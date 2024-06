¿Quién es casta?, la pregunta maldita para el Gobierno, y el apodo “predictivo” de Posse

Nota extraída de Clarín por Jorge Lanata

Nadie podría haber dicho que la ineficiencia de Posse no se veía venir. En su época de Aeropuertos sus compañeros lo llamaban “To do”.

–¿Quién es casta? Los que nosotros decimos que son casta, le dijo hace unos días a Jéssica Bossi un dirigente de LLA.

Guillermo Francos, el nuevo jefe de Gabinete, que integró casi todos los gobiernos de los últimos cincuenta años, no parece ser casta. Francos fue secretario privado del ministro de Justicia durante las dictaduras de Levingston y Lanusse en los ’70 (Jaime Perriaux, Bruno Quijano y Gervasio Colombres), formó luego parte del Departamento de Asuntos Jurídicos de Isabel Martínez de Perón, y en la dictadura de Videla fue Director del Instituto Nacional de Crédito Educativo hasta 1985.

Entre 1985 y 1989 fue elegido concejal por la Capital del Partido Federal liderado por Francisco Manrique. Ocupó esa banca dos periodos hasta la muerte de Manrique, y en 1989, mediante la Confederación Federalista Independiente, apoyó la candidatura a la presidencia de Eduardo Angeloz, y en CABA de Fernando de la Rúa.

Fue reelegido concejal hasta 1994. Durante la intendencia de Jorge Domínguez fue nombrado Subsecretario de Inspección General de la Ciudad. En el ’95 hizo campaña para Carlos Menem pero (nadie es perfecto) no fue electo. En 1996 fue candidato a vicejefe de gobierno de Gustavo Beliz, y más tarde fundó junto a Domingo Cavallo el Partido de Unión por la República. Fue elegido diputado nacional por ese partido en 1997, y a fines del 2000 renunció por “cansancio moral”.

Guillermo Francos y Patricia Bullrich, el martes, tomando un café junto al resto del Gabinete en la esquina de la Rosada. Foto: Maxi Failla

Realizó luego apariciones en los primeros actos de campaña de López Murphy y en 2003 apoyó la candidatura de Luis Patti como gobernador de Buenos Aires. Entre 2007 y 2011 fue presidente del Banco Provincia designado por Daniel Scioli, y en 2019 fue nombrado por Alberto Fernández como delegado por Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo.

Finalmente en agosto de 2023 (alguna vez tenía que llegar) se incorporó al equipo de campaña de Milei.

Y dejó de ser casta.

Nicolás Posse durante su exposición en el Congreso, antes de ser reemplazado en el Gobierno.

Nadie podría haber dicho que la ineficiencia de Posse no se veía venir. En su época de Aeropuertos (Posse también trabajó con Eurnekian) sus compañeros lo llamaban To do en inglés.

-El lunes, a Nicolás le armaban una lista de temas que tenía que resolver. El viernes volvían y no estaba casi ninguno resuelto, por lo que se le sumaban más temas, y terminaba siendo una montaña de cuestiones irresueltas. Por eso le decían To do -, le dijo a este diario un ex directivo de la compañía.

Mientras esperaba para tomar el té con Mark Zuckerberg, Milei autorizó el cambio de Francos por Posse, y le dio la llave de la AFI a Santiago Caputo. El apuntado para los espías sería Sergio Neiffert, un funcionario con un CV diverso: pasó por la empresa Conelmec como “proyectista eléctrico”, fue funcionario de Jesús Cariglino en Malvinas Argentinas, tesorero y presidente del Consejo Escolar bonaerense con Felipe Sola y Daniel Scioli, y productor de programas de radio en una FM de Pilar hasta que, en enero de este año, ingresó en una empresa de cartelería pública. Luego, representante del Ejecutivo en ACUMAR (Cuenta Matanza Riachuelo), su única experiencia en aguas turbias que podrían semejarse al mundo de la inteligencia.

Javier Milei y el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

En una reunión de gabinete, Francos planteó la existencia de una AFI “interior” y otra “exterior”, que fueran competencia de ministerios diferentes. La “interior” quedaría bajo la órbita de Patricia Bullrich (que también quiere Migraciones).