Quién es el empresario canadiense que compró los derechos de las canciones de Shakira y Enrique Iglesias

Tiene 57 años y fundó una empresa que cotiza en la bolsa de Londres. Paga los derechos hasta el triple de sus competidores.

El empresario canadiense Merck Mercuriadis tiene mil millones de dólares para adquirir los derechos de temas musicales. Con eso, junto a su socio es Nile Rodgers, de la banda Chic, acaban de comprar los derechos del catálogo de las canciones de Shakira y Enrique Iglesias.

Su empresa es Hipgnosis Songs Fund Limited, que cotiza en la bolsa de Londres, y es el cruce de un fondo de inversión y una firma de gestión de talentos, lleva gastado 1.700 millones en obtener los derechos de más de 57.000 canciones de una envidiable lista de escritores.

Si bien su última adquisición son las canciones de Shakira, también tiene en su haber los derechos de Neil Young (compró el 50% de los derechos de su obra), Barry Manileño, Dave Stewart de los Euritmias, Andy Marvel, Blondie, Chrissie Hynde, Enrique Iglesias y los Kaiser Chiefs, de modo que cada vez que algún tema de estos músicos suenan en la radio cobra regalías.

El New York Times acaba de tenerlo en su portada bajo el título: «Este hombre apuesta 1.700 millones de dólares por los derechos de tus canciones favoritas». Y describe: «Este hombre cree que los compositores merecen más crédito, comenzando con los grandes premios de sus catálogos. Pero no todos los artistas quieren venderse».

Hipgnosis ha gastado alrededor de $ 1.7 mil millones . Hipgnosis posee, total o parcialmente, 188 canciones de Jack Antonoff, colaborador de Taylor Swift; 197 de Debbie Harry y Chris Stein de Blondie; 814 por RZA del Wu-Tang Clan; 315 de Mark Ronson; 1.068 de Dave Stewart de Eurythmics; y regalías de producción de 108 pistas del productor de hip-hop Timbaland.

“La gente ve las canciones como objetos inanimados, pero yo no. Creo que son la gran energía que hace girar al mundo, y creo que merecen ser manejados con el mismo nivel de responsabilidad que los seres humanos”, manifestó en la entrevista.

Junto a su socio, Rodgers, quieren llegar a controlar entre el 15% y el 20% del mercado. En tres años compraron más de ocho mil canciones, sin importarle las posibles ganancias que pueden llegar a tener intentando cazar nuevos talentos.

Otras de los temas que acapararon son Uptown Funk de Bruno Mars, Shape of You de Ed Sheeran, Closer de los Chainsmokers, Girls Like You de Maroon 5, Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber.