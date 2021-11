Quién es la vecina que le cuelga carteles a Cristina en su departamento deRecoleta

La ex mandataria vive en ese edificio desde el año 2015. Actualmente, por recomendación médica, no puede tomar aviones

Cristina Kirchner siguió atentamente el desarrollo de la última jornada electoral desde su casa en Recoleta. Su última aparición pública fue en la localidad de Merlo, donde participó del acto de cierre de campaña que realizó el Frente de Todos.

En el sexto piso del edificio vive Ximena de Tezanos Pinto. Desde su ventana cuelga una extensa bandera argentina con la leyenda “JUSTICIA INDEPENDIENTE PARA UNA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA”.

No es el primer reclamo que dirige al gobierno nacional: antes había expuesto otra bandera, más breve pero igual de contundente, que decía “ARGENTINA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA”. Las banderas no llegan a invadir las ventanas del quinto piso pero, de alguna manera, incomodan a su vecina “de abajo”.

“No me saluda, pero a mí no me molesta. Habla más de ella que de mí”, cuenta la protagonista en una entrevista al diario La Nación. La ama de casa y madre de cuatro hijos se define como “antipopulista”, está afiliada a Republicanos Unidos, fue fiscal por Juntos por el Cambio y votó a Javier Milei.

Hola a todos.. Gracias gracias Gracias pic.twitter.com/HlgNsAyn1a — Ximena de Tezanos Pinto (@XTezanosP) November 10, 2021

“Soy mujer, soy mayor, tengo canas, me las pinto de violeta, medio mal. Gracias a todos por los mensajes tan lindos. El coraje viene del hartazgo. Los argentinos merecemos un país con justicia, con seguridad, con gente honesta. Acá estoy, esta soy yo”, dijo de Tezano Pintos en un video que grabó desde su cuenta de Twitter. Temas relacionados:Política