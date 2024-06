Quién es Mike Black, el millonario que se fue a vivir a la calle para demostrar que se podía empezar de cero y no le fue bien

Este experimento social fue realizado para demostrar que la meritocracia existe, ¿funcionó? Enterate a continuación.

En el año 2020, durante el comienzo de la pandemia, el empresario millonario Mike Black, CEO de Told Media, intentó llevar a cabo un experimento social para demostrar que se podía empezar desde cero y llegar al millón de dólares.

Esta prueba, fue para motivar a aquellas personas emprendedoras que fueron altamente perjudicadas por la cuarentena y tuvieron que poner en pausa o cerrar sus emprendimientos personales. Mike buscó demostrarles que se podía empezar desde cero otra vez. Informate más

De qué se trató el proyecto de Mike Black de irse a vivir a la calle

Para esta demostración, Mike entregó las llaves de su empresa, las claves de todas sus cuentas bancarias y salió a la calle sólo con un teléfono móvil y una nueva identidad, para que su nombre no le diera ventajas en su búsqueda de ascenso social y económico.

De todas maneras, la vida en la calle era más dura de lo que Mike pensaba. A pesar de tener la enorme fortuna de que un desconocido le ofreciera hospedaje momentáneo, tardó días en reunir dinero para pagarse comida por lo que pasó hambre.

No obstante, consiguió un trabajo para poder mantenerse, pero terminaba tan cansado que no le permitía emprender con el objetivo de un crecimiento económico, y las adversidades lo llevaron a fracasar en el intento.

El experimento falló: qué pasó con Mike Black

Luego de que sus problemas de salud se agravaran, y con fatiga crónica y dolor en las articulaciones, Mike decidió poner fin a su proyecto Million Dolar Comeback, habiendo juntado nada más que 65 mil dólares, pero muy lejos del millón que había soñado.

Esto genera varias conclusiones. En principio, lo de empezar desde cero resulta relativo, porque el hombre ya tenía conocimientos en desarrollo de tech y comunicación digital, además inició su travesía con un teléfono móvil. Ni hablar de la ventaja que implica tener una vestimenta decente y una apariencia amigable, lo que hizo que un desconocido lo alojara en su hogar, algo que no es común.

Así y todo, no logró reunir el dinero esperado y su salud se deterioró.

Quién es Francoise Bettencourt Meyers, la mujer más rica del mundo en 2024 gracias a su imperio cosmético

Francoise Bettencourt Meyers se posicionó como la mujer más adinerada del mundo gracias al a las subidas de las acciones de su empresa de cosméticos, L´Oréal, durante el año corriente. Este puesto lo logró cuando superó los 100 mil millones de dólares, según Boomberg. La revista Forbes la posiciona en el puesto 15 de los mayores millonarios del mundo.

A pesar de su riqueza, la multimillonaria mantiene un perfil bajo y se muestra orgullosa de pasar desapercibida entre las personas que no son cercanas al ámbito de la moda o de los cosméticos. “Una vez más, sé que soy una privilegiada pero, como puedes ver, no vivo en una mansión. No somos grandes coleccionistas de cuadros y, como puedes ver, no uso joyas”.