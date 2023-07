Qué serie o película ver esta noche en Netflix

Descubre las opciones de títulos que puedes disfrutar en la plataforma. A continuación, te recomendamos lo más popular

Un cuento perfecto

«Un cuento perfecto» es la opción perfecta para los fanáticos del romance. (Netflix)

Esta miniserie española narra la historia de Margot, una mujer que huye inesperadamente de su boda, y se encuentra con David, un joven que introduce caos y romance en su vida. Basada en la novela de Elísabet Benavent, la serie mezcla comedia, drama y romance en cinco episodios.

Resumen: Margot huye de su propia boda y se siente a la deriva. Lo que no sabe es que David y su encantador caos pueden ayudarla a encontrar el camino

Un sueño en Netflix

El film mezcla la comedia y el drama en sus dos horas de duración. (Netflix)

Esta película coreana presenta una historia inspiradora con espíritu deportivo. Park Seo Joon, quien pronto debutará en Hollywood con The Marvels, interpreta a Yoon Hong Dae, un futbolista profesional que es convocado para entrenar al equipo de Corea del Sur para la Copa Mundial de Personas sin Hogar. IU da vida a la productora Lee So Min, que está haciendo un documental sobre los jugadores. Aunque el pronóstico de la selección no es muy alentador, pronto el DT y su compañera descubrirán que hay más en juego que solo un trofeo

Resumen: ¡Nada está perdido aún! Con trabajo duro y dedicación, un grupo de hombres sin techo entrena para competir en un torneo mundial…, a pesar de su malhumorado entrenador.

D.P: El cazadesertores en NetflixLos miembros de la unidad de cazadesertores Jun‑ho y Ho‑yeol siguen enfrentándose al entorno hostil y a las injusticias que persisten en el servicio militar. (Netflix)

Jung Hae-in y Koo Kyo-hwan retornan a sus protagónicos en la segunda temporada de este drama coreano que se ambienta en los cuarteles del servicio militar obligatorio. La historia sigue un soldado que tiene como misión capturar a desertores del ejército de Corea del Sur.

Resumen:

Luego de que una tragedia cambia radicalmente sus vidas, Jun Ho y Ho Yeol vuelven a capturar desertores del ejército, pero el peligro los acecha. Jung Hae In y Koo Kyo Hwan regresan en la segunda parte de la premiada serie coreana.

La dama del silencio: el caso Mataviejitas en Netflix

Juana Barraza fue capturada en 2006 por el crimen de una decena de mujeres de la tercera edad. (Netflix)

Documental de casi dos horas sobre el caso de una asesina que quitó la vida a una decena de ancianas en México. Su nombre es Juana Barraza y, por la serie de delitos que cometió entre 2000 y 2006, fue apodada como “La Mataviejitas” por la prensa local mexicana. La producción fue dirigida por María Jose Cuevas y recién llegó a la plataforma.

Resumen:

El año 2000 marca el comienzo de una nueva década en Ciudad de México. Una serie de asesinatos ponen en jaque a la policía: alguien está asesinando a las ancianas en sus casas. El perfil de las víctimas provoca una indignación social y una atención mediática insólitas. La Procuraduría General de la República dedica todos sus recursos y esfuerzos a capturar al primer asesino en serie de la historia de México. Los testigos lo describen como alguien alto, robusto y fuerte que se hace pasar por enfermero para ganarse la confianza de sus víctimas. En enero de 2006, después de más de 40 homicidios, varias detenciones fallidas y numerosas contradicciones, se arresta a una mujer a plena luz del día. Se llama Juana Barraza y es famosa en el mundo de la lucha libre, donde es conocida como la Dama del Silencio. Los medios la bautizan como la «Mataviejitas», apodo que ya forma parte de la crónica negra de México y de su incomparable cultura popular.

