“Quedamos que no ibas a mentir”: el tenso cruce entre Roberto Cachanosky y Juan Ignacio de Mendiguren

Durante su paso por la señal de cable TN, el economista y el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior tuvieron otra acalorada discusión a partir de sus diferentes propuestas para salir de la crisis que agudizó la pandemia Durante el programa “A dos voces” que se emite por la señal de cable TN, los economistas Roberto Cachanosky y Juan Ignacio de Mendiguren se cruzaron intensamente.Los dos protagonizaron un fuerte debate sobre cuál debe ser el modelo económico a seguir.

“Me gusta discutir cómo se sale de eso, se sale creciendo, con inclusión. Los modelos que han destruido la producción en la Argentina terminan generando esto”, comenzó el “Vasco” De Mendiguren, Presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Entonces, el periodista Marcelo Bonelli repreguntó: “¿La pobreza la generaron modelos como el que propone Cachanosky?”. “Un poquito”, respondió.

Esa respuesta dio pie al cruce, que fue escalando en el tono, y Cachanosky le retrucó: “Usted es un caradura, la pobreza la generaron ustedes, hicieron un desparramo de desocupación fenomenal y encima me venís a decir eso. Dale, sacá tus gráficos”. De Mendiguren lo chicaneó: “Habíamos quedado que no ibas a mentir”. Y Cachanosky se defendió: “Destrozaron la economía”.

A través de unos gráficos, el presidente del BICE argumentó: “Tan mal no le fue a la Argentina con los gobiernos peronistas y bastante complicado le fue con los gobiernos que le gustan a Cachanosky”. Allí, su colega, que estaba sentado en la misma mesa, retrucó: “Yo no estuve en ningún gobierno, él estuvo en todos y me mete a mí. Es cómico realmente”.

Cuando le tocó el turno a Cachanosky de argumentar, sacó un billete de mil pesos y sostuvo que en noviembre de 2019 “había 6 billetes por cada habitante y ahora hay 23″.

Y dijo: “Le pusieron más plata en el bolsillo a la gente y generaron una inflación que inclusive es superior a la que dejó Macri en 2019, que se fue con el 50%. Termino con un dato más: la deuda creció por mes en el período de Macri a 1387 millones de dólares mensuales; en el gobierno de Alberto Fernández está creciendo a 2243 millones de dólares mensuales”, precisó.

Los números que presentó el economista irritaron a De Mendiguren: “No mientas de arranque, habíamos quedado que no ibas a mentir, empezaste y me pusiste nervioso”. También, lo cuestionó: “Hablá en pesos”, y Cachanosky se defendió: “No, dólares. ¿Quién conoce el peso?”.

Acto seguido, volvió a mostrar una serie de gráficos y sostuvo que le hubiese gustado tener un debate con Martín Tetaz, porque “la oposición no habla de producción”. Sobre el tipo de cambio en el gobierno de Macri, De Mendiguren dijo que hubo cuatro devaluaciones que llegó al 500%, mientras que alcanzó la “más alta inflación desde la hiper”. También, comparó la caída del salario real y el saldo comercial de bienes y servicios, entre otros índices económicos y sus variaciones tanto durante el gobierno de Cristina Kirchner y durante el de Mauricio Macri.

Después de una extensa explicación, Cachanosky, quien aclaró que no es macrista, remarcó que el expresidente del Banco Nación no estaba teniendo en cuenta el precio de la soja a niveles récord que favoreció a los gobiernos kirchneristas. En ese momento, tras el intercambio de datos entre ambos economistas, el debate creció y ambos comenzaron a descalificarse.

“Vasco para, estás tirando tantos números… pasaste de un billón de pesos de deuda del Banco Central a 4 billones de pesos, no podes comparar. No uses más los números para hacer el ridículo, callate, no digas más números, hablá de otra cosa”, le dijo. Y De Mendiguren le respondió: “Ridículo sos vos que hace 40 años que hablás y nunca en tu vida acertaste una”.

Entonces, Cachanosky lo chicaneó: “Lo bueno que tiene es que hace 40 años que me venís escuchando, me parece bien, en algún momento vas a aprender”.

El economista enumeró una serie de consecuencias económicas debido a las últimas decisiones del gobierno de Alberto Fernández. “Destrozaron cantidad de empresas con una cuarentena eterna, aumentaron la tasa de inflación y además tienen una tasa aún mayor de la que dejó Macri pero con el tipo de cambio pisado y con las tarifas de los servicios públicos pisadas”, dijo.

Y alertó: “Que sepa la gente que después de las elecciones lo van a embocar con las tarifas de los servicios públicos y con el tipo de cambio. No tengan ninguna duda. Les van a hacer meter el papelito ahora y después los van a destrozar”.

Por su parte, De Mendiguren pidió que la oposición debata respecto a la economía. “Al único que escucho es a Tetaz que dice que va a hacer más de lo mismo”, dijo. Y agregó: “Pido que este debate sea claro. Yo te puedo decir a donde vamos o cómo pensamos que se sale de la crisis, pero del otro lado veo al club de los autitos chocadores”.

En un cruce que no cesó a lo largo de todo el programa, con idas y vueltas entre los invitados, Cachanosky acusó: “Vasco tenés el récord, tu paso por la gestión pública significó una caída del 11% del Producto Bruto, hiciste un desastre y dejaste una pobreza de cincuenta y pico por ciento”.

Y De Mendiguren volvió a apuntar contra el macrismo: “Los que hicieron un desastre fueron tus amigos que explotaron, decretaron el peor default de la historia de la humanidad y salieron corriendo con 18 monedas, a cada provincia le hicieron una moneda”.