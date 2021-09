Problema para propietarios: por qué más inmobiliarias le escapan al negocio del alquiler de viviendas

La nueva ley de alquileres dificultó el encuentro entre inquilinos y propietarios, y también aleja a las inmobiliarias porque ya no ven rentable el negocio

Quienes están buscando alquilar un departamento o casa en estos días tienen completamente experimentado el drama: directamente no encuentran ofertas, y lo poco que hay en el mercado se ocupa incluso antes de que el aviso llegue a los portales. ¿Qué sucede? «Una tormenta perfecta», aseguran los agentes inmobiliarios.

«Por un lado están los aumentos que, al tener que esperar tanto para ajustar los precios, los propietarios intentan protegerse de la inflación subiendo un porcentaje mayor, para que no se le deprecie tanto el alquiler. A su vez, las inmobiliarias no están queriendo trabajar con propiedades para alquilar, porque los propietarios no quieren pagar las comisiones (esto les corresponde por la nueva ley) y los inquilinos ya no las pagan. Entonces, solo se toman alquileres de clientes que son de toda la vida, o que tienen otros inmuebles publicados en la firma», declara un experto en el sector inmobiliario.

Por su parte, Juan Cruz está buscando un departamento de dos ambientes para mudarse por la zona de Belgrano. «Cada vez que pregunto en una inmobiliaria me recomiendan que me fije directamente en los portales de dueños directo, porque me cuentan que no están trabajando con propiedades en alquiler», relata ya desanimado después de más de un mes y medio de búsqueda, sin ningún resultado.

En la vereda opuesta Julia cuenta lo que le aconsejaron desde la inmobiliaria cuando llegó el momento de renovar el contrato con la pareja de inquilinos que vive en su departamento hace ya 4 años. «La misma persona que siempre nos llevó el alquiler nos llamó con anticipación para avisarnos que llegaba el mes para firmar un nuevo contrato, pero nos advertía que él desaconsejaba volver a poner el inmueble en alquiler. Que era mejor que lo vendamos», dice la propietaria, que finalmente renovó por miedo a quedarse con el inmueble vacío y que le genere deudas.

A quienes buscan alquilar les recomiendan ir a los portales de dueños directo.

«En las inmobiliarias directamente no nos conviene trabajar con alquileres: tenemos montones de gastos (sellados, horas de los colaboradores, el trabajo de intermediar) y nadie se quiere hacer cargo del pago de las comisiones», refuerza otro agente del sector.

Entonces, frente a esta realidad, se genera una sumatoria de conflictos que no hace más que resaltar el fracaso que está demostrando ser la ley de alquileres.

Pura dificultad

Desde la sanción de la ley, quienes tienen que buscar un departamento para rentar viven un padecimiento constante. Y esto se puede ver en la reciente encuesta que publicó Zonaprop, en la que el 76% de los inquilinos argentinos encuestados asegura que hoy es más difícil alquilar que hace un año atrás.

¿A qué se debe esto? Las respuestas más repetidas son: la falta de oferta, un aumento exorbitante de los precios de los alquileres, propietarios que se pusieron más rígidos con los requisitos y la ausencia de una garantía para presentar.

El mercado de los alquileres atraviesa una tormenta perfecta.

Otra de las particularidades que está viviendo el mercado inmobiliario en el país es la baja rentabilidad que deja un alquiler. Según Gonzalo Abalsamo, fundador y CEO de Simplestate, «un alquiler tradicional puede estar rindiendo entre el 1 y el 2% anual, pensando en una propiedad que vale u$s100.000 y que se alquila a $30.000 por mes, con un tipo de cambio a $ 180», detalla.

«Pero el mayor problema, más allá de cualquier estimación que uno pueda hacer, es que en general estos rendimientos tienden a empeorar con el paso del tiempo. Teniendo en cuenta que los contratos de alquiler son a tres años con actualizaciones anuales fijadas por organismos oficiales y que, en general, el tipo de cambio suele crecer a un ritmo más acelerado, a la larga los contratos de alquiler suelen quedar desactualizados cuando uno los mide en proporción de una propiedad cuyo valor se mide en dólares», agrega el ejecutivo.

Es por eso que este especialista, como muchos otros, está aconsejando a sus clientes virar hacia las rentas temporarias. «Este tipo de alquileres pueden llegar a conseguir rendimientos cercanos al 4% o 5% anual en dólares. Además, tienen la posibilidad de actualizarse constantemente ya que son contratos a corto plazo y ante cada nuevo contrato el precio puede ajustarse», concluye.