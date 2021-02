¿Qué es y cómo puedo instalar WhatsApp transparente?

No está en la playstore, pero si sos fan de tu fondo de pantalla puede interesarte lo suficiente como para descargartelo

Aunque es la aplicación de mensajería más popular del planeta, no todos los usuarios de WhatsApp están conformes con todas sus funciones. Sin embargo, antes de mudarse de aplicación, quienes la usan prefieren descargar diferentes APK que emulan sus opciones y añaden nuevas. Es así como nacen mods como WhatsApp Transparente.

¿De qué se trata? Es una aplicación que hace lo mismo que el WhatsApp original, pero transparente; es decir, cuentas con todas las funciones del servicio de mensajería, con la excepción de que no está su tradicional diseño verde y blanco. En cambio todo es transparente y en el fondo está la misma interfaz de tu celular.

Además, si así lo deseas, puedes cambiar y colocar el fondo de pantalla a tu gusto o preferencia. Asimismo, otras opciones que resalta el portal Descargar Plus, es que esta APK tiene un paquete más amplio de emojis. Finalmente, debido a que su diseño no cuenta realmente con un fondo, dicen que la app es más liviana y no influye en la rapidez de la interfaz.

¿Cómo descargarlo? Antes de aventurarte en esta historia, es necesario saber que estas son aplicaciones no oficiales. Entonces, en caso de que los desarrolladores detecten actividad en programas no creados por ellos, podrías ser baneado.

En consecuencia, estos software no se encuentran en la Google Play Store, ya que no cuenta con la bendición de WhatsApp. Por lo tanto, para descargarla tendrás que acceder a través de un enlace que aquí te dejaremos.

Otro de los aspectos que debes tomar en consideración es que debes eliminar la aplicación original. La razón es que no te dejará descargar WhatsApp transparente si está la otra porque lo tomará como duplicado.

Este es el enlace donde podrás descargar la APK. En caso que no te funcione intenta con este y baja hasta al final.