Quién es MarceloPeretta, el sindicalista que elogió aGines y ahora es candidato de Bullrich

En 2019, el representante gremial de los farmacéuticos elogiaba en los medios al ahora presidente, Alberto Fernández, y a su ahora ex ministro de Salud; a tres años de esas palabras, quiere lanzarse como candidato a jefe de Gobierno porteño de la mano de Bullrich

“Hay que ser muy valiente para aplicarse una vacuna que protege poco y provoca tantos efectos adversos. Hay que ser muy hijo de puta para autorizar su aplicación masiva. Hay que ser muy corrupto para indicarla sin advertir su riesgo. Este año termina dictadura sanitaria”, es uno de los últimos tuits que se lee en el “timeline” del sindicalista farmacéutico Marcelo Peretta, quien se define a sí mismo como un “peronista liberal”.

Pese a esta beligerancia que muestra hoy, Peretta había brindado su apoyo abierto a Alberto Fernández y, en especial, a su ministro de Salud, Ginés González García: “El Ministro Ginés sabe plantarse frente a los laboratorios para defender a los ciudadanos”, había dicho en 2019, tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones presidenciales. En una entrevista con Crónica ese año, Peretta completó: “Es triste el resultado de la Salud de estos cuatro años. Por eso es importante que una de las prioridades de Alberto (Fernández) sea la salud, sean los medicamentos, y naturalmente para los adultos mayores”.

Hoy, a menos de cuatro años de esa entrevista, Peretta se muestra como un ferviente militante de Patricia Bullrich.

Peretta es el titular de un pequeño sindicato de farmacéuticos sin personería gremial en la Ciudad y en el Conurbano. Según la resolución 480/2010, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) que conduce Peretta sólo tiene anclaje gremial válido en Misiones y en la ciudad chaqueña de Resistencia. Pese a esta baja representación, Peretta protagonizó un acto de bloqueo a una farmacia perteneciente al titular de uno de los colegios farmacéuticos que sí tiene personería gremial en territorio bonaerense -y por ende mayor representatividad y visibilidad-, lo que le valió una muy mala imagen entre sus colegas.

“Representa a menos de 7.000 empleados con su ala gremial”, aseguró un empresario del sector a este medio.

En los últimos meses, Peretta -quien no oculta sus posturas extremas en sus redes sociales- comenzó un raid mediático para posicionarse como uno de los candidatos posibles para la jefatura de Gobierno porteña dentro del esquema de Patricia Bullrich.

Desde entonces, su nombre comenzó a sonar en algunos medios de comunicación, pero también empezó a resonar por un extraño episodio policial ocurrido durante una de sus recorridas proselitistas en Lugano, y que terminó con uno de sus militantes herido de bala.

A finales de octubre, Peretta recorría Lugano 1 y 2 por la calle Soldado de la Frontera, cuando él y el grupo que lo acompañaba fueron interceptados por desconocidos. Se produjo una pelea a golpes de puño, hasta que uno de los agresores extrajo un arma de fuego y disparó, hiriendo a Gonzalo Hermosa, entonces militante de Peretta. El balazo impactó en la médula de Gonzalo, quien hasta mediados de noviembre permanecía internado, sin sensibilidad en sus extremidades inferiores. En referencia a tan extremo hecho, Peretta expresó en sus redes sociales que “nuestro militante está fuera de peligro”, tras prometer luchar contra “las mafias”.

No obstante, Claudio Hermosa, papá del joven herido, acusa a Peretta de haber “abandonado” a su hijo. En dialogo con Crónica, el padre de Gonzalo contó: “A Peretta le dejé mensajes en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, y en su teléfono particular, pero jamás obtuve una respuesta, nadie nos vino a tocar el timbre. Dejó a mi hijo abandonado a su suerte”.

El tono antisindical de los discursos de Patricia Bullrich funcionó como un repelente para la gran mayoría de los gremialistas, que ven en “La Piba” un riesgo para el futuro de los asalariados afiliados a algún sindicato.

Sin embargo, uno de los ejes de cualquier armado presidencialista en nuestro país debe tener en cuenta el poder de los sindicatos. Así lo entendió Mauricio Macri cuando se mostró junto al ex titular de la CGT y líder camionero Hugo Moyano, en la previa a las elecciones del 2015, y quien terminó jugando para su exitosa candidatura presidencial.

Bullrich tiene cerradas las puertas entre los sindicalistas de peso pero, consciente de esa necesidad, encontró en Peretta un “sindicalista modelo” que, pese a representar a un puñado de farmacéuticos en Misiones y Resistencia, dio muestras de querer ir a fondo para entrar en la política local, ya sea como jefe de Gobierno porteño o como eventual ministro de Bullrich.

En 2021, en una entrevista con Gestión Sindical, Peretta no ocultó sus intenciones de convertirse en el ministro de Trabajo de Bullrich en 2023: “Me gustaría ser ministro de Trabajo, me atrevo y creo que haría una buena gestión, como lo hago en mi sindicato”.