Kingdom en Netflix

Kento Yamazaki protagoniza «Kingdom», una adaptación live-action del manga homónimo. (Netflix)

Película japonesa de dos horas y 13 minutos de duración que se ambienta en la dinastía Qin en la antigua China. Se trata de un drama histórico basado en el manga del mismo nombre escrito e ilustrado por Yasuhisa Hara. Cuenta en su elenco con Kento Yamazaki como Xin, Ryō Yoshizawa como Ying Zheng, Masami Nagasawa como Yang Duan He y Kanna Hashimoto como He Liao Diao.

Resumen:

Cuando su amigo muere sirviendo al rey, un huérfano de la guerra empuña su espada y jura hacer justicia devolviéndole el poder al monarca derrotado.

La supervivencia de una chica con curvas en Netflix

«La supervivencia de una chica con curvas» se compone de ocho episodios en total. (Netflix)

Serie de comedia basada en un libro sobre una mujer que busca combatir los estereotipos y seguir adelante en su carrera como estilista. Tiene ocho episodios, y el elenco está conformado por Michelle Buteau, Tasha Smith, Tone Bell, Anissa Felix, entre otros más. Actualmente, se ubica entre las series de habla inglesa más vistas del Top 10 global de la plataforma.

Resumen:

Gira en torno a Mavis Beaumont (Michelle Buteau), una mujer afroamericana, de talla grande y soltera (¡no por decisión propia!) que se ve obligada a reconstruir su vida como estilista en ciernes. Mavis busca sobrevivir, pero también alcanzar el éxito con ayuda de la familia que ella eligió, una mentalidad positiva, un lindo escote y un poco de brillo labial. Esta comedia con guion está basada en el aclamado libro de Buteau.

Actividad paranormal: vínculos familiares en Netflix

La película número siete de la saga de terror, que llegó a los cines en 2021, está disponible en streaming. (Netflix)

Película estrenada en 2021 y titulada en inglés Paranormal Activity: Next of Kin que forma parte de la saga cinematográfica de terror. El misterio ronda a la madre desaparecida de una joven y la búsqueda de esta última por descubrir qué sucedió con la mujer varios años más tarde. Es la séptima entrega de la franquicia, y está protagonizada por Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert, Henry Ayres-Brown y Tom Nowicki.

Resumen:

Con la esperanza de saber más sobre su madre ausente, una mujer visita una comuna apartada, donde una siniestra presencia la espera…

Contando a mis ex en Netflix

Decidida a transformar su vida y probar que un artículo sobre el matrimonio es incorrecto, Ally inicia una misión para encontrar a la pareja perfecta entre sus numerosos exnovios. (Netflix)

Anna Faris y Chris Evans protagonizan esta comedia romántica de 2011 ya disponible en Netflix. Cuando Ally, una chica soltera sin un rumbo muy claro, se percata de un artículo en el que especifican la cantidad de parejas que no debe superar una mujer para encontrar marido, esta se dispone a buscar a su verdadero amor entre todos sus romances pasados.

Resumen:

Ally Darling lee el artículo de una revista que advierte que el 96 por ciento de las mujeres que han tenido más de 20 amantes difícilmente encuentran marido. Decidida a transformar su vida y probar que esa idea es incorrecta, inicia una misión para encontrar a la pareja perfecta entre sus numerosos ex-novios.

Dulces magnolias en NetflixDesde hace años, Maddie, Helen y Dana Sue se apoyan en su amistad para sobrellevar los altibajos en sus relaciones, familias y carreras en el pequeño pueblo de Serenity. (Netflix)

Netflix estrenó la tercera temporada de la serie inspirada en los libros de Sherryl Woods. Tres amigas que crecieron juntas se reúnen constantemente para hablar de sus problemas y éxitos mientras beben margaritas. JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott y Heather Headley son las protagonistas de la ficción de drama y romance.

Resumen

Desde hace años, Maddie, Helen y Dana Sue se apoyan en su amistad para sobrellevar los altibajos en sus relaciones, familias y carreras en el pequeño pueblo de Serenity. Después de la pelea en Sullivan’s, Maddie busca la mejor manera de ayudar a Cal y trabaja para despejar su propio camino emocional. Helen se enfrenta a decisiones difíciles sobre los hombres de su vida. Y Dana Sue busca una manera de usar el cheque de Miss Frances para ayudar a la comunidad, sin alterar a su familia.

