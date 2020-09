Psoriatika 2020: especialistas de Salta disertaron en el Primer Congreso Argentino para pacientes con enfermedad psoriática

Ante el contexto actual de pandemia y tras un relevamiento sobre las necesidades que atraviesan los pacientes del todo el país, AEPSO realizó la primera edición del congreso Psoriatika 2020.

Reconocidos especialistas en dermatología, reumatología y endocrinología disertaron sobre los diferentes aspectos de la enfermedad psoriática, tales como: el dolor, sus comorbilidades, su relación con el sobrepeso y la obesidad, la posibilidad de tener artritis psoriásica y la importancia de su detección precoz, la construcción de la relación médico-paciente, y las posibilidades terapéuticas disponibles en Argentina.

Cerca de 100 pacientes salteños participaron del encuentro online. Afirman que en la mayoría de las localidades hay médicos formados para atender esta patología.

La psoriasis es una enfermedad que afecta a entre el 2 y el 3% de la población,[1] y que genera un impacto importante en la calidad de vida del paciente. Para abordar los distintos aspectos vinculados con la patología y tras un relevamiento sobre las necesidades que atraviesan los pacientes del todo el país, se realizó Psoriatika 2020, el Primer Congreso Argentino para pacientes con enfermedad psoriática.

Este evento, que se desarrolló de manera online y gratuita, se registraron más de 6300 participantes de las 24 provincias del país, y contó con 53 de médicos disertantes. Tuvo dos instancias: una nacional, en la que disertaron reconocidos especialistas de distintas disciplinas, y una regional, con la intervención de médicos del NOA. Más de 500 pacientes del noroeste participaron en la instancia regional.

“Salta tiene una particularidad, y es que en el interior de la provincia también hay especialistas formados para atender pacientes con enfermedad psoriática”, explicó la dermatóloga Elida Bun. De hecho, de acuerdo con la especialista, en localidades como Orán no solamente se puede realizar una primera consulta, sino que también se tiene acceso a tratamientos como el de fototerapia.

Algo similar ocurre con la atención por parte de especialistas en reumatología. “Los pacientes con artritis psoriásica no son iguales a otros. Es por eso que resulta fundamental trabajar en conjunto con especialistas en dermatología, para definir de manera conjunta con el paciente el tipo de tratamiento que se seguirá”, señaló el Dr. Emilio Buschiazzo, médico reumatólogo. En este sentido, ambos profesionales coincidieron en que en esta provincia del noroeste argentino se puede acceder al tratamiento con medicamentos tanto en el ámbito público como en el privado. “Hemos detectado, en un estudio que hemos realizado en pacientes con artritis reumatoidea, que 1/3 de los pacientes abandona la terapia con metotrexato. En este sentido, debemos aclarar que los posibles efectos adversos no son clínicamente graves, por lo que procuramos asesorar a los pacientes de modo de no dejar un tratamiento de eficacia alta comprobada”, advirtió Buschiazzo. Por esto, de acuerdo con los dos profesionales, uno de los aspectos principales a trabajar en la consulta es la adherencia del paciente al tratamiento. “Juntos debemos elegir la terapéutica adecuada, que cada vez es más específica y efectiva en el tratamiento de esta enfermedad”, enfatizó Bun.

Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO y moderadora del congreso, destacó que el objetivo es la educación de los pacientes, y a ellos se dirigió: “Hoy pueden estar muy bien. No les digo que no van a tener nada de psoriasis, pero no dejen que la enfermedad los maneje: sean ustedes los dueños de sus vidas”.

Como explicó también en el primer módulo a nivel nacional el dermatólogo Alberto Lavieri, coordinador del ‘Grupo de Trabajo de Psoriasis’ de la SAR, “la piel es sólo la punta de un iceberg, lo que podemos ver en la superficie. Hay muchas cosas a las que debemos estar atentos. Compromete a otros órganos porque es una enfermedad sistémica.” Su principal comorbilidad es la artritis psoriática, que puede afectar al 30% de los pacientes con psoriasis[2]: ellos deben lidiar no sólo con la estigmatización, la picazón y el dolor en la piel, sino también con dolores y problemas articulares. “En general la artritis psoriática es posterior o simultánea a la psoriasis, pero en dos de cada 10 pacientes el compromiso musculoesquelético puede ser anterior a la aparición de las lesiones en la piel”, advirtió el reumatólogo Enrique Soriano, ex presidente de la SAR.

