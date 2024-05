Preocupación en Salta por la parálisis de la obra pública: «Tenemos casi 9.000 obreros sin poder continuar con su trabajo»

Lo confirmó Antonio Marocco, el Vicegobernador de Salta: «Tenemos todas las obras públicas paralizadas y casi 9.000 obreros sin poder continuar con su trabajo», planteó. Además advirtió que por la situación «está muy complicado todo» en el territorio.

Antonio Marocco, el Vicegobernador de Salta, encendió las alarmas por el impacto en el territorio que está consiguiendo el freno de la obra pública que dispuso el Gobierno Nacional del presidente libertario Javier Milei.

«Sé que el gobernador Gustavo Sáenz está muy preocupado por el tema, viene haciendo gestiones, pero hoy, después de casi un poco más de cinco meses de la gestión nacional, está muy complicado todo», le dijo a Ámbito Financiero.

«Tenemos paralizadas todas las obras públicas que estaban bajo convenio, acuerdos y contratos, casi 9.000 obreros y trabajadores de la obra pública sin poder continuar con su trabajo, realmente muy complicado», explicó Morocco.

«Los recursos no han llegado, tampoco los préstamos internacionales», especificó el Vicegobernador salteño.

Además aclaró que no tienen posibilidades de suplir con fondos propios los recursos que no envía el Estado Nacional: «Nosotros le hemos informado a los salteños la situación en la que estamos pasando, es decir, no tenemos ninguna posibilidad desde la provincia de poner recursos para realizar todas las obras que teníamos ya ejecutadas, licitadas, acordadas y con remesa de dinero asignadas».

