Qué es la “digisexualidad”, una tendencia con la que cada vez más personas se identifican

La tecnología cada vez se acerca más a la intimidad de las personas y ya existe gente que se siente atraída por robots o por inteligencias artificiales en vez de por humanos. Conocé más sobre ellosEn los últimos años, la tecnología a atravesado nuestras vidas a niveles inimaginables, incluso en la intimidad. En relación con eso, tendencias como usar vibradores inteligentes o realizar “sexting” con desconocidos en línea se ha vuelto cada vez más habitual en jóvenes y adultos. Este es el comienzo de una tendencia que los expertos ya han nombrado como

Según indica la revista PlayGround, el término fue introducido por primera vez por los doctores Neil McArthur y Markie L.C. en su artículo The Rise of Digisexuality: Therapeutics Challenges and Possibilities, según el cual un digisexual es una persona cuya “identidad sexual primaria proviene del uso de la tecnología”.

El mercado de los juguetes sexuales inteligentes no ha dejado de crecer en el último tiempo, tal como se dejó ver en la última feria tecnológica CES 2020, una de las más importantes en el mundo en el rubro tecnológico, donde se presentaron cientos de objetos con fines sexuales que llamaron la atención de muchos.

La creencia de muchos es que esta tendedncia de “sexo con robots” se volverá más común con el paso de los años. En su libro Love and Sex with Robots, el autor David Levy pronosticó que “en 2050 el sexo con robots sería un lugar común”. Sin embargo, esta práctica todavía despierta ciertos estigmas.

Si bien para McArthur, “las relaciones son difíciles y la tecnología es fácil, la gente no se olvidará tan fácilmente de las ventajas de las relaciones humanas”, muchos se cuuestionan si la digisexualidad será podría llegar a afectar las relaciones sexuales entre humanos: ¿Puede ser que algún día los robots se conviertan en nuestros mejores amantes?.