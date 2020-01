Qué es la Fundación FIFA, cuánto ganará Macri y cuál es el presupuesto

El exmandatario Mauricio Macri sorprendió a todos esta mañana luego de anunciar que la FIFA lo designó como presidente de la Fundación que la Federación tiene para programas sociales, una caja estimada en USD 1.000 millones.

“Estoy muy agradecido con esta muestra de confianza de la FIFA y este reconocimiento a nuestro país. Desempeñaré este nuevo rol con honor, sin descuidar el compromiso que asumí con los argentinos que nos eligieron de seguir representándolos”, manifestó el ex Jefe de Gobierno a través de Twitter.

La Fundación FIFA se creó en marzo de 2018 como entidad “independiente”, con los objetivos de contribuir a la “promoción de un cambio social positivo” y de recaudar fondos para la “rehabilitación y reconstrucción” de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo. Así se presenta oficialmente la entidad que recibirá a Mauricio Macri como próximo presidente ejecutivo, con un presupuesto estimado en u$s1.000 millones.

La sede central de la FIFA, y por ende, de las oficinas de la Fundación están ubicadas en Suiza. Más precisamente en Strasse 20, P.O. Box 8044, en el distrito suburbano ecológico de Fluntern, que gira en torno al extenso zoológico de Zúrich. ¿Allí se mudará el ex presidente argentino?

La Junta de la Fundación FIFA, que está liderada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, supervisa los logros en base a los objetivos de responsabilidad social de la casa mundial del fútbol. “Es un grandísimo placer y todo un honor poder anunciar que Mauricio Macri asumirá este cargo”, destacó el italiano Infantino.

Hoy el CEO y director general de la Fundación es el exfutbolista campeón del mundo, el francés Youri Djorkaeff. La principal iniciativa es el programa “Football for Schools”, que se lanzó en 2019 y al que la FIFA ya ha asignado un presupuesto de USD 1000 millones. “La FIFA tiene el objetivo de recaudar, junto con socios de todo el mundo y de diferentes sectores, USD 1.000 millones para invertirlos en programas educativos”, subrayó la federación en un comunicado oficial.

A 31 de diciembre de 2018, el total de activos de la Fundación llegaron a u$s 8,4 millones, mientras que los activos integrados por efectivo y equivalentes se contabilizaban en u$s 4,4 millones. Las partidas por cobrar sumaron u$s3,99 millones, con un pasivo (con gastos devengados) por u$s4 millones y un capital fundacional de u$s4,4 millones, abonados íntegramente por la FIFA. “En 2018, la Fundación FIFA no compró, vendió, mantuvo ni comerció con valores”, aclararon en su balance del 2018.

En el primer año de existencia la Fundación tuvo ingresos totales por u$s4,196 millones, procedentes íntegramente de aportaciones de la FIFA. Todo lo que entró se gastó.

El Programa Comunitario de la Fundación FIFA brinda apoyo a organizaciones que aprovechan el fútbol para “cambiar” la sociedad y “mejorar” las vidas de los jóvenes más desfavorecidos. Una vez al año, la Fundación FIFA convoca a ONG a que soliciten financiación para proyectos en los que se use el fútbol para abordar problemas sociales que afectan a la juventud, como, por ejemplo, aquellos relacionados con la educación, la salud, la consolidación de la paz, los refugiados, el liderazgo y la igualdad de género. Macri y un equipo de expertos serían los encargados de analizar las propuestas y definir los montos de ayuda económica.

En 2018 se recibieron 152 solicitudes de ONG y se financiaron 112 proyectos de 63 países distintos, por un total de u$s3,2 millones. “Todos los proyectos que conforman el Programa Comunitario de la Fundación FIFA contribuyen a lograr los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, señalaron de la entidad.