¿Qué hacer con los pesos?: expertos recomiendan ponerle fichas a esta empresa durante el 2021

Fue un año muy flojo para las cotizaciones de papeles locales en Nueva York. Hacia adelante, tan sólo una mantiene el atractivo de los inversores ¿Por qué?

Tan sólo tres empresas argentinas pudieron terminar en positivo el año pasado teniendo en cuenta su performance en Wall Street. Los American Depositary Recipts (ADRs) de Mercado Libre (subió 192%), Globant (106%) y Ternium (34%) fueron los que terminaron en «verde» y aprovecharon las oportunidades que trajo este volátil escenario de la pandemia. El resto de las cotizantes argentinas en Nueva York sufrieron caídas de hasta el 40%.

Por sector, el bancario fue muy castigado: Francés (-42%), Macro (-56%), Supervielle (-41%) y Galicia (-45%). El castigo a los papeles locales se dio en medio de un rally muy importante para Wall Street. Los principales índices bursátiles americanos ganaron hasta 45% (Nasdaq) este año y el S&P500 un alza de 15%.

Los papeles argentinos no están en el radar del mundo inversor por obvias razones: a pesar de sus bajas cotizaciones, las perspectivas de negocios para el país no es buena y eso afecta a las empresas. Las que están en positivo es porque, precisamente, su «core business» no es Argentina.

En Wall Street no ven atractivo por los activos argentinos y por eso los ADRs sufren.

A la espera del FMI, la nueva excusa

Hacia adelante, tampoco se espera un cambio importante en las expectativas ya que el país tiene muchos temas por resolver ante de volver a ser elegible para los inversores.

«Si bien el contexto internacional le da aire a un ámbito local, el mercado argentino va a seguir de cerca las negociaciones del FMI a fines de lograr una extensión de plazos y mejores tasas en base a un programa de facilidades extendidas», dice un informe de Rava Sociedad de Bolsa.

Y agrega: «Va a ser uno de los principales drivers, dado que el organismo puede darle al país una estructura y lineamiento de los objetivos dentro de un marco que genere una estabilidad económica para poder encarar la toma de un rumbo que demuestre ser sólido y permita transmitir confianza al mercado, lo que va a ser fundamental para aumentar la credibilidad y afianzar los objetivos a mediano y largo plazo».

Para Capital Markets Argentina (CMA), el principal desafío para 2021 es delinear un plan económico que genere confianza para poder encaminar a la Argentina hacia el crecimiento nuevamente. «Las negociaciones con el FMI apuntan en ese sentido, ya que el organismo demandará previsibilidad y consistencia técnica a la hora de firmar un nuevo acuerdo. Las condiciones seguramente se centren en el manejo de las cuentas públicas y de la política monetaria, donde hoy se producen los mayores desequilibrios. La demora en la firma de un acuerdo jugará en contra de las expectativas, poniendo más presión por el lado cambiario», advierte.

Pero los especialistas creen que las «perlitas» que brillaron en Wall Street en 2020 se podrían mantener durante este año que se está iniciando. Principalmente hablan de Mercado Libre, que acumuló una suba de más de 1.000% en los últimos cinco años y se transformó en la empresa insignia del e-commerce para América Latina.

La compañía de Marcos Galperin opera en 18 países, pero sus tres principales mercados son Brasil (65% de sus ingresos el último trimestre), Argentina (19%) y México (12%). Mercado Libre genera casi dos tercios de sus ingresos de comisiones en su mercado de comercio electrónico. El resto proviene principalmente de su negocio fintech, que incluye su plataforma de pagos digitales Mercado Pago.

La empresa de Marcos Galperín sigue en la mira de los inversores por su atractivo.

La argentina predilecta en Wall Street

Como muchas otras empresas de comercio electrónico, las ventas de Mercado Libre se vieron impulsadas por las compras online que produjo la pandemia. En el mercado esperan que sus ingresos aumenten un 66% este año y luego se desaceleren a un crecimiento del 36% el próximo año a medida que pase la pandemia.

¿Está cara Mercado Libre o todavía tiene upside? Brokers del exterior dicen que las acciones «no son baratas en relación con sus ganancias, pero no son tan caras en relación con las ventas del próximo año». «A largo plazo, MercadoLibre debería seguir creciendo a medida que aumenta su presencia en mercados más nuevos como Chile y Colombia y más compradores latinoamericanos compran productos en línea», explican.

Sin embargo, advierten: «Los riesgos geopolíticos y económicos en América Latina no desaparecerán pronto, pero las fortalezas de MercadoLibre deberían compensar esos desafíos macroeconómicos e impulsar sus acciones al alza en los próximos cinco años».

En Wall Street mantienen la recomendación de «comprar» acciones de la compañía de Galperín. En el precio objetivo para los próximos 12 meses, varios bancos de inversión tiene a los papeles de Mercado Libre con un precio target máximo en u$s1.860 y una «promedio» en torno a 1.600 dólares (o sea, a valores similares a los actuales).