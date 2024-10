Quiénes son los dos hombres de negocios que mira la mesa chica de Milei y cómo es el «perfil empresario» que buscan

De cara al armado nacional para los próximos comicios, el equipo que rodea al Presidente comienza a configurar la estrategia en la elección de postulantes. Visto que las grandes figuras son renuentes a lanzarse al Congreso, miran a los emprendedores locales como una alternativa para las listas

La Libertad Avanza se prepara para su tercera contienda electoral. Los comicios del año próximo serán los primeros en los que Javier Milei no figure en alguna boleta, pero la expectativa de los libertarios -ahora como gobierno nacional- es poder consolidar su nuevo partido político con capacidad de colocar candidatos «puros» y evitar al máximo la posibilidad de que lleguen a las bancas insubordinados que puedan desobedecer las órdenes de la mesa chica mileista.

Hay varios arquetipos de candidatos en la mira, los cuales deben pasar por el escrupuloso filtro de la nueva presidenta del partido nacional de LLA, Karina Milei.

El plan que los Milei diseñan para 2025

Calaron fuerte las insurrecciones internas vividas en los bloques de LLA -en Diputados con Lourdes Arrieta y en el Senado con Francisco Paoltroni-. En privado, los funcionarios nacionales afirman que la sangría de legisladores podría (y debería) haber sido mayor si no fuera porque el oficialismo se encuentra en una hiperminoría absoluta.

Por eso, cerca del asesor presidencial Santiago Caputo hay un mantra que repiten casi religiosamente para referirse al perfil de los candidatos para 2025: «Tenemos que terminar con los librepensadores». La defensa del libremercado a ultranza y el rechazo a postulados de la Agenda 2030 (como la defensa medioambiental o el establecimiento de ciertas políticas de equidad) son condiciones sine qua non para aplicar al círculo mileista.

La principal promesa -más allá de la ideológica- es sobre la fidelidad a la figura del Presidente: es por eso que el proceso decisorio del armado pasará por el filtro de la hermana presidencial, Karina Milei, que consiguió que el partido nacional de La Libertad Avanza tenga reconocimiento definitivo en más de cinco provincias, algo que esperan replicar en casi todo el país.

«Queremos gente nueva que no venga de la política», define una persona que conoce muy bien a Santiago Caputo y Karina Milei, dos de los tres integrantes del triángulo de hierro junto al Presidente. El abanico de personas es amplio: pueden ser académicos, hasta influencers libertarios o altos empresarios.

Los empresarios que mira la mesa chica de Milei

Hay dos altas figuras del mundo corporativo que fascinan a la cúpula libertaria: Marcos Galperin (cofundador y emblema de Mercado Libre) y Martín Migoya (director ejecutivo y cofundador de Globant). «Nos encantaría tenerlos entre nuestras filas», declaran en Casa Rosada, aunque los ven más como «modelos ideales» más que como candidatos.

Entrevistado por La Nación, el director ejecutivo de MELI desmintió que esté buscando meterse en política a los fines de ser Presidente de la Nación. «Es un mito total, ni siquiera sé de dónde salieron esas versiones». También dijo que no le interesa entrar en la política.

El Presidente le valora su falta de filtros para expresarse en sus redes sociales, idéntico a lo que hace él desde la principal envestidura del Estado. El empresario argentino también no pierde oportunidad para felicitarlo públicamente por su gestión. Los gestos entre Milei y Galperin han sido muchos.

A comienzos de septiembre, el Presidente se apersonó en las oficinas porteñas de Mercado Libre, dando amplias muestras en la afinidad que existe entre ambos. «Un empresario es un benefactor social«, repitió ese día al dar un breve discurso, dando a entender cuál es el prototipo de figura que busca impulsar en el ideario libertario.

La búsqueda en el empresariado local

Las probabilidades para que un director ejecutivo de una multinacional abandone su puesto corporativo para ingresar al Congreso son tendientes a cero. Es por eso que -como dicen muy cerca de Milei- buscan «a los Migoya de la vida» en empresarios exitosos, pero más locales.

Ven que ese perfil de postulantes para algunos puestos de diputados y para impulsar nuevas figuras provinciales, particularmente en donde la estructura de LLA todavía es muy débil.

Un caso paradigmático es el de Misiones, donde los libertarios tienen terminales con el Frente Renovador de la Concordia, liderado hace más de dos décadas por el exgobernador Carlos Rovira, a la vez que con el diputado provincial Pedro Puerta, hijo de su otrora padrino político y expresidente, Ramón.

La vinculación que este último tiene con Germán Kiczka, apuntado por presunto tráfico de material de abuso sexual infantil; hace que no vean con malos ojos en profundizar con emprendedores locales. «Hacés doble click en los políticos misioneros y te das cuenta de que no tienen nada que ver con LLA. Yo me tiro de cabeza con nuevas opciones«, afirma un líder libertario.

Al volver a hablar de los empresarios reconocibles para el público grande, en La Libertad Avanza se sinceran de que deben seguir con el castigo a quienes no se subordinen. Un armador de la primera hora lo define de esta manera: «La insubordinación no castigada aleja a la gente. Mirá si Galperin u otra persona se va a arriesgar a venirse a un espacio que tiene a todos átomos dispersos diciendo pelotudeces«.

El antecedente

Los armadores del nuevo partido nacional de Milei buscan hacer lo opuesto a las experiencias de las elecciones legislativas de 2021 y las presidenciales de 2023; en donde los Milei debieron relegar espacios en las listas a cambio de estructura jurídica y política que les permitiera presentarse en ambos comicios.

En 2021 fue donde comenzó todo. Milei decidió a finales de 2020 que se lanzaría a la política hacia la Cámara de Diputados y pactó con sus armadores Ramiro Marra y Eugenio Casielles fabricar en tiempo récord una alianza que le permitiera, cuanto menos, competir en las elecciones. Y es que en ese momento La Libertad Avanza no era un partido, era un sumatoria de sellos prestados que se sumaban a la causa libertaria a cambio de un lugar en sus listas (tales como UNITE, el MID, entre otros).

Aunque la intención era llegar con una estructura partidaria consolidada para 2023, el desplazamiento progresivo que Karina Milei hizo del tándem Casielles-Marra para poner a Carlos Kikuchi en el armado nacional terminó por friccionar cualquier tipo de acuerdo. Incluso, algunas alianzas que habían logrado generar los primeros terminaron por caerse.

Empoderado por la hermana libertaria, Kikuchi priorizó el llenado de listas en la mayor cantidad de provincias posibles antes que evaluar elegir nombres por liberalismo en sangre. Esto se hizo aún más evidente en los más de 100 distritos de la provincia de Buenos Aires donde LLA presentó boleta para diputados y senadores provinciales: en ambas cámaras, quienes entraron por la boleta violeta terminaron dividiéndose en tres bloques distintos (uno de los espacios díscolos los preside el propio Kikuchi, que se sumó al grupo de dirigentes que critica la conducción de Karina Milei).

Dado que en 2021 La Libertad Avanza compitió en la Ciudad de Buenos Aires y en La Rioja -ganando dos bancas de diputados nacionales (tres si se lo cuenta a José Luis Espert), cinco en la legislatura porteña y una en La Rioja-, en la mesa chica de Milei se saben que, a partir de ahora, todo será ganancia. «Igualmente no queremos desaprovechar la oportunidad», alegan.