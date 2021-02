¿Qué tiene el exitoso modelo israelí? Bajaron contagios sin arruinar la economía

El país de Medio Oriente ya ha vacunado al 40 % de su población contra el Covid-19 en menos de dos meses, ¿Cómo lo logró?

El estado de Israel, ubicado en Medio Oriente, ha anunciado que dos fármacos elaborados en su país obtuvieron resultados positivos en sus pruebas preliminares, en caso de su aprobación estos medicamentos podrán ser utilizados para casos graves de COVID-19.

Estos fármacos se están desarrollando en el Hospital Ichilov, en Tel Aviv y en la Clínica Hadassah, de Jerusalem y el primero de estos obtuvo un 95 % de efectividad en sus primeras pruebas. El medicamento, llamado EXO-CD24, está siendo probado por el profesor Nadir Arber, del Centro Integrado de Prevención del Cáncer del hospital.

El fármaco se compone de una proteína biológica que es utilizada en investigaciones contra el cáncer, esta actúa sobre el sistema inmunológico para que este no se ataque a sí ataque a sí mismo en estadíos más avanzados de la enfermedad. Frente a estos resultados, el Hospital Ichilov ha solicitado al Comité de Helsinki del Ministerio de Salud extender el ensayo a más pacientes.

Por su parte, la Clínica Hadassah administró su tratamiento, desarrollado por el profesor Dror Mevorach; director del Centro de Investigación de Reumatología y Medicina Interna, a 21 pacientes en estado grave con enfermedades preexistentes. 19 de estos se recuperaron en menos de una semana y obtuvieron el alta médica gracias al fármaco llamado Allocetra.

Israel ha confirmado 696.528 casos al día de hoy y más de 5100 fallecidos y se posiciona como el país con el plan de vacunación más acelerado, en el que el 40 % de la población; 3,4 millones de personas de sus 9 millones de habitantes, ya ha accedido a por lo menos una dosis del fármaco. El país oriental también ha destacado por su rápido sistema de testeos.

Las primeras dosis en llegar fueron de Pfizer y su plan comenzó el 19 de diciembre de 2020, con mucha rapidez Israel vacunó en 3 semanas a 1.5 millones de personas, es decir, el 16 % de su población. El 12 de enero de este año el programa de vacunación, que hasta el momento aplicaba sólo al personal de salud, de seguridad y a los mayores de 60, se amplió para incluir a los maestros y a quienes tuviesen 55 años o más. A partir de ese momento, el margen de edad fue aumentando gradualmente y en la actualidad Israel tiene abierto desde el 4 de febrero su plan de vacunación para individuos a partir de los 16 años.

Israel fue priorizado para obtener las vacunas de Pfizer pero, a cambio, se ha comprometido a enviar reportes médicos referidos a la vacuna sobre posibles efectos secundarios, su eficacia y el tiempo que se tarda en desarrollar anticuerpos en todos los grupos etarios. Por otro lado, Israel también recibe dosis de parte del laboratorio Moderna desde principios de enero.

Frente a este panorama, el país oriental ha comenzado hoy su tercer desconfinamiento a la cuarentena impuesta en diciembre al abrir comercios no esenciales, como las peluquerías, y mercados. Además, los ciudadanos ya pueden desplazarse a más de 1 kilómetro de su domicilio, los parques y las reservas naturales abrieron con restricciones y los restaurantes habilitaron nuevamente la modalidad take away. Sin embargo, las fronteras permanecen cerradas