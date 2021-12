Punta del Este: los 5 restaurantes de lujo del verano y cuánto sale comer en las vacaciones

Los restaurantes más distinguidos y exclusivos para conocer en la costa esteña este verano 2022.

Además de sus playas, Punta del Este se destaca por su movida gastronómica. La ciudad esteña cuenta con propuestas para todos los gustos: desde restaurantes 5 estrellas aexclusivos paradores de playa para disfrutar tanto de día como de noche. A continuación, 5 lugares de lujo para conocer este verano.

1. Elena



El restaurante Elena del edificio Fendi Chateau Residences tiene una de las mejores vistas de la Playa Mansa y brinda una experiencia gourmet de lujo en Punta del Este.

La propuesta gastronómica está elaborada en base a productos y materias primas de la más alta calidad, priorizando el trabajo con productores y granjas locales, bajo la mirada de la empresaria Elena Tejeira.

El cuidado del detalle en materia de complementos se aprecia en el paisajismo, así como también el espíritu de Italia reflejando en la inclusión de la gastronomía como pilar del buen vivir. Reservas al teléfono: +598 94 818 918

2. Ovo Beach

Iniciada la temporada de verano, el espacio OVO Beach de Enjoy Punta del Este Casino & Resort recibe una innovadora propuesta gastronómica a través de Osaka Buenos Aires y su cocina nikkei, una alternativa que combina la cocina y técnica japonesa con la creativa cocina peruana.



Ubicado en un lugar privilegiado sobre la Playa Mansa de Punta del Este, el establecimiento gastronómico OVO Beach se ha consolidado como un destacado parador del principal balneario del Uruguay con un espacio acogedor y diferentes propuestas como la de Osaka durante el mes de enero.



Esta alternativa gastronómica surgió del mestizaje cultural producto de la comunidad japonesa que vive en Perú, fusionando las costumbres gastronómicas para el disfrute de todos los sentidos en una experiencia única.

El precio de los platos principales varía entre los u$s 37 y los u$s 68, desde fideos ramen, langostinos al wok, crema de curry, tinta de calamar y mayo spicy a 500 g. de Bife ancho Wagyu, sal ahumada, tare criollo y uchucuta trufada. Las tablas de sushi (10 piezas) entre u$s 22 y u$s 29 y los ceviches u$s 25. Reservas al teléfono (598) 4249 1111.



3. La Susana

Ubicado en la arena de la Playa Mansa de José Ignacio, en un ambiente rústico y relajado, es uno de los sitios más exclusivos del verano esteño. El restaurante tiene lo último en cocina uruguaya fresca, local y orgánica, ambiente y buena música para agregar a la experiencia del almuerzo, cócteles al atardecer, fiestas, cenas y fogatas.

La carta del restaurante está a cargo del chef ejecutivo Marcelo Betancourt y para acompañar, vinos VIK de renombre mundial y cócteles de autor. Algunas sugerencias del menú son: Pesca del día a la plancha con guarnición ($ 1090), Salmón a las brasas con criollita & guarnición ($ 1290), Costilla de asado con guarnición ($ 1410), Ojo de bife a las brasas con guarnición ($ 1320), Milanesa de lomo con guarnición ($ 970) y Arroz negro con langostinos, chorizo, fileto & yema de huevo ($ 970). Para reservas: +598 95 192555.

4. Lavecchia de Las Cárcavas



Las Cárcavas, el desarrollo inmobiliario de lujo frente al mar en Rocha, inaugura su exclusivo restaurante Lavecchia en las increíbles chacras marítimas de Garzón, bajo diseño y arquitectura minimalista.

Abierto todos los días desde las 12:00 am hasta las 20:00 hs, el restaurante contará con un menú degustación donde resaltan los productos uruguayos trabajados con técnicas de alta cocina y un menú de tapas para acompañar los increíbles atardeceres que ofrece el lugar.

El chef Martin Lavecchia y la pastelera Lucia Calasso, ambos uruguayos, están al mando de la cocina. Tras diez años formándose y recorriendo las cocinas de estrellas Michelin de Barcelona, Lavecchia volvió al país para desarrollar todo su conocimiento y encarar este nuevo proyecto junto a su pareja.

El restaurante propone una visión contemporánea de la cocina de autor, enfocados en el producto de cercanía con un trato ético hacia el medio ambiente y una técnica de alta gastronomía que caracteriza a su cocina. Con vistas al mar en la espectacular costa de Rocha, el complejo está a solo 15 minutos de José Ignacio y a una hora del aeropuerto internacional de Punta del Este. Reservas: 098276777 (whatsapp) restaurant@lascarcavas.co

5. Las Garzas

El restaurante de Las Garzas, en un predio de 240 hectáreas en Rocha, está a cargo del chef Camote Langer y ofrece una propuesta inspirada en la geografía del lugar, el océano y el campo.

El menú incluye productos de estación, provenientes de su huerta orgánica y de productores artesanales de la zona. La propuesta, pensada partiendo de la simpleza como el nivel más alto de sofisticación, incluye platos para toda la familia y los diferentes momentos del día.

Las Garzas se encuentra a 15 minutos de José Ignacio, con un acceso totalmente asfaltado y de conexión directa a través del puente diseñado por Rafael Viñoly. Reservas: +54 911 3472 1488



f:Cronista