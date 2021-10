Preocupación en Apple: podrían faltar iPhone para Navidad

Hay tantos pedidos para los modelos más recientes de iPad y iPhone que la compañía podría tener problemas para cumplir con la demanda del público.

Apple presentó el iPhone 13; el Pro viene en colores metálicos

Los nuevos lanzamientos de Apple acapararon la atención del público pero no coparon el mercado sino todo lo contrario: en breve podría haber escasez de iPhone 13, iPad mini o de 9 novena generación, iWatch series 7 y otras «i» porque Apple podría tener problemas para cumplir con todos los encargos.

El iPhone 13, en sus cuatro formatos, fue presentado el 14 de septiembre pasado en un evento virtual conducido por el mismísimo CEO de Apple, Tim Cook, que también mostró otros de los productos del catálogo 2021: el iPad novena generación, el iPad mini, el Apple Watch Series 7, entre otros.

Los precios no bajan de los US$ 399 (que en Argentina serían unos $ 77.805 al tipo de cambio informal), pero parece que eso no detuvo a los adeptos a la manzanita y Apple reina en las listas para Papa Noel en esta Navidad.

Tanto es así que la compañía podría terminar de entregar los pedidos de septiembre en diciembre, lo que podría afectar las ventas del tercer trimestre del año, informó Bloomberg vía Perfil.

Según los cálculos de los especialistas Apple podría facturar US$ 120.000 millones entre octubre y diciembre de 2021, un 7% más que el mismo trimestre pero del año pasado. La mitad de esas adquisiciones fueron por el iPhone.

Pero el iPhone 13, en cualquiera de sus tamaños y colores, está en faltante en las tiendas Apple, tanto físicas como en la virtual, y quienes lograron comprar el producto lo recibirán entre el 18 y el 26 de noviembre.

Algo parecido sucede con los tres modelos de iPad que fueron lanzados en septiembre: el que los quiera tendrá que soportar la espera. Mientras tanto, los aficionados al catálogo de Apple tendrán que contentarse con ítems menores pero igual de útiles.