¿Qué solicita cada país a los viajeros y cuáles tienen sus fronteras cerradas?

A raíz de la cambiante situación en cada país por la pandemia de coronavirus el gobierno de Alberto Fernández desaconseja viajar al exterior.

El Ministerio del Interior, a través de Migraciones, dio a conocer este miércoles un informe que repasa la situación epidemiológica en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19 de algunos de los principales destinos a los que suelen viajar los argentinos y los requisitos, en aquellos casos en los que se encuentran abiertas sus fronteras, que exigen para poder entrar.

De todas maneras el gobierno de Alberto Fernández desaconseja viajar al exterior «a menos que sea estrictamente necesario» y recordó que en la actualidad «las condiciones de ingreso a cada país y la de los vuelos internacionales varían todos los días. Los países cierran fronteras o levantan rutas aéreas por razones sanitarias y eso implica riesgos para los argentinos y argentinas que están en el exterior».

En la actualidad los argentinos que salen al exterior representa apenas el 5% de la que viaja normalmente. De todas maneras quienes planean hacerlo deben tener en cuenta la siguiente información:

Alemania:

Alemania no permite la entrada a su territorio excepto a nativos y residentes de los países de la Comunidad Económica Europea o Suiza y a sus familiares entre otros casos.

Para el ingreso al país se debe contar con un certificado médico con un resultado negativo de la prueba de Covid-19 realizado como máximo 48 horas antes de la llegada. Las pruebas aceptadas son: pruebas de antígeno, PCR, RT-LAMP y TMA.

Los pasajeros y la tripulación de la aerolínea que lleguen desde países de alto riesgo deben registrarse antes de la salida. Los pasajeros pueden estar sujetos a cuarentena durante 10 días.

A partir del 30 de enero, el gobierno alemán dispuso nuevas restricciones a los pasajeros viajando o conectando desde Brasil. No se permiten las conexiones aéreas hacia países de la zona Schengen.

Más información en: http://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html.

Brasil:

Brasil suspendió los vuelos desde Sudáfrica y el Reino Unido, y no permite a las personas que hayan estado en los últimos 14 días en esos dos países el ingreso a su territorio. La única excepción: nacionales que deben hacer una cuarentena de 14 días.

Todas las personas que ingresen o transiten por el país deben presentar de test PCR negativo realizado 72 horas antes del primer punto de embarque. Pasajeros/as y tripulación tienen que completar una DJ para presentarla al arribo en https://formulario.anvisa.gov.br.

Canadá:

Canadá prohibió el ingreso a su territorio nacional salvo a residentes, a sus familiares directos o familia extendida sin síntomas de Covid-19 y a personas con algún motivo justificado.

Las autoridades establecieron que las restricciones de viaje pueden prolongarse según sea necesario por razones de salud pública.

Además, todas las personas que viajen a Canadá deberán presentar antes de abordar una prueba de PCR negativa con menos de tres días de antigüedad y deberán someterse a otra prueba de detección del virus al llegar al aeropuerto. Los viajeros deberán aguardar los resultados de su prueba durante tres días en un hotel autorizado por el Gobierno. El costo de las pruebas y del hospedaje deberá ser afrontado por el viajero y ronda los 2.000 dólares canadienses (unos 1.550 dólares estadounidenses).

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que todos los vuelos a México y el Caribe estarán suspendidos hasta el 30 de abril para frenar la propagación de la enfermedad.

Más información en https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/c%E2%80%A6.

Chile:

Chile suspendió vuelos provenientes del Reino Unido y mantiene restricciones de ingreso para pasajeros que hayan estado en ese país en las últimas semanas, con excepciones para nacionales y residentes.

Extranjeros podrán ingresar por un único aeropuerto y, además de la obligación de contar con un certificado con resultado negativo de Covid-19, quedarán sujetos a un aislamiento de 14 días y deberán tener un seguro de viaje con cobertura mínima para COVID-19 de 30.000 dólares.

Más información en:

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/requisitos-sanitarios-para-ingresar-a-chile/.

Colombia:

Colombia suspendió los vuelos provenientes de Brasil. Aquellos pasajeros de otras nacionalidades que arriben sin certificado que indique resultado negativo de prueba PCR de Covid-19 están sujetos a test al momento del arribo y/o cuarentena obligatoria.

Más información en: https://colombia.travel/es/informacion-covid-19

España:

España limitó la circulación a ciudadanos de la Unión Europea para casos especiales hasta marzo con ciertos requerimientos. En el caso de otras nacionalidades, se habilita el ingreso sólo en casos específicos con seguro médico. Además, suspendió los vuelos del Reino Unido.

Más información en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm.

Estados Unidos:

Solicita un PCR de 72 hs previas a todos los autorizados a ingresar. Prohíbe el ingreso de personas provenientes de China, Irán, Espacio Schengen de Europa, Reino Unido, República de Irlanda, Brasil y Sudáfrica. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html.

Los pasajeros que hayan estado o hayan transitado por Brasil en los últimos 14 días no pueden ingresar ni transitar por el país.

Francia:

A partir del 31 de enero de 2021, Francia adoptó restricciones para el ingreso desde cualquier país fuera de la zona europea, y limitó la salida de Francia para viajar a un país fuera del espacio europeo (Unión Europea, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, la Santa Sede y Suiza), salvo por algún motivo imperioso de índole personal o familiar, una urgencia sanitaria o un imperativo profesional inaplazable.

https://ar.ambafrance.org/Covid-19-Restricciones-de-entrada-a-Francia-metropolitana-y-a-los-territorios.

Gran Bretaña:

A partir del 29 de enero, Gran Bretaña prohibió el ingreso a los pasajeros que en los últimos 10 días hayan estado en tránsito por Angola, Argentina, Bolivia, Botswana, Brasil, Burundi, Cabo Verde, Chile, Colombia, La República Democrática del Congo, Ecuador, Eswatini, Guayana Francesa, Guyana, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Ruanda, Seychelles, Sudáfrica, Surinam, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela, Zambia o Zimbawe. Quedan eximidos de esta restricción nativos británicos e irlandeses y residentes en el Reino Unido. Más información en https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus

Italia:

Italia no permite la entrada de pasajeros hasta el 5 de marzo de 2021, excepto en algunos casos como nacionales de algunos países europeos (no incluye a Gran Bretaña); Familiares de nacionales y residentes de Suiza o de un Estado miembro de la CEE; entre otras.

Los pasajeros que hayan estado o hayan transitado por Brasil en los últimos 14 días no pueden ingresar ni transitar.

Quienes quieran ingresar deben presentar un formulario de autodeclaración completo antes del embarque. El formulario se puede obtener en https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html. Y de acuerdo al país del cual ingresas deben realizar autoaislamiento por 14 días o mostrar un certificado de Covid-19 negativo tomado en las 48hs previas.

Noruega:

Desde el 29 de enero Noruega no permite la entrada de extranjeros. La medida no aplica para ciudadanos y residentes del país, ciudadanos no noruegos cuando existen motivos específicos para permitir que esas personas ingresen al país, ciudadanos no noruegos que ejercen derechos de visita con sus hijos, familiares inmediatos de personas que residen en Noruega. Ver más excepciones en http://www.entrynorway.no/

México:

México no adopta por el momento restricciones para el ingreso de visitantes y regreso de mexicanos provenientes de otros países. La Secretaría de Salud se encuentra alerta en los puntos de entrada al país para atender a personas que manifiesten síntomas asociados al coronavirus y tomar las medidas correspondientes (https://guiadelviajero.sre.gob.mx/).

Se debe presentar el “Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros” ante el servicio de inmigración al arribo. El formulario se puede encontrar en https://afac.hostingerapp.com/.

Perú:

Perú suspendió hasta el 28/2/21 el ingreso de extranjeros no residentes provenientes de Europa, Sudáfrica o Brasil, o que hayan hecho escala en dichos lugares en los últimos 14 días.

Los peruanos, extranjeros residentes o no residentes que ingresen, deberán realizar una cuarentena obligatoria de 14 días en el domicilio declarado, previa coordinación con la autoridad sanitaria. Se debe presentar PCR negativo 72 hs previas.

Los pasajeros deben completar una “Declaración Jurada de Salud y Autorización de Geolocalización” en https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ 72 horas antes de la partida.

Uruguay:

Uruguay no permite el ingreso, ni el tránsito de extranjeros no residentes, excepto que sean argentinos, brasileros o paraguayos, o residente en esos países y que estén en tránsito en Montevideo o Punta del Este.

Pueden ingresar al país uruguayos y extranjeros con residencia, sólo por Montevideo o Punta del Este y con PCR negativo de hasta 72 hs, excepto menores de 6 años y quienes el Consulado uruguayo haya exceptuado del test, el que realizarán en territorio uruguayo.

Están exceptuados de la restricción de ingreso, diplomáticos, tripulantes, prácticos de buques, quienes acrediten reunificación familiar y por razones humanitarias y de trabajo, previa autorización de la Dirección Nacional de Migración. Más información en: https://www.gub.uy/ministerio-turismo/.