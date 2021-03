Randazzo, sin filtro: aseguró que el Gobierno es “un proyecto familiar” de Cristina Kirchner

El ex ministro de Transporte participó de un encuentro político. Aseguró que Alberto Fernández no tiene poder político y anticipó la idea de crear “una tercera vía”

Durante un encuentro por Zoom organizado por militantes de base, el dirigente peronista Florencio Randazzo rompió el silencio que mantuvo desde la campaña electoral, cuando respaldó desde Chivilcoy a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

El ex ministro del Interior planteó fuertes cuestionamientos a la situación política, económica y social que enfrenta la Argentina, apuntó con dureza contra la Vicepresidenta y se pronunció en favor de generar una “tercera vía que rompa la polarización kirchnerismo-macrismo”.

Primero, Randazzo aseguró que la Argentina tiene “un Presidente sin poder político, con una gran desvalorización en relación a su palabra” porque, afirmó, “uno no puede cambiar todos los días de opinión porque eso genera un desprestigio generalizado de la sociedad”.

Según el ex ministro, existe en el Gobierno “un loteo generