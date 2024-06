Qué pasa entre el Papa y Milei

Nota extraída de Clarín por Eduardo Van der Kooy

Francisco contempla la posibilidad de venir a la Argentina en noviembre. La Iglesia critica la política social. El Gobierno evita entrar en una confrontación.

El Papa ha repuesto en su agenda la posibilidad de visitar la Argentina en noviembre próximo. Dependerá, en principio, de dos cosas. Las secuelas que pueda dejarle el viaje más prolongado de todo su reinado. Será en septiembre: durante once días visitará Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. La evolución de su salud que, a los 87 años, le impone limitaciones y lo obliga muchas veces a alterar los planes. No pudo participar el Viernes Santo en el Vía Crucis. El Domingo de Ramos tampoco logró pronunciar la homilía.

Aquella intención de Francisco estaría apuntalada por el contexto político y temporal. Este año no hay elecciones. En 2025 serán las primeras legislativas de la época libertaria que encabeza Javier Milei. El clima estará inevitablemente más intoxicado. En 2026 ya tendrá 89 años. Quizás en su renovada apuesta influyan algunas lecciones del pasado. ¿Por qué razón no viajó apenas fue coronado, cuando gobernaba aquí Cristina Fernández? ¿Por qué no lo hizo en épocas de Mauricio Macri? La elección del momento ideal –quimera en la Argentina—habría terminado por enfrentar al Papa con la encrucijada presente.

El panorama, en la actualidad, tampoco asoma despejado. Nadie podría vaticinar cómo sería a fin de año. Lo cierto es que se vienen desarrollando una serie de episodios que tienen a la Iglesia Católica como actor protagónico. En especial, por sus críticas a la pobreza y a errores del Gobierno en el manejo de herramientas (distribución de alimentos) para tratar de paliar la gran crisis.

Lo que podría interpretarse, en principio, como un enfrentamiento entre la Iglesia y el Gobierno no sería tal porque sólo una de las partes aflora en una postura activa. En las últimas semanas llamaron la atención dos misas realizadas en la Ciudad que derivaron en actos de militancia política contra el oficialismo. Una de ellas fue presidida por el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, quien pidió disculpas por haberse visto sobrepasado por la situación. El desborde motorizó una intervención del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sacerdote del corazón de Francisco. Advirtió que la misa es algo sagrado que no debe utilizarse para “dividir, fragmentar o partidizar”.

Los reclamos por la situación social continuaron en otras ceremonias religiosas, pero, que se sepa, ninguna de ellas se terminó transfigurando. La más importante fue celebrada por el titular de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, en La Matanza. Incluyó una reivindicación a las mujeres que se encargan de hacer funcionar los comedores sociales.

Podría inferirse que significó, sin dobleces, un cuestionamiento a los problemas en Capital Humano, que conduce la ministra Sandra Pettovello. No únicamente por el desorden en la distribución de alimentos. Además, por cuestiones administrativas nunca debidamente aclaradas. Por ejemplo, la sorpresiva separación del ex secretario de la Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre. Se lo responsabiliza de manejos oscuros en la contratación de empleados tercerizados. El ex funcionario es un cuadro histórico de la Iglesia Católica. Ese motivo explica su silencio y el de su hermano, Joaquín, senador bonaerense y ex intendente de San Miguel, luego del escándalo ministerial. Pretenden evitar que la cicatriz se profundice.

Aquellos acontecimientos domésticos se acoplaron a un contexto internacional de mucha mayor envergadura. Milei se encontró por segunda vez con el Papa en la Cumbre del G-7 que se realizó en el Sur de Italia. Existió entre ellos un intercambio breve y cordial. Fue, sin embargo, uno de los pocos mandatarios presentes que no mantuvo un encuentro bilateral con Su Santidad. Las versiones se bifurcan: ¿No la concedió Francisco o en ningún caso fue solicitada por el Presidente?

Ese vacío aparente cobró otra dimensión a raíz de un episodio ocurrido casi en paralelo. El encuentro en Roma del Papa con Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. El kirchnerista que desde un territorio de poder plantea desafíos al pensamiento libertario. Kicillof no reveló nada que pudiera sorprender. Dijo que habían hablado con Francisco sobre las dificultades que plantea “la deserción del Estado”.

Pocos días después de la audiencia de casi una hora que en febrero había concedido a Milei, Francisco repitió hasta el cansancio aquella música. Habló que el papel del Estado “es más importante que nunca” en la “redistribución de la justicia social” . Cuestionó la arbitrariedad de “las políticas de mercado”. Concepción antagónica a la de Milei. Tan conocido como el viento.

