Preocupante: se multiplican los casos de “niebla mental” entre los recuperados de Covid-19

Los pacientes reportaron pérdida de memoria, problemas de concentración, mareos y dificultades para utilizar palabras. Los científicos estudian la causa de esa probable obnubilación

Cada vez más pacientes recuperados de coronavirus aseguran que padecen una niebla mental o pérdida de memoria, al punto de olvidar viajes recientes o su propio auto.

“Salgo de la habitación y ya me olvidé lo que me acaba de decir el paciente”, dice Lisa Mizelle, una experimentada enfermera de una clínica de urgencias que cayó con Covid-19, según publica The New York Times.

Se lo conoce como niebla mental por Covid-19: un conjunto de perturbadores síntomas cognitivos como olvidos y pérdida de memoria, confusión, problemas de concentración, mareos y dificultades para encontrar las palabras más comunes al hablar.

Cada vez son más los sobrevivientes del coronavirus que dicen que esa niebla mental les impide trabajar y funcionar normalmente.

Los científicos desconocen las causas exactas de la niebla mental, que varía mucho entre pacientes y que afecta incluso a quienes tuvieron síntomas físicos leves de Covid-19 y no tenían enfermedades preexistentes.

Según las principales teorías, el cuadro podría presentarse cuando la respuesta inmunológica del cuerpo no se apaga una vez superada la infección, o debido a la inflamación de los vasos sanguíneos que conducen al cerebro.