierro de Oro (Nina Capece)

Santiago del Moro fue ganador de un premio por labor en conducción masculina (Nina Capece)

Jorge Lanata recibió un Martín Fierro por Labor Periodística Masculina

Ángel de Brito y su look a cargo de Jorge Rey (Adrián Escandar)

El Chino Leunis y un traje clásico con moño (Nina Capece)

Damián Betular y Vicky Xipolitakis en la gala (Nina Capece)

La periodista Cristina Pérez, ganadora del Martín Fierro por el noticiero de Telefé y su pareja, Luis Petri, precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich por Juntos por el cambio (Nina Capece)

Marcela Barrios y su vestido rojo para los Martín Fierro (Adrián Escandar)

Marcela Barrios optó por un Clutch a tono con el Color rojo Malbec metalizado de su vestido, con uno de los escotes bordados (Adrián Escandar)

Mauro Szeta y su pareja Clarissa Antonini. Él fue nominado a Mejor Labor Periodística Masculina (Adrián Escandar)

Nacho Castañares, finalista de Gran Hermano 2022, en la gala de los Martín Fierro 2023 (Adrián Escandar)

Paula Varela, conductora y locutora de Socios del espectáculo (Adrián Escandar)

José María Muscari y un look de Silla Argentino

“Gran Hermano se lleva el premio de Oro, está decretado», declaró Walter “Alfa” Santiago en su paso por la alfombra roja (Adrián Escandar)

La modelo y periodista Priscila Crivocapich lució un vestido negro y bordado con brillos que es del diseñador Gustavo Pucheta