PS5 precio: cuánto cuesta y por qué es tan cara para los argentinos

PlayStation 5 es la última consola de Sony y conseguirla en la Argentina no es nada económico. El precio de la PS5 se encuentra a valores exorbitantes, si se compara con los mercados donde se obtiene más barato, tomando como referencia su costo en dólares.

Desde su lanzamiento en noviembre del 2020 la nueva Play Station 5 comenzó a hacer noticia, no por su desempeño, sino por su baja disponibilidad.

Debido a una inusual escasez mundial de chips, agravada por la pandemia del coronavirus, la débil oferta de estas consolas las convirtió en un premio que pocos pueden conseguir.

El último año no fue amable con el mundo de la electrónica: con valores de costo de vida por arriba del 50%, la inestabilidad macroeconómica del país y los incrementos en los costos de producción por falta de suministros, los precios de millones de dispositivos, entre ellos el de la PS5, se vieron afectados.

Pero a diferencia de un celular o una computadora, que se fabrican en la Argentina en muchos casos, con consolas el usuario no tiene muchas alternativas disponibles para buscar el mejor precio.

La PS5 tiene diferentes modelos y accesorios.

Ranking de países según precio de la PS5

Sony definió un valor sugerido para la PS5. Sin embargo, el comportamiento del mercado y la especulación han hecho que el precio de la consola de PlayStation esté por las nubes.

Un estudio realizado por Paxful revela cuáles son los países donde se vende a mejor costo la nueva PlayStation 5.

La versión con lector óptico tiene un valor oficial de 499 dólares, mientras la versión Digital tiene un precio de 399 dólares.

«Factores como los impuestos de importación, los tipos de cambio, los costos de envío y los problemas de inflación pueden explicar cuánto debe pagar para tener en sus manos la plataforma elegida. Exploramos los precios minoristas en todo el mundo de algunas de las consolas de juegos más nuevas para descubrir qué tan asequible es ser un jugador«, señaló el estudio publicado en Paxful.

Los países más baratos

Teniendo estas cifras como referencia, Japón es el país donde más barato se consigue la PS5, a 383 dólares, seguido por Canadá (385 dólares), Camboya (398 dólares) y Macao (399 dólares).

A estos países le siguen Kirguistán (399 dólares), Tailandia (399,74 dólares), Estados Unidos (399 dólares), Hong Kong (410,33 dólares), Pakistán (418 dólares) y Kuwait (440 dólares), como los más baratos en conseguir la PS5.

Los países más caros

Según este informe, el país con el precio más caro del mundo es Brasil, donde la consola de Sony cuesta 790 dólares. Perú cotiza la máquina de entretenimiento a 748,23 dólares.

El tercer puesto del ranking de Paxful de los más caros en PS5, lo tiene Chile con 660 dólares, seguido por Sudáfrica (652 dólares), Colombia (605 dólares), Rusia (587 dólares) y Suecia (584 dólares).

Atención: la investigación de Paxful no consideró los precios de la PS5 en la Argentina, donde la versión digital (sin lector óptico) supera los mil dólares.

En Makkax se consigue a un valor de $180.373, que un dólar solidario a $172, equivale u$s1.048. Costos similares se consiguen en la plataforma de Mercado Libre.

La PS5 tiene un mando portátil especial.

PS5, precio y disponibilidad

El primer punto para tener en cuenta si querés comprar, es la disponibilidad luego de su lanzamiento. La pandemia del coronavirus ralentizó la cadena de producción de Sony, por lo que hay pocas unidades para la demanda actual y esto afecta el valor de la PS5.

A partir de las reglas del mercado, cada consola sube de precio y más aún si es que esta cae en manos de los revendedores. Lo mejor es aguardar a que Sony reanude toda su capacidad productiva hasta que haya suficientes unidades que modificarán así el valor vigente.

No hay que dejarse llevar por la novedad, y mucho menos cuando hay quienes se aprovechan de la desesperación para hacer dinero. Otro punto para no perder de vista es que el catálogo de PS5 no cuenta con muchos títulos Triple A como para sacarle provecho al hardware.

Nuevo registro para adquirir la PlayStation 5

Aún es difícil adquirir una PlayStation 5, pero Sony ha lanzado en su página web un registro para tener nuevamente la oportunidad de comprar una consola para la Navidad de 2021.

La compañía señala que tendrá «una cantidad limitada de consolas PS5″ para los clientes estadounidenses a través de su tienda oficial. Quienes quieran adquirirla deberán completar el registro. Para lograrlo, se ingresa el ID de PlayStation Network (PSN).

Si bien hay que ingresar con el ID de PS Network, no es para todos, ya que de acuerdo con la página de preguntas frecuentes, las invitaciones son limitadas y se basarán en «intereses anteriores y actividades de PlayStation».

Así, habrá un número limitado de consolas disponibles. Para acceder a una oportunidad, hay que registrarse para una invitación a la compra ingresando un correo electrónico e ID de PSN.

Sony comenzará a enviar invitaciones con instrucciones para comprar una PS5 en noviembre próximo. Si la persona es seleccionada para la compra, se le invitará a adquirir la consola a través de PS Direct. Cada invitación proporcionará acceso a una consola y tendrá un límite de tiempo para hacer la operación.

Esta no es la primera vez que Sony acepta registros para tener la oportunidad de adquirir una PS5. Pero, sin dudas, esta metodología más selecta debería reducir o eliminar las campañas de bots que han bloqueado los registros y compras en otras oportunidades (para luego, su reventa).

La escasez de suministro de PS5 continuará en 2022, según ha señalado Sony, ya que seguirá, por lo pronto, la falta global de chips. En mayo de este año el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, anticipó que la falta de suministro para la serie RTX 30 durará hasta «la segunda mitad de este año».

Actualización para PS5

La compañía nipona ya ha liberado para los usuarios la segunda gran actualización de software para PS5, según publicó en su blog oficial.

Allí, incluyen una serie de mejoras para el dispositivo como la nueva generación de sonido. Con esta actualización, los usuarios de dicha consola de última generación podrán personalizar con más libertad el Centro de Control y reorganizar los controles a su gusto.

Los clientes de PlayStation Now (servicio de juegos en la nube) pueden elegir, según el juego, entre una resolución de 720p y 1080p.

Así mismo, los usuarios recibirán sonido 3D reproducido a través de los altavoces integrados en el televisor, podrán ampliar la capacidad de almacenamiento de su consola con un disco duro M.2 SSD, permitiendo que los juegos y las aplicaciones multimedia se carguen directamente en el disco duro y se inicien desde allí.

La actualización está disponible y se puede descargar el firmware 21.02-04.02.00. Este parche, según señala Sony, sirve para «mejorar el rendimiento del sistema».

En el blog oficial de PS, Hideaki Nishino, vicepresidente senior de experiencia de plataforma, señaló: «Tenemos una lista inmensa de funciones que nos gustaría implementar. Además, la comunidad de jugadores también nos pide muchas cosas. Por el momento, solo diré que estamos trabajando muy duro en estas funciones y que en el futuro habrá disponibles muchas más».

Las especificaciones de la PS5

La PS5 cuenta con una CPU y una GPU fabricada por AMD con el objetivo de potenciar hasta 8K@120fps de experiencia de juego.

La CPU está basada en la tercera generación de la serie Ryzen de AMD, y contiene 8 núcleos en la nueva microarquitectura Zen 2 de 7nm, que suena muy similar a la próxima CPU de Xbox, también basada en Zen 2.

La compañía destacó que se trata de un chipset diseñado en colaboración con AMD, y que la colaboración va en ambos sentidos, lo que significa que AMD puede lanzar una CPU o GPU de PC de consumo utilizando algunas de las características que se encuentran en la PS4, pero que esto es un resultado directo de la colaboración entre las dos compañías, no es una cuestión de que Sony simplemente utilice un componente estándar.

La GPU será una variación de la familia Navi de Radeon y será compatible con el trazado de rayos, una tecnología de gráficos que permite que la trayectoria de la luz se renderice de forma más realista dentro de un juego, permitiendo reflejos precisos en el agua y sombras más profundas y con mayor capacidad de respuesta.

La tecnología de trazado de rayos fue originalmente presentada por Nvidia con el lanzamiento de sus tarjetas RTX en Gamescom 2018. Aunque algunos habían especulado que el trazado de rayos se haría a través de un arreglo a nivel de software, el arquitecto de sistemas Mark Cerny desacreditó esta teoría en una entrevista con Wired: «Hay una aceleración del trazado de rayos en el hardware de la GPU».

La mejora del hardware que ha sido más solicitada por los desarrolladores y jugadores por igual es un SSD (unidad de estado sólido). A medida que los juegos crecen y los gráficos mejoran, se requiere cada vez más del hardware que almacena los juegos. La PS5 vendrá con una SSD que leerá los datos a 5,5Gb/s, lo que según Cerny resultará en la práctica en tiempos de carga 100 veces más rápidos que la PS4.

Esto significa cargas de juego casi instantáneas y viajes rápidos, además de liberar a los desarrolladores de un diseño de juego que hace bucles a los jugadores por caminos sinuosos para evitar cargar demasiadas texturas a la vez.

Alternativas para conseguir un mejor precio para la PS5

Hiroki Totoki, CFO de Sony, anunció que la oferta de PS5 continuará detrás de la creciente demanda por al menos otro año. Por lo tanto, es necesario buscar soluciones al problema de la escasez de electrónicos.

Existen herramientas diferentes para comprar un equipo. El desarrollo del ecommerce en el país, que según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) facturó $631.788 millones de pesos en el primer trimestre de 2021 (un crecimiento del 100% a comparación del año pasado), impulsó a distintos grupos de personas a fiscalizar valores a través de plataformas comparadoras de precios.

Historial de precios para monitorear el valor

Historial de Precios es un desarrollo argentino que permite comparar valores en diferentes sitios de venta para encontrar la oferta más barata.

Este sitio web ofrece la posibilidad de comparar precios entre tiendas en línea, al mismo tiempo que guarda antiguos costos para que el consumidor pueda informarse antes de realizar una compra.

Su modo de uso es simple y efectivo: solo basta con ingresar el nombre del producto en su buscador para encontrar el precio. También está disponible como una extensión para el navegador de Google Chrome o Mozilla Firefox.

Luego de descargar la aplicación no será necesario ingresar al sitio web para comparar precios, sino que se puede realizar directamente desde la parte derecha superior del navegador.

Precialo para seguir el valor de la PS5

En Precialo, los usuarios pueden conocer el valor de la PS5 y encontrar la mejor oferta.

Además de ofrecer una rápida comparación de precios para cada producto buscado, Precialo permite filtrar la compra por cantidad de cuotas, pagos sin interés, promociones con Mercado Pago referidas.

Y para impulsar una compra inteligente, este sitio web realiza un seguimiento del crecimiento de los costos, para detectar ofertas y promociones.

Su funcionamiento es sencillo: hay que ingresar el nombre de un producto, en su buscador para encontrar el mejor punto de venta y comprar tu electrónico al mejor precio.

Mercado Track para monitorear la PS5

Esta extensión para navegadores web sirve como un verificador de ofertas que revela lo que significa ese 50% de descuento que se aplica. Con un seguimiento de su historial de precios, Mercado Track creará un gráfico del valores que el sitio consultado ofreció para un determinado producto.

La pandemia del coronavirus afectó la producción de la PS5.

Una vez descargada la extensión en el navegador Google Chrome o Mozilla Firefox, en cada artículo de la plataforma de Mercado Libre, aparecerá un botón que dice «Seguir este artículo».

Es posible verificar que el precio subió tanto y el promedio, que ronda otro. Pero, según Mercado Track, el valor está por debajo o por arriba del promedio del último mes, por lo cual, puede convenir no comprar bajo un determinado costo de la PS5.

