Quién es Lilia Lemoine: la candidata de Milei que propuso “renunciar a la paternidad”

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza es una celebridad en el mundo del cosplay. Además, es fotógrafa y la maquilladora personal del economista.

Lilia Adela Bolukalo Lemoine, conocida como Lilia Lemoine, es la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, y es una reconocida figura en el mundo del cosplay. Con 43 años, además de su carrera política, Lemoine es fotógrafa y maquilladora, y se destaca como la maquilladora personal de Javier Milei, su referente nacional que aspira a llegar a la Casa Rosada.

Si bien Lemoine trabaja a sueldo en la Legislatura porteña, designada por Lucía Montenegro, ella misma bromea sobre su rol como “ñoqui”. “Asesoro a toda la gente del bloque en lo que sea necesario. Redes, imagen, lo que necesiten. Hasta les corto el pelo a todos. Yo misma me trato de ñoqui, me río los 29. Porque para mi tener un sueldo del Estado es denigrante, no me gusta”, dijo en Neura Media, hace unos meses.

Sin embargo, durante una entrevista radial, Lemoine fue noticia por señalar que el primer proyecto que presentaría en la Cámara baja después del 10 de diciembre será una controvertida iniciativa de “renuncia de la paternidad”. “No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo de un hijo que no quiso tener”, señaló.

Su incursión en política comenzó en 2019 como cuarta precandidata a diputada nacional por el Frente Despertar, de José Luis Espert. En 2021, se unió al Partido Libertario después de una época de desinterés y “desprecio total hacia los políticos”, atraída por las bases de acción política de la agrupación.

Su relación con Milei se originó a través de Karina Milei, la hermana del economista. Comenzaron a trabajar juntos en la obra de teatro “El Consultorio de Milei”, donde Lemoine se encargaba de maquetas y efectos especiales. “Yo hacía la maqueta del Banco Central que Javier hacía estallar al final de la obra”, indicó.

“Yo soy la fotógrafa y la maquilladora de Milei. Ahora, en campaña, lo sigo a todos lados. Aclaro: no manejo sus redes sociales. Solo él lo hace, por eso son tan auténticas. Sí colaboro con sus canales de youtube, javiermilei.tv y milei.app”, reveló admitiendo que es quien prepara a Milei antes de cada entrevista.

Además, es la única persona autorizada a tocarle el pelo al economista libertario. “Apenas le acomodo algún mechón cuando hace fotos. Pero nada más. ¿Si le corto? No, para nada, ahí sólo mete tijeras su peluquero”, explica.

No obstante, no es la primera vez que la militante libertaria es protagonista de alguna polémica. En septiembre, tuvo una fuerte discusión en redes sociales con el director de cine Juan José Campanella. Luego de que el ganador del Oscar cuestionara a Milei, la cosplayer salió al cruce, pero el cineasta la tildó de “terraplanista” y agregó que Milei es un “desquiciado”. Incluso comparó a los libertarios con el kirchnerismo y los acusó de “vacíos y payasescos”.

“Juanjo, vamos a cerrar el INCAA

[por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales]

”, comenzó la postulante mediante sus redes sociales, que siguió: “Y ya te habrás enterado de que no hay un solo fondo apoyando a Javier, sino tres, ¿verdad? Tus tuits van envejeciendo muy mal”.

Unos días antes del episodio con Campanella, Lemoine había sido agredida durante la manifestación que se gestó fuera de la Legislatura porteña, en repudio al homenaje a víctimas de ERP y Montoneros encabezado por la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel.