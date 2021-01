Q-Shaman, el fanático de Donald Trump que lideró la toma del Capitolio y su extrema teoría de conspiración

Q-Shaman, el extremista fanático de Trump.

Para los que no siguen de cerca las historias subterráneas de la política estadounidense, la suya fue la imagen que le aportó surrealismo a una escena de extrema violencia inédita: conocido en las redes sociales como «Q-Shaman», Jake Angeli, fue el fanático de Donald Trump que lideró la irrupción al Capitolio en cuero, con un sombrero de piel y cuernos, y con su rostro pintado como si fuera Mel Gibson interpretando al revolucionario escocés Willian Wallace.

La excentricidad se explica, tal vez, porque Angeli es un aspirante a actor oriundo de Arizona, que también se dedicó sin éxito a la música y a la locución. Sin embargo, en los últimos años se convirtió en uno de los seguidores más fieles de Trump y uno de los principales promotores de teoría de conspiración denominada «QAnon» (abreviatura de Q-Anónimo), que circula entre los sectores de la derecha más extrema estadounidense.

Jake Angeli. Foto Twitter.

Según consta en las publicaciones de la prensa de los Estados Unidos, esa teoría sostiene que existen maniobras para filtrar datos ultrasecretos del gobierno de Trump y, peor aún, que dirigentes de la cúpula del Partido Demócrata están involucrados en una red de tráfico sexual infantil.

«Desde que comenzó el movimiento QAnon, quienes lo apoyan han creído que el presidente Donald Trump estaba enfrascado en una lucha secreta para arrestar a poderosos políticos demócratas, que creen que son pedófilos y caníbales«, resumió el periódico online The Daily Dot.

Q-Shaman al irrumpir en el Capitolio de los Estados Unidos. Foto EFE.

Angeli se convirtió en un personaje famoso en las redes por promover esas ideas y adquirió el sobrenombre de «Shaman» por sus frecuentes apariciones públicas con pieles, cuernos y plumas.



Kevin Roose, columnista de The New York Times, fue uno de los primeros en advertir la presencia de «Q-Shaman» y otros promotores de la teoría «QAnon» en las protestas de este miércoles que terminaron con la violenta toma del Capitolio para impedir que los senadores convaliden la victoria del demócrata Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales.

«Entre la gente de QAnon que esperaba que Trump comenzara a anunciar arrestos masivos hoy y los tipos de milicias que han estado promocionando esto durante semanas, existe la posibilidad de que esto se ponga realmente feo», dijo Roose. Su mensaje en Twitter terminó siendo un presagio.



Between the QAnon people who expected Trump to start announcing mass arrests today and the militia types who have been hyping this up for weeks, there’s a chance this turns really ugly. https://t.co/RTXPtMxgYV— Kevin Roose (@kevinroose) January 6, 2021