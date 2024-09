Quién es el empresario enemigo de las «low cost» que puede quedarse con Aerolíneas Argentinas

Germán Efromovich de Synergy Group es uno de los mencionados entre los posibles interesados. Con pasado en Avianca fue investigado por el Lava Jato

Mientras la política avanza para ponerle un tachito de venta a Aerolíneas Argentinas, la danza de nombres de empresas y empresarios interesados en adquirirla de manera parcial sufre alteraciones. Primero se había hablado del interés de la compañía Latam Airlines, pero desde la empresa rechazaron tajantemente las conversaciones, luego surgieron otros interesados para participar del proceso privatizador de la empresa aeronáutica.

Se mencionan a Azul Líneas Aéras, una compañía brasileña que tiene de socio a United Airlines, al Grupo Abra, conformado por la brasileña GOL y la colombiana Avianca, y a Synergy Group, el holding del empresario boliviano, Germán Efromovich, asociado simbólicamente a Avianca pero que, en la actualidad, tiene intereses en Aeroitalia, una compañía romana que tiene como objetivo realizar vuelos trasatlánticos.

El empresario de 74 años, hijo de una familia de emigrantes judíos que sufrieron la persecución nazi en Europa, creció en Bolivia pero siempre fue un emprendedor. Graduado en ingeniería mecánica en la Universidad de San Pablo, Brasil, vendió enciclopedias, dirigió un colegio privado hasta que en 1977 ingreso al mercado petrolero brasileño desde donde forjó una fortuna.

Tras un hundimiento de una plataforma petrolera de Petrobras se interesó por el mercado de la aviación y creo la aerolíneas Ocean Air. Desde entonces, se interesó en la década del ’90 del siglo pasado, en Avianca de Colombia y en 2004 la adquiere al tiempo que Ocen Air se convirtió en Avianca Brasil.

Su holding empresarial, Synergy Group, no solo tiene interes en el mercado aeronáutico, en la actualidad posee Aeroitalia, sino que cuenta con intereses en distintas áreas como hidrocarburos, energía, construcción naval, agroindustria y hotelería.

Quién es Germán Efromovich, el empresario que quiere quedarse con Aerolíneas Argentinas

Para el empresario se trata de un modelo inexistente. Y, las razones las explicó en una entrevista realizada por el sitio especializado aviacionline.com

«En primer lugar, he dicho un millón de veces durante muchos años que no existe tal cosa como un modelo de bajo costo. El término «bajo costo» es incorrecto. Los precios de los boletos no han bajado; el nivel de servicio se ha reducido y el nivel de incomodidad en los aviones ha aumentado. Eso es todo. Lo que tienes son asientos de alta densidad al mismo precio».

El empresario Germán Efromovich estaría interesado en quedarse con Aerolíneas Argentinas

Consultado acerca de las razones por las que se impone el model de bajo costo en el mercado aeronáutico, Efromovich explicó, «El modelo de bajo costo solo funciona en lugares como Europa, por ejemplo. ¿Por qué funciona en Europa? No es porque los costos de la aerolínea sean más bajos. El precio del avión, el combustible, la tripulación, casi todo es lo mismo. No es porque quiten la Coca-Cola y el sándwich que obtienen ganancias. ¿Dónde está la ventaja de un EasyJet o Ryanair en términos de precio? Si miras sus precios hoy, la fiesta está terminando».

Pero, ¿por qué surgió este modelo y dónde creció? a lo que el empresario señaló, «…porque van a aeropuertos como el aeropuerto de Luton en Londres, por ejemplo. El aeropuerto paga millones para atraerlos. Entonces, la aerolínea recibe millones del aeropuerto para operar allí. Mientras tanto, otras aerolíneas tienen que pagar para operar en el mismo aeropuerto. Gastan menos, pero incluso eso es ficticio. Porque comenzaron a cobrar por el equipaje y todo lo demás, es solo cuestión de tiempo antes de que cobren por usar el baño», explicó indignado.

La pandemia de Covid-19 y el Lava Jato jaquearon su figura

No todo fue un camino de ascenso para los hermanos Efromovich. Germán y su hermano José, socios en Avianca y otros negocios, sufrieron, como toda la industria aeronáutica y turística, la debacle económica por los efectos del coronavirus y las cuarentenas del año 2020 y 2021.

Pero, además, se sumaron acusaciones por el complejo expediente judicial denominado Lava Jato. La causa por corrupción más famosa en Brasil que comenzó en 2014 por la sospecha de una red de lavado de dinero en un solo puesto de gasolina terminó con una investigación de enormes consecuencias políticas que implicó a la conducción de Petrobras y otras agencias estatales y públicas y que, según fuentes informales, la cantidad de coimas que circularon por el esquema de corrupción llegó a la cifra, difícil de representar con una imagen, de 10 billones de reales.

Los hermanos Efromovich fueron mencionados en un expediente y denunciados por la Fiscalía general, en septiembre de 2020, acusados de pagar millonarios sobornos para obtener contratos en la empresa Transpetro, una subsidiaria de la petrolera Petrobras.

Pero, de acuerdo con la sentencia del juez Marcus Vinicius Reis Bastos, del 12º Juzgado Federal de Brasilia, a donde el caso fue trasladado, las denuncias de la Fiscalía no presentaron indicios de los crímenes por lo que la acusación no tiene «justa causa» y, finalmente, los empresarios fueron absueltos.

Sin embargo, Avianca Brasil, terminó en una crisis y los aviones fueron adquiridos por su competencia. Latam y Azul con el respaldo de United.

Su paso por el mercado argentino tampoco fue el mejor. En 2018, lanzó Avianca Argentina, también con una marca licenciada. Pandemia de por medio y luego de perder su participación controladora en Avianca, la aerolíneas de Argentina quebró, antes que se desataran los efectos traumáticos de la pandemia.

En el caso de Aerolíneas Argentinas y su probable privatización podría darse una puja que tendrá sabor a revancha para Efromovich si decide, finalmente, participar. Porque la posible competencia para quedarse con los activos de Aerolíneas podría ser frente Azul y United Airlines. Los mismos que lo dejaron sin rutas aéreas en Brasil.