Además de la artritis psoriátrica, otras comorbilidades están asociadas a esta patología: enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos cognitivos y depresión (por un mecanismo inflamatorio a nivel del sistema nervioso central), hígado graso, síndrome metabólico y disfunción endotelial (la misma placa de la psoriasis se produce en el nivel de la capa interna de los vasos sanguíneos) y coronariopatías.

La doctora Virginia Busnelli, especialista en endocrinología y nutrición, habló sobre la relación entre psoriasis y obesidad, “un vínculo fuerte y bidireccional. Si tengo obesidad predispone a la psoriasis y al revés. La obesidad tiene más incidencia en la aparición, mayor gravedad en el comportamiento y afecta la respuesta al tratamiento”. “Al igual que la psoriasis, la obesidad también es una enfermedad estigmatizada, crónica, multicausal e inflamatoria. Su abordaje debe ser integral e interdisciplinario, no sólo con pautas alimentarias a cumplir a largo plazo sino con ejercicio físico y psicoterapia para tratar las emociones, y también la opción de acompañar con un tratamiento médico o quirúrgico”, sintetizó Busnelli y remarcó la importancia de no confiar en soluciones mágicas sino consultar con un especialista.

“En los últimos 15 o 20 años, si en algo se ha avanzado es en la psoriasis. Comprendemos más la enfermedad y las terapéuticas, y dermátologos, reumatólogos endocrinólogos, nutricionistas y psicólogos tenemos las herramientas para acompañar en este camino”, evaluó Ariel Sehtman, presidente de la SAD. Si bien no existe una cura para la psoriasis, hoy el control de la enfermedad es posible, ya que se dispone de una amplia variedad de tratamientos y terapias, tanto tópicos como fototerapia y medicamentos sistémicos, que a menudo se combinan entre sí para controlar los síntomas, alcanzar la remisión y mejorar notablemente la calidad de vida.

Si bien no existe una cura para la psoriasis, hoy el control de la enfermedad es posible, ya que nuestro país dispone de una amplia variedad de tratamientos y terapias: desde las cremas, el metotrexato, la fototerapia, los viejos biológicos, hasta llegar a los nuevos biológicos. “Las opciones terapéuticas anti interleuquina 23 cuentan con una eficacia aprobada muy alta y logran aclaramiento completo y duradero de la piel, con una dosificación de pocas aplicaciones al año.”, señaló el Dr. Lavieri.

Por su parte, desde Universidad de Baylor, Texas, el dermatólogo Darío Kivelevitch también destacó la innovación de estos fármacos, que logran remisiones prolongadas y anticipó que están en estudio más terapias dirigidas y se está empezando a hablar de biomarcadores que permitan definir de antemano quién puede responder a un tratamiento. “Siempre les digo a mis pacientes que están tristes porque tienen psoriasis que si les dieran un tiempo para tener esta enfermedad, elijan este. El presente es brillante y el futuro lo es más aún”, remarcó.

El efecto del coronavirus

Otro llamado de atención de los disertantes de Psoriatika tuvo que ver con la importancia de no descuidar las patologías crónicas en el marco de la pandemia, tanto en los controles como en su detección. “Todo parece ser coronavirus y está muy bien, pero no hay que perder de vista que hay una cantidad de enfermedades que son tan importantes y que hay que consultar en el momento en que algo nos afecta. Existen corredores seguros que nos permiten ir a los consultorios o pedir turno en los hospitales”, alentó Lavieri.

Cristina Echeverría, presidente de SOARPSO, explicó que puntualmente los pacientes con psoriasis “no deben suspender sus tratamientos, sino continuarlos tomando medidas precautorias para evitar el contagio, como lo tomamos todos” y aunque precisó que cada paciente debe siempre consultar con su profesional tratante, remarcó que “no hay indicación de suspender drogas biológicas o tratamientos sistémicos en pacientes no contagiados” de Covid-19.

Fernández Barrio retomó parte de los mensajes de Consecuencias, la campaña de asociaciones de pacientes para visibilizar el impacto de la pandemia en las enfermedades crónicas no transmisibles. “Creímos que esto iba a ser un encierro de un mes, pero llevamos cinco meses y la salud no puede esperar cinco meses. Sepan que los médicos están atendiendo”, enfatizó.



[1] AEPSO, ¿Qué es la Psoriasis? Disponible en: https://www.aepso.org/espanol/que_es_la_psoriasis.php

[2] National Psoriasis Foundation. Cardiovascular disease the leading cause of death for PsA: https://www.psoriasis.org/advance/cardiovascular-disease-the-leading-cause-of-death-for-psoriatic-arthritis