Quisieron decapitar un busto de Néstor Kirchner y terminaron volcando una camioneta

El hecho ocurrió en la localidad de Junín de los Andes y al momento la policía no hay podido dar con los culpables. Durante la jornada del 19 de julio, Junín de los Andes fue epicentro de uninsólito luego de que

Los testigos que presenciaron el hecho advirtieron que los delincuentes, que al momento no han podido ser identificados, habían atado una cuerda al cuello de la obra creada por Alejandro Santana, con el objetivo de destruirlo.

El escultor que fabricó tres bustos del ex mandatario argentino, se quedó con uno, al que paseó en su vehículo por la ciudad ante la negativa del gobierno local de buscarle un lugar para instalarlo.

“Es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, que prima la violencia y no hay respeto por lo que piensen distinto”, aseguró al medio local LMN Neuquén el creador de la obra.

En esa línea, el artista describió que la idea de confeccionar la figura de Néstor Kirchner surgió a modo de homenaje luego de su muerte. “En realidad fue una expresión de arte, no fue muy pensada. Me salió hacerlo en forma de homenaje e hice tres de estos. Dos lo regalé y este, me lo quedé en el taller”, sostuvo.

“Según observaron los vecinos, vino un auto, uno de los ocupantes bajó y ató una linga de unos 10 centímetro de ancho al cuello de Néstor y el vehículo arrancó”, relató el artista.

En pleno acto de escapismo, el vehículo que enlazó el busto de Kirchner lo arrastró hasta que se trabó con el guardarrail y la linga que lo sostenía se cortó. “Seguramente fue un movimiento muy brusco, porque hay que cortarla siendo tan ancha”, analizó Santana.

De acuerdo al relato del escultor, no es la primera vez que ocurre un acto de este estilo: “El 23 de marzo le pusieron una bomba molotov dentro del auto, cuando estaba estacionado en el centro, y antes lo habían roto a mazazos la cara. Así que bueno, la gente es muy violenta. No resiste que otra persona pueda pensar distinto y expresarte”.

Respecto a los vándalos, que terminaron volcando su camioneta, el hombre explicó que “la Policía ya tiene toda la data y seguro que se va a encontrar, por lo menos, el auto con hicieron esto”, concluyó el artista.