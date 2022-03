Putin comparó a J.K Rowling con Rusia y la autora de Harry Potter salió al cruce

La escritora se defendió en Twitter luego de que el mandatario sostuviera que fue “cancelada por Occidente” así como también el país que gobierna.

Las declaraciones de Vladimir Putin en medio de la guerra en Ucrania continúan generando todo tipo de repercusiones en las redes sociales. Esta vez, para sorpresa de muchos, quien salió al cruce en Twitter fue la autora de Harry Potter, J.K Rowling, luego de que el mandatario ruso la comparara con el país que gobierna y sostuviera que ambos fueron “cancelados por Occidente”.

Sus declaraciones tienen como eje central el boicot cultural y económico que actualmente sufre Rusia. En ese sentido, manifestó: “La última vez fueron los nazis en Alemania, hace unos 90 años, quienes llevaron a cabo tal campaña de destrucción de la cultura indeseable”, dijo el jefe del Kremlin durante un encuentro con representantes del mundo cultural. “Recordamos bien las imágenes de los libros quemados en las plazas”.

En el marco de la reunión con ganadores juveniles del Premio Presidencial de Literatura y Arte, dijo: “Basta mencionar un fenómeno como la ‘cultura de la cancelación. O sea, el ostracismo público, el boicot y hasta el silencio total, el olvido de los hechos evidentes, de los libros, de los nombres de personajes públicos históricos y modernos, de los escritores, simplemente de personas que no encajan en los patrones modernos”.

En ese sentido, puso como ejemplo a J.K. Rowling para afirmar que a Occidente “le gusta cancelar a gente”. “Ellos [Occidente] cancelaron a J.K. Rowling, la autora de libros para niños, sus libros se publican en todo el mundo, todo porque no satisfizo las demandas de los derechos de género”, expresó Putin, para luego compararlo con “la discriminación progresiva de todo lo que tenga que ver con Rusia”.

Como contraparte, la escritora salió al cruce en Twitter, donde arremetió contra el Presidente ruso: “Las críticas a la cultura de la cancelación no las hacen mejor los que masacran a los civiles” y compartió un artículo de BBC sobre Alexei Navalny, el principal crítico del Kremlin, que hace poco cumplió un año de cárcel.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW