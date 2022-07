Quién es el joven camporista que impidió hablar aLópezMurphy en laUBA de Derecho

Facundo Galván es un joven estudiante de la Facultad de Derecho de la UBA y protagonizó la “sentada pacífica” que impidió al ex ministro de Economía y actual diputado nacional ingresar al salón donde tenía pautado dar una charla

El diputado nacional Ricardo López Murphy se enfrentó con un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA que le impidió el martes por la noche ingresar a un salón donde tenía pautado dar una charla ante los universitarios.

Quien tomó la voz de mando entre los militantes que se oponían a su ingreso destacó un joven de lentes, de nombre Facundo Galván, quien mantiene una activa militancia en La Cámpora desde hace varios años.

Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar. Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo. pic.twitter.com/D56i3jrpAT — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 19, 2022

“Somos compañeros estudiantes que estamos haciendo una sentada pacífica porque vienen funcionarios y representantes de una época donde se nos cancelaron derechos”, explicó el joven ante los celulares de quienes apoyaban a López Murphy y le reprochaban la actitud de no permitir el ingreso al salón.

“Queremos que dé la charla acá en el pasillo así lo pueden escuchar todos los estudiantes y que no se esconda en un salón”, le dijo Galván a López Murphy, según se ve en el video que subió a sus redes sociales personales el diputado y ex ministro de Economía.

Este comentario enojó a López Murphy, que le respondió: “¡Yo no me escondo! Me tomo el colectivo todos los días, algo que ninguno de tus dirigentes hace. Porque no pueden salir a la calle sin custodios”.

Galván es un activo militante de La Cámpora y así lo mostró en sus redes sociales personales.

El joven estuvo presente en la “resistencia activa” que proclamó el kirchnerismo entre 2015 y 2019, acompañando a declarar a la ahora vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el día en que el fallecido juez Claudio Bonadio la citó en la causa “dólar futuro”.

La pertenencia ideológica hizo que el estudiante, sin importar la lluvia, caminara entre pecheras azules y banderas en abril de 2016 para acompañar a la vicepresidenta desde su casa en Recoleta hasta Comodoro Py. “Che, gorila. Che, gorila. No te lo decimos más. Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, gritó por las calles porteñas.