La fotografía de Francisco con Kicillof ayudó a ocultar otros encuentros que sucedieron en oficinas vaticanas. Uno de ellos fue el largo diálogo a solas que el Papa sostuvo con Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA. Sucedió, con exactitud, el día antes de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Enmarcadas por salvajes incidentes callejeros. En esa oportunidad la conducción cegetista quedó partida. Solo marchó la columna que encabezó el camionero Pablo Moyano. En aquella charla reservada habrían predominado dos temas: la honda crisis social y laboral que describió Martínez; el cuidado que solicitó Francisco para que no se estimule la gran tensión existente.

Hay un costado en el vínculo entre Su Santidad y el Presidente que ayudaría a amortiguar todas aquellas diferencias. Refiere a la religiosidad. Al orden emocional y moral que conllevaría tal ejercicio. En los mensajes de Milei se descubre siempre una convergencia de la política con la religión. El libertario está transitando un período de idas y vueltas entre el catolicismo y el judaísmo. Ambos parecieran sintonizar con una dimensión espiritual. Detalle: en sus encuentros con otros mandatarios, el Presidente obsequia siempre íconos religiosos.

También influyen en la relación los factores terrenales. Milei siente admiración y respeto por los líderes religiosos, en general. Francisco representa a la Iglesia Católica, a la mayor feligresía, y es argentino. No es poca cosa. De allí la conducta presidencial, extendida en el Gobierno, de eludir cualquier posibilidad de conflicto.

¿Qué no habría dicho el Presidente si “la casta” hubiera realizado una defensa de Aerolíneas Argentinas como la hizo Francisco en el Vaticano rodeado de gremialistas? . Sucedió, para colmo, en vísperas del debate de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. En un reportaje en TN, Milei reivindicó, en cambio, el derecho al pensamiento distinto. No le salió tampoco, como suele ser su costumbre, una sola palabra agresiva contra las misas militantes. “Es un modo diferente de entender la liturgia”, saldó. Evitó ensañarse con el dirigente piquetero K, Juan Grabois, cuando le interrogaron sobre el fraude con los planes sociales. Apuntó contra “la casta” y contra otros imprecisos, a quienes se le estarían “acabando los curros”.

Esa modalidad balsámica de Milei trazó ramificaciones. ¿Un cambio de carácter coyuntural, por necesidad? ¿O forzado por alguna señal inconveniente que estarían recogiendo las encuestas sobre el humor popular? ¿Un reflejo de tregua ante el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, amén de advertencias económicas, insistió con la gobernabilidad como soporte imperioso del plan que se implementa? El mandatario pidió aplacar las internas palaciegas que están interfiriendo la gestión. Desarrolló el discurso de concordia más resonante desde que asumió. En el acto por el Día de la Bandera, en Rosario, llamó a firmar el demorado acuerdo a todos los ex presidentes. Incluida Cristina. Ahora está previsto para el 9 de Julio, aunque se llame Pacto de Mayo. Sin extravagancias no se vive.

Hubo otro detalle de esa celebración que podría tener también algún significado. Fue la primera vez que Milei asumió un protagonismo compartido en un acto público. Cuando se lo propusieron lo aceptó sin reparos. Escuchó sentado al intendente de Rosario, Pablo Javkin. Luego al gobernador Maximiliano Pullaro, que le reclamó por la reactivación de la obra pública.

Esa demanda está en boca de otros gobernadores con los cuales el Gobierno intenta negociar. Guillermo Francos, el jefe de Gabinete completó ronda de conversaciones con doce de ellos. Hay promesas de reanudar obras que han quedado paralizadas en avanzado estado de ejecución. Aseguran que podrían utilizarse fondos multilaterales y del BID que no afectarían el equilibrio fiscal. La caída del empleo es un problema que empieza a desvelar en el Gobierno. “Hay que aflojar el grifo”, opina un dirigente libertario.

El dilema sería la convergencia inminente de dos indicadores medulares de la economía. El propio Milei admitió que la inflación de junio y julio difícilmente pueda ser menor a la de mayo (4,2%). El mes próximo, por otra parte, podría conocerse el índice de desempleo del primer semestre. Alberto Fernández se despidió, de acuerdo con números del Indec, con un 5,7% de gente sin trabajo. Con asalariados en situación de pobreza y subocupados e informales en trepada. El gran miedo es que ahora esa cifra pueda trepar hasta los dos dígitos.

Aquellos contactos con los gobernadores persiguieron otro propósito. Que ayuden en Diputados lo que no pudieron en el Senado. Obtener los votos para que la Ley Bases y el paquete fiscal tengan una expeditiva convalidación. Lo que interesa, estaría resuelto: la reposición del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, bochados por los senadores. Los asuntos que quedarán pendientes (privatizaciones) serían canalizados en otro proyecto de ley.

Milei parece haber comprendido que ese sería el único camino posible. Por tal razón su catarsis habitual mudó de “la casta” al blanco dilecto de la política exterior (España).

F: Clarin