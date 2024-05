Quién es Dan Saunders, el mozo australiano que se convirtió en millonario por un error en los cajeros automáticos

Increíble pero real: cómo una simple equivocación puede cambiar drásticamente la vida de una persona.

Dan Saunders, el mozo que se hizo millonario por un error de un cajero automático.

En nuestro país crece la idea de que emigrar brinda posibilidades de ascenso económico. Uno de los destinos más buscados por los argentinos suele ser Australia, país que ofrece beneficios para los inmigrantes que quieran trabajar ahí. Si bien es cierto que con un salario de mozo es posible llevar una vida decente, aunque austera, Dan Saunders parecería servir como ejemplo perfecto de las posibilidades de volverse millonario emigrando.

Bueno, no es tan así. El joven tenía una vida bastante regular. No tenía carencias, pero tampoco se daba grandes lujos. Una noche de tragos con amigos en el año 2011, al quedarse sin dinero para seguir bebiendo, se vio obligado a ir al cajero automático en búsqueda de efectivo, y así de forma totalmente inesperada encontró la fórmula para el dinero infinito.

Cómo hizo su fortuna Dan Saunders

Aquella noche, cuando fue a sacar dinero de su cuenta bancaria el cajero no le permitía ver su saldo. Creyendo que no tenía los fondos suficientes para sacar 200 dólares australianos, intentó transferirse desde su tarjeta de crédito y el aparato rechazaba dicha operación, después de 2 o 3 intentos se rindió. Sin esperanzas, intentó sacar 200 dólares de su cuenta sueldo e inesperadamente el cajero se los dio, aún sin permitirle ver cuánto le quedaba. Al parecer, la transferencia desde tu tarjeta de crédito se realizaba, pero el banco no la registraba, por lo que parecía no existir y el dinero aparecer en su cuenta sin saber desde dónde se depositaba.

De esta manera, extrañado, regresó al bar y siguió bebiendo. Pero con curiosidad, antes de regresar a su casa pasó de nuevo por el misterioso cajero. Intentó sacar 500, pudo, luego 600 y otra vez fue posible. Extrañado, regresó a su casa. Y en los días siguientes siguió realizando estas operaciones hasta retirar 1,6 millones de dólares australianos, lo que dio inicio a una vida donde las privaciones dejaron de existir.

Cómo terminó la vida millonario de Dan Saunders

Entre lujos caros, restaurantes, hoteles y viajes, a medida que sacaba más dinero, la culpa aumentaba. Dan tenía constantes pesadillas donde la policía lo encontraba y lo capturaba, por lo que decidió comunicarse con el banco y confesar la situación. Por esto, fue condenado a 12 meses de cárcel por robo y fraude. No obstante fue liberado, y aceptó 18 meses de trabajos comunitarios además del compromiso de no volver a delinquir.

Después de cumplir su condena, decidió contar su historia completa en 8 capítulos de un podcast que fue un éxito total. Y en la actualidad, según el diario The West, buscan llevar su historia al cine.

Qué pasó con Dan Saunders tras la confesión

Actualmente, tras haber cumplido los 18 meses de trabajos para la comunidad, Dan Saunders pasó de ser millonario a regresar a su trabajo como mesero de restaurante, donde gana 22 dólares la hora.