Qué hacemos, Comemos o coqueamos?

Tan pasados, el kilo a $15.000. Tendríamos que poner una Cámara de empaquetado en la frontera de Salta

Ignacio Jarsún, sostiene que “el tema de la hoja de coca es algo que tenemos que resolver los norteños. No tiene sentido común que esté permitido el consumo de la hoja de coca, pero no esté permitida la importación.”

Ricky Sanz con Ignacio Jarsún en Sálvese Quién Pueda (SQP)

“…Estuve tratando de resolver esto, y lo que complica son los Tratados Internacionales. Argentina pertenece al grupo de países que busca la lucha contra el narcotráfico y la coca es la materia prima de la cocaína entonces esto nos traería complicaciones con otros países si es que la legalizáramos. Pero también está comprobado que nosotros como salteños, eso ya lo estoy buscando como alternativa, podemos pedir la autorización a Nación, no que salga por ley pero que se nos permita importar la hoja de coca. Ya se importó en alguna época a Salta, ya hay jurisprudencia de eso, no va a ser la primera vez. Lo que pasa es que después se cortó en una época y ahora está cortada. Nosotros deberíamos volver a retomar eso. Deberíamos poner una Cámara de Empaquetado en la frontera de Salta para que sepamos cuántos kilos se venden, para que esté controlado.”

Por su parte, el Diputado Provincial pone en el tapete que “…Jujuy consiguió un permiso para trabajar con la marihuana, no puede ser que no podamos conseguir un permiso para vender la hoja de coca. Nosotros estamos en la legislatura “coquiando” y no puede ser que no esté autorizada. No puede ser que el kilo de coca lo quieran vender a $15.000, Están pasados. Es una cultura nuestra, nuestra tradición totalmente arraigada en todo el norte. Tenemos que sincerarnos y resolverlo.” No tiene sentido común que este permitido el consumo de la hoja de coca, pero no este permitida la importación.”

Finaliza diciendo que “uno de los objetivos que me puse que, si bien hoy no es prioridad, porque hay tantas cosas para resolver, para muchos salteños si es importante. No prioritario, pero si importante. Uno gobierna para todos y tiene que tratar sobre todos los problemas que la gente siente que tiene: para algunos hoy será la coca que no es tan importante, pero si es necesario atender.”