El clon de Tyrone en NetflixTras una serie de eventos escalofriantes, un insólito trío (John Boyega, Teyonah Parris y Jamie Foxx) se propone desentrañar una siniestra conspiración que amenaza su vecindario. (Netflix)

Jamie Foxx (Django sin cadenas), John Boyega (Star Wars: el despertar de la fuerza) y Teyonah Parris (WandaVision) protagonizan esta comedia de ciencia ficción dirigida y escrita por Juel Taylor. La historia se centra en tres personajes que buscan conocer los secretos detrás de una conspiración del gobierno. Tiene una duración de dos horas y se estrenó en la plataforma este 21 de julio.

Resumen:

Unos sucesos escalofriantes llevan a un trío muy peculiar (Boyega, Foxx y Parris) a investigar una perversa conspiración gubernamental en esta aventura de misterio de estilo ‘pulp’.

Hombre en llamas en Netflix

El drama de acción tuvo su paso por los cines con gran éxito hace casi 20 años. (Netflix)

Denzel Washington y Dakota Fanning protagonizan esta película de 2004 que actualmente está entre lo más visto de la plataforma. Dirigida por Tony Scott y basada en la novela homónima de A. J. Quinnell, la historia sigue a un retirado agente del Agencia Central de Inteligencia (CIA) que hace todo lo posible por salvar a una niña de nueve años que ha sido secuestrada en la Ciudad de México.

Resumen:

En un lugar donde los secuestros quedan sin resolver, un ex agente de la CIA responderá con brutalidad hasta salvar a la niña que protege.

Cenizas del pasado en Netflix

Una mujer consigue un trabajo como ama de llaves para una familia poderosa. (Netflix)

Thriller japonés de ocho episodios que se basa en el manga Moyashi Fujisawa. La historia sigue a la joven Shizuka Yamauchi, quien llega a la casa de los Mitarai para trabajar como su nueva ama de llaves. Ella tiene un pasado misterioso y, mientras hace las labores que le corresponden, busca indagar más acerca de la familia que vive en ese lugar. Actúan Mei Nagano, Asuka Kudo, Taishi Nakagawa, entre otros más.

Resumen:

Anzu Murata, su madre y su hermana menor perdieron su hogar trece años atrás luego de que todos culparan a la madre de haber provocado el incendio. Segura de que ella no había sido la responsable, Anzu se hace pasar por una ama de llaves para trabajar en la casa de su infancia y evidenciar los delitos de su madrastra.

Tácticas de amor 2 en Netflix

Comedia romántica de origen turco que funciona como una secuela de «Tácticas de amor», de 2022. (Netflix)

Película romántica y de comedia, de poco más de una hora y 30 minutos de duración, que continúa contando la historia de un amor inesperado. La primera entrega se estrenó en febrero de 2022 y logró posicionarse entre lo más visto de ese entonces, razón por la que se dio luz verde a una secuela. Cuenta con los actuaciones de Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız, Yasemin Yazıcı, Doğukan Polat, entre otros más.

Resumen:

Asli y Kerem regresan a quererse y exasperarse mutuamente en esta secuela de Tácticas de amor, que se mantuvo durante cinco semanas en el Top 10 de Netflix en Turquía.

Cash en Netflix

Raphael Quenard e Igor Gotesman son los protagonistas de este film francés de tono social. (Netflix)

Película francesa de una hora y 36 minutos dirigida por Jérémie Rozan que se encuentra entre lo más visto de la plataforma. La historia se centra en el momento de resolución que atraviesa un obrero de una fábrica cuando cae en cuenta que sólo los directivos se hacen millonarios, mientras que, él y sus compañeros aún continúan viviendo en la pobreza. El elenco está conformado por Raphael Quenard, Igor Gotesman, Agathe Rousselle, Antoine Gouy, entre otros.

Resumen:

Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Cansado de jefes incompetentes y del statu quo en su trabajo en una fábrica, un obrero disconforme planea ascender.

King the Land en Netflix

La serie se desarrolla en la industria hotelera y muestra el trabajo de los conserjes, recepcionistas y otros empleados del rubro. (Netflix)

La comedia romántica producida en Corea del Sur aterrizó en Netflix el 13 de julio. Cuenta con las actuaciones de Im Yoon Ah y Lee Jun Ho, integrantes de los grupos k-pop Girls’ Generation y 2PM respectivamente. Es una serie ideal para quienes disfrutan las historias de estilo “de enemigos a enamorados”.

Resumen:

En plena batalla por el control de una empresa, el encantador heredero Gu Won conoce a una dedicada trabajadora, Cheon Sa Rang, que tiene una sonrisa irresistible para (casi) todos.

Bird Box Barcelona en NetflixUna fuerza misteriosa ha diezmado la población del planeta, y Sebastián lucha por sobrevivir en las calles desiertas de Barcelona. (Netflix)

Mario Casas, Georgina Campbell y Leonardo Sbaraglia actúan en esta película derivada del éxito de 2018 Bird Box: a ciegas, que protagonizó Sandra Bullock. La historia se traslada ahora a las calles de Barcelona, donde el apocalipsis también lo viven los últimos sobrevivientes de este efecto desconocido provocado por seres de otro mundo que lleva a los humanos a cometer suicidio.

Resumen:

Una fuerza misteriosa ha arrasado con la población del planeta, y Sebastián emprende un viaje por la supervivencia a través de las calles desiertas de Barcelona. Mientras forja alianzas incómodas con otros supervivientes e intentan salir de la ciudad, un peligro inesperado y aún más siniestro se cierne sobre ellos.

El abogado del LincolnEl abogado más irresistible de Los Ángeles regresa con una segunda temporada. Mickey Haller, un idealista inconforme, es un abogado que atiende a sus clientes en el asiento trasero de su Lincoln, mientras pelea casos grandes y pequeños. (Netflix)

La segunda temporada del drama legal estrenó su primera parte en la plataforma hace unos días. Es protagonizada por Manuel García Rulfo en el rol de Mickey Haller, y tiene también en su elenco a Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson. La historia se basa en la saga de libros escrita por Michael Connelly.

Resumen:

El abogado Mickey Haller (Manuel García Rulfo), es un idealista que lleva casos de todo tipo en Los Ángeles desde el asiento trasero de su coche. La serie se basa en los bestsellers de Michael Connelly y esta segunda temporada se inspira en El quinto testigo, cuarta novela de la saga de El abogado del Lincoln, del célebre escritor Michael Connelly.

Gossip Girl en Netflix

La ficción de éxito «Gossip Girl» volvió al streaming hace unos días. (Netflix)

Exitoso programa de televisión que se extendió por seis temporadas y contó en su elenco con Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, entre otros más. Es drama juvenil basado en un libro que fue adaptado por los showrunners Josh Schwartz y Stephanie Savage. Recientemente, el título regresó al catálogo de la plataforma de la “N” y ya se posiciona entre los favoritos de la audiencia.

Resumen:

Un grupo de estudiantes privilegiados en Manhattan consiguen todo lo que se proponen. Hasta que un blogger anónimo se dedica a seguir cada paso que dan.

Hasta el final en Netflix

«Hasta el final» figura actualmente entre las películas favoritas del público en la plataforma. (Netflix)

Titulada originalmente Catch the Fair One, el largometraje dirigido por Josef Kubota Wladyka (Narcos y Fear The Walking Dead) se centra en la dura travesía de una mujer que fue boxeadora en el pasado y se une a una red de tráfico sexual para encontrar a su hermana menor desaparecida. El elenco principal está conformado por Kali Reis, Daniel Henshall y Tiffany Chu.

Resumen:

Tras la desaparición de su hermana menor, una exboxeadora se infiltra en una red de tráfico sexual y busca vengarse de los responsables.

La heredera de la mafia en Netflix

El film de comedia está entre los primeros lugares de lo más visto en América Latina. (Netflix)

Toni Collette y Monica Bellucci protagonizan esta película (llamada originalmente Mafia Mamma) sobre la cómica aventura de una mujer que descubre estar relacionada con la mafia italiana a través de su familia. Dirigido por Catherine Hardwicke, el largometraje se ambienta en Italia y sigue a la protagonista en un viaje al funeral de su abuelo, quien ha dejado en ella su legado como líder de una peligrosa banda criminal. Actúan también Sophia Nomvete, Eduardo Scarpetta, Alfonso Perugini, entre otros.

Resumen:

Cuando acude a Italia al funeral de su abuelo, a quien no había visto en años, una alegre pero insegura mujer descubre que es la nueva líder de una poderosa familia criminal.

Taylor Swift Reputation Stadium Tour en Netflix «Taylor Swift reputation Stadium Tour» fue un concierto épico que contó con pirotecnia, múltiples escenarios y, por supuesto, una cobra de casi 20 metros llamada Karyn. (Netflix)

Tras el lanzamiento de Speak Now (Taylor’s Version) y la locura vivida en los recientes conciertos de la cantante estadounidense, los fans aún pueden disfrutar de lo mejor de su música en streaming. La película documental de dos horas y cinco minutos de duración captura los momentos más importantes de su anterior gira llamada “Reputation”, mismo nombre del disco que publicó en 2017.

Resumen:

Taylor Swift se adueña del escenario en Dallas como parte de su gira Reputation Stadium Tour para celebrar una noche inolvidable de música, recuerdos y magia visual.

Unos suegros de armas tomar en Netflix

El film conocido en inglés como «The Out-Laws» se estrenó en la plataforma el 7 de julio. (Netflix)

Esta comedia disparatada producida por Adam Sandler llega a Netflix con sus toques de romance y misterio. La película nos introduce a Owen T. Browning (Adam DeVine), quien está a pocos días de casarse con Parker (Nina Dobrev), el amor de su vida. En medio de los preparativos, la novia anuncia emocionada que sus padres Billy (Pierce Brosnan) y Lilly (Ellen Barking) llegarán a la ciudad para asistir a la ceremonia. No obstante, justo antes de la boda, el banco donde Owen trabaja es asaltado por los temidos Ghost Bandits, y él comienza a sospechar de que sus futuros suegros podrían estar involucrados.

Resumen:

El banco en el que Owen trabaja como gerente es escenario de un robo días antes de su boda. Y todas las pruebas apuntan a las personas menos pensadas: ¡sus futuros suegros!

Seducción fatal en Netflix

Serie de origen sudafricano que estrenó este viernes 7 de julio en el servicio streaming. (Netflix)

Thriller sudafricano de crimen y misterio que recién llegó a la plataforma con una temporada de siete episodios. Cuenta la historia de un amor prohibido que desencadena una serie de eventos catastróficos en las vidas de los protagonistas. Cuenta con las actuaciones de Thapelo Mokoena como Leonard, Frances Sholto-Douglas como Laura, Lunathi Mampofu como Brenda, Kgomotso Christopher como Nandi, entre otros más.

Resumen:

Una profesora casada queda envuelta en un apasionado romance con un joven que le abre un camino de tragedia y traición que involucra a sus seres más cercanos.

WHAM! en Netflix

La trayectoria del dúo conformado por George Michael y Andrew Ridgeley es narrada en esta película documental. (Netflix)

Documental de 92 minutos que profundiza en el famoso dúo musical de los 80 integrado por George Michael y Andrew Ridgeley. Se abordan hechos importantes que vivieron como músicos: el ascenso a la fama, el hito que marcaron con su presentación en China y la legión que fans a la que dieron origen. La película es dirigida por Chris Smith (Rey Tigre) y cuenta con acceso sin precedentes al archivo personal de George y Andrew, además de entrevistas inéditas con especialistas y personas cercanas a ambos.

Resumen:

En 1982, George Michael y Andrew Ridgeley, adolescentes y mejores amigos, se propusieron conquistar el mundo como WHAM! En junio de 1986, después de haberlo logrado, dieron su último concierto en el estadio de Wembley. Ahora, por primera vez —y en sus propias palabras—, llega la asombrosa historia de cómo en cuatro años dominaron las listas de todo el mundo con canciones pop clásicas y atemporales, un éxito tras otro: “Club Tropicana”, “Wake Me Up Before You Go‑Go”, “Freedom”, “I’m Your Man” y, por supuesto, “Last Christmas”.

La leyenda regresa en Netflix

«La leyenda regresa» es un film de 2021 que contó con Tim Blake Nelson como protagonista. (Netflix)

Tim Blake Nelson protagoniza esta película también conocida como Old Henry, que actualmente se encuentra entre lo más visto de la plataforma. Bajo la dirección de Potsy Ponciroli, el largometraje inicia cuando un hombre y su hijo brindan su ayuda a un desconocido en apuros, pero carga consigo un sospechoso monto de dinero. Él intenta justificar que es un sheriff perseguido por una banda de criminales, pero ambos dudan de su versión.

Resumen:

Un granjero con un pasado misterioso debe proteger a su hijo y sus tierras de un grupo que los tiene sitiados en este western de acción con un final inesperado.

Cazar asesinos en Netflix

«Cazar asesinos» es una docuserie que actualmente se encuentra en el Top 10 de la plataforma. (Netflix)

Ya están disponibles los nuevos episodios de esta serie documental que profundiza en diversos casos de crímenes. En esta entrega, se verán historias como las del “asesino del ferrocarril”, la de un criminal en Nueva York que cobra sus víctimas en base al Zodíaco, la de la bomba mortal que explotó en las Olimpiadas de 1996 en Atlanta, entre otras más.

Resumen:

En esta serie sobre crímenes reales, los investigadores detrás de famosos casos de asesinos en serie revelan los escalofriantes detalles de sus increíbles esfuerzos.

Celebridad en NetflixSeo A-ri sorprendió a 1.3 millones de fans al hacer una transmisión en vivo desde su tumba. Pero la fallecida influencer no hizo solo eso. (Netflix)

Park Gyu-young protagoniza este drama coreano de 12 episodios sobre una joven que se convierte en una celebridad del internet repentinamente y sufre las consecuencias del éxito que deseó por mucho tiempo. Completan el elenco Kang Min-hyuk, Lee Chung-ah, Lee Dong-gun y Jun Hyo-seong. La historia es una creación de Kim Cheol-kyu y Kim Yi-young.

Resumen:

Fama. Dinero. Poder. Seo A-ri se vuelve una estrella de las redes sociales de la noche a la mañana, pero este deslumbrante mundo de influencers puede traer consecuencias mortales.

The Witcher en Netflix El Caos se aproxima. La temporada 3 de «The Witcher» comienza el 29 de junio. (Netflix)

La tercera temporada de la serie trae de regreso por última vez a Henry Cavill en el rol de Geralt de Rivia. El elenco lo completan Anya Chalotra como Yennefer y Freya Allan como la princesa Ciri. En esta nueva entrega, los tres forman una singular familia cuando deben evitar la persecución que busca obtener poderosa sangre de la Leoncita de Cintra. La historia se basa en la saga literaria de Andrzej Sapkowski.

Resumen:

Mientras monarcas, hechiceros y bestias de todo el Continente compiten por capturar a Ciri, Geralt la esconde en el afán de proteger a su nueva familia de quienes amenazan con destruirla. La responsabilidad de enseñarle a la Leoncita de Cintra las artes de la magia recae en Yennefer, quien conduce a todo el grupo a la fortaleza de Aretusa, donde esperan conocer mejor los poderes ocultos de la joven. Sin embargo, lo que encuentran allí es un campo de batalla plagado de corrupción política, magia negra y traición. Ahora solo queda contraatacar con uñas y dientes… o arriesgarse a perder para siempre a sus seres queridos.