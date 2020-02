¡Qué noche, Teté! Mirá todos los looks de la red carpet de los Oscars 2020

Los famosos van llegando…¿pero están todos listos para la noche mas grande del cine? Mirá sus looks y contanos

De nuevo sin maestro de ceremonias (algo que no fue bueno para el rating del año pasado pero que tras la debacle de Kevin Hart y sus tuits homofóbicos demuestra que La Academia no se quiso arriesgar), los Óscar 2020 celebrarán este domingo una gala en la que las estrellas se turnarán el micrófono, con Billie Eilish como la gran estrella.

Pero mientras esperamos a la ceremonia para conocer a los nombres de los ganadores, te mostramos todos los looks de los famosos que van llegando al Teatro Dolby en Los Ángeles.

Saoirse Ronan (se pronuncia “Shorse”)

Margot Robbie

Sandra Oh

Billie Eillish

Scarlett Johansson

La favorita a llevarse el Oscar a mejor actriz, Renée Zellweger:

Sigourney Weaver:

Brie Larson

Posa aquí sin ganas Rooney Mara

Regina King

Nominada a mejor actriz de reparto, Florence Pugh

El elenco de Parasite

Zazie Beetz

Billie Porter

Cynthia Erivo, uno de los looks más despampanantes de la noche

Natalie Portman, la definición de elegancia

Laura Dern

Rebel Wilson

Charlize Theron

Penelope Cruz

Julia Butters (la estrellita de Once Upon a Time in Hollywood)

Los nenes de Jojo Rabbit (Roman Griffin Davis y Archie Yates), genios:

Hailee Steinfeld

Greta Gerwig (el gran snub del año) y su marido, Noah Baumbach)

Salma Hayek

Priyanka Chopra

Tom Holland (Spiderman para los amigos)

Beanie Feldstein

Antonio Banderas (y familia)

Julia Louis-Dreyfus

Amy Adams, la nueva Leo DiCaprio