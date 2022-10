Quién es la exdiputada K casada con un exintendente que entró a Gran Hermano 2022

Fue de las personas más criticadas en redes sociales el día de lanzamiento de la nueva edición de Gran Hermano 2022

Romina Uhrig fue la participante de la nueva edición de Gran Hermano 2022 que mayor ruido generó entre los usuarios de las redes sociales por su pasado como diputada kirchnerista y por haber estado en pareja con el ex intendente de Morón Walter Festa.

Recordemos que en 2017, cuando ambos contrajeron matrimonio, se había filtrado un curioso video de ambos solicitando dinero para costear los gastos de su luna de miel y de la lujosa boda. Otro episodio protagonizado por ambos fue un viaje relámpago al Caribe, que el entonces intendente realizó junto a Uhrig, pero sin haber pedido licencia en su cargo, por lo que fue sancionado.

Esta semana, Romina se convirtió en tendencia en redes sociales por haber sido una de las elegidas para entrar a la casa de Gran Hermano. En su video de presentación, la mujer, de 34 años, había contado que tiene tres hijas, la menor de tan solo un año.

Ayer, en diálogo con Santiago del Moro, confirmó esa información e incluso reconoció ser una fanática de los retoques estéticos: “¡Qué no me hice! Me hice las lolas, la panza y cada tanto me pongo botox”. Asimismo, reveló que le gusta entrenar, se cuida mucho y es “bastante insegura”.

“Soy una persona de carácter, me dicen ‘mecha corta’”, reconoció la ex esposa de Festa.. Al mismo tiempo, contó que es “muy amiguera y muy leal” y aclaró que su intención de entrar a la casa es “jugar” y no así “hacer amigos”. “Hoy a mis 34 años estoy acá, cumpliendo mi sueño”, aseguró la exdiputada nacional, quien se había presentado a los 18 años para ingresar al reality, pero no había sido aceptada.

Así se postuló Romina Uhrig

