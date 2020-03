Quedate En Casa: ¡Flow libera todos sus contenidos para la cuarentena!

Los clientes tendrán a su disposición todo el catálogo de contenidos on demand y Fox Premium hasta el 1 de abril.En el marco de la pandemia de coronavirus y de la cuarentena total sancionada por el Gobierno,

El beneficio estará disponible para todos los clientes de Cablevisión digital, Flow y HD y contarán con un extenso catálogo con cientos de series, programas, documentaes, recitales, encuentros deportivos y películas para que disfrutes en tu pantalla.

Los usuarios podrán acceder a las siete señales de TV de FOX Premium y a todos sus contenidos originales on demand hasta el 1 de abril. Entre ellos, hay que nombrar a series imprescindibles como Homeland, The Walking Dead y This is Us, todas disponibles para ver donde y cuando quieran.

Además, y esto es clave para esta época, Flow permite acceder a un amplio catálogo de contenidos educativos y recreativos para los más chicos, de señales como Disney, Nickelodeon, Cartoon Network ,Discovery Kids, Paka Paka, Baby Tv y más.