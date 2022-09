Préstamos yDólarSoja:Massa espera aGeorgieva con el objetivo de obtener US$9000millones para reservas

El Banco Mundial y el BID prometieron US$4000 millones que se sumarían a los US$5000 millones que el campo liquidaría para finales de septiembre, lo que le da más aire a Massa de cara a la reunión con la jefa del FMI para hablar del acuerdo y las metas del autal trimestre.

Sergio Massa y el embajador Jorge Arguello en la Casa Blanca con los principales consejeros del presidente Joe Biden: Jake Sullivan, Mike Pyle y Juan Sebastián González. (Foto: @sergiomassa).

Futuros préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) por US$4000 millones y las estimaciones de liquidación de US$5000 millones por parte del campo hasta finales de septiembre, muestran un colchón (por el momento de promesas) de al menos US$9000 millones como el dato sobresaliente con el que el ministro de Economía, Sergio Massa, recibirá el próximo lunes a la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

En tanto, este jueves se desarrolló la última ronda de encuentros entre los equipos técnicos de la cartera económica argentina y los del Fondo Monetario Internacional. Todo hace pensar que, finalmente, el Gobierno no tendrá la necesidad de solicitar un waiver (perdón) ya que las metas trimestrales pautadas estarían cumplidas y que tampoco se deberá negociar algún punto del acuerdo alcanzado en su momento con el exministro, Martín Guzmán.

Si el FMI da el visto bueno la semana que viene a la segunda meta trimestral, el Gobierno también se asegurará el desembolso de US$4000 millones por parte de la entidad monetaria que deberían llegar para fin de mes.

Las reuniones de Massa en Estados Unidos han sido clave y parecen estar rindiendo sus frutos. En sentido, ayer visitó la Casa Blanca y mantuvo un encuentro con tres consejeros del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden: Jake Sullivan, Mike Pyle y Juan González.

El ministro de Economía, Sergio Massa, cenó con el asesor de la administración Biden para América Latina, Juan S. González; junto al embajador en Buenos Aires, Marc Stanley, y al embajador argentino en Washington, Jorge Argüello. (Foto: Ministerio de Economía)

Al ministro lo acompañaron el embajador argentino, Jorge Argüello; el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; su jefe de asesores, Leonardo Madcur; y el subsecretario de la Cancillería para América Latina y el Caribe, Gustavo Martínez Pandiani.

El apoyo de EE.UU es clave en un triple sentido. Por un lado, el peso vital que tiene dentro del directorio del FMI.

También, para que empresas de aquel país decidan venir a invertir a la Argentina. Sobre todo en lo vinculado a la extracción de petróleo y litio en Vaca Muerta y el norte del país, respectivamente.

En ese punto, fueron y serán importantes los encuentros con ejecutivos de las empresas petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total con la mira puesta en inversiones energéticas.

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto a Brian Nichols, Ricardo Zúñiga y Mark Wells, funcionarios de Asuntos para el Hemisferio Occidental. (Foto: Twitter/Sergio Massa).

También otra que mantuvo el miércoles por la tarde en la US Chamber of Commerce e inversores de la participaron empresas como Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Bayer, Bristol Myers Squibb, Cargill, Chevron, Citi, DHL, Dow Chemical, Excelerate Energy, General Motors, Gilead Sciences, HSBC, John Deere, Merck & Co., Inc. Metlife, Pfizer Inc., Google y Procter & Gamble y Spotify.

Por último, la aprobación de créditos de organismos internacionales. En este punto, se destaca el reciente préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$3000 millones, de los cuales US$1200 millones se sumarán a las arcas del Banco Central.