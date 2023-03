Qué auto te podés comprar con $500.000 en Argentina

Cuando hace 4 años un 0km salía ese precio, hoy parece imposible pensar en un usado por medio millón. Salimos a buscar oportunidades y esto encontramos

Para comprar un auto 0km en la Argentina, hay que invertir, en promedio, unos 3.700.000 de pesos. Ese es el valor que alcanzan los dos modelos más baratos del mercado, que son el Citroën C3 y Toyota Etios, siendo el resto de las propuestas, autos que superan los 4 millones de pesos.

Con este ranking de precios cada vez más caros, el desafío fue encontrar autos autos usados para quienes tienen un pequeño ahorro que es prácticamente el mismo que para una moto, ya que alcanza los 500.000 pesos.

Esta cifra, antes de arrancar la búsqueda, parece totalmente alejada de la realidad, aunque sin ir más lejos, hace tan solo cuatro años la que marcaba la barrera de acceso a los autos 0km, ya que un Nissan March o el Chevrolet Joy 0km, salían en 2019 menos de 500.000 pesos.

Repasamos las opciones de autos que se pueden comprar por medio millón de pesos y qué aspectos clave hay que tener en cuenta si alguien desea hacer esa inversión.

Autos usados por $500.000: ¿conviene comprarlos?

No es fácil encontrar un auto por $500.000, en más, es prácticamente imposible. Para rescatar alguna propuesta tuvimos que remontarnos a los años 90, pero no solo eso, sino que uno de los temas más importantes para tener en cuenta, es que la seguridad dista mucho de las exigencias actuales.

También encontramos que el estado es bastante malo, están descuidados, con un estado tan malo por fuera como por dentro, gomas gastadas, y un deterioro general que hace más peligroso el andar.

Fiat 147, una opción de auto usado por 500.000 pesos.

Algunos modelos por este valor en Mercado Libre son el Fiat 147 1.3L modelo 1991, con 300.000 km, a $550.000; mientras que encontramos un Fiat Uno 1.6 L con 250.000 km a 450.000 pesos. También algún Renault 11 se puede acercar a esa cifra, aunque en general son modelo 1997 y pueden pedir entre 200.000 y 300.000 pesos más.

En el otro extremo, sucede que los autos que se encuentran con varios años de uso, ya pasan a ser modelos que, al tener buen estado, sus precios no tienen lógica, sino que dependen de lo que los dueños quieran pedir. Por ejemplo, por un Renault 12 modelo 80, se piden 7.000 dólares; o por un Fiat 600 1978, hay propuestas de $2,2 millones o 5.000 dólares.

Renault 12 1990, su estado determina el precio.

El principal problema es que son modelos que muchas veces no están en buen estado y la seguridad no está garantizada, porque más allá del cuidado, en ese momento no existían los sistemas de protección para el conductor del vehículo y los ocupantes que se usan en la actualidad.

Qué comprar con $500.000: ¿moto o auto?

En general, quienes tienen esa suma de dinero, invierten más en una moto que en un auto, porque si el estado no es de los mejores podría traer muchos dolores de cabeza (sin descontar que la moto también es riesgosa).

En el caso de las motos, las del segmento chico que son las más vendidas, traen los sistemas de seguridad necesarios y al ser nuevas garantizan que por un tiempo no tendrán problemas con roturas, cambios de piezas, entre otras cosas.

Una moto sale entre $300.000 y 500.000 pesos

Para contemplar los valores de las más vendidas, una Honda Wave 110, sale en promedio $550.000; una Corven Energy 110 sale $270.000; y una Motomel B110 alcanza los 340.000 pesos.

Aspectos a tener en cuenta para comprar un auto usado

A la hora de comprar un auto usado, son varias las cosas que se deben tener en cuenta.

Por un lado, controlar el vehículo, tanto como está por fuera, la chapa, neumáticos, estado de paragolpes, puertas que cierren bien, así como también la mecánica, especialmente el estado del motor, caja de cambios, el consumo de fluidos que sea normal, etc. Y, por otro lado, hay que chequear los papeles, que no tenga ningún problema para ser tranferido y junto con eso las multas, deudas de patentes o embargos.

También es importante supervisar que no haya tenido algún golpe fuerte en accidente que pueda afectar el estado general.

Una vez hecho los controles, con algún experto o con quien corresponda, se puede dar el paso de adquirir el auto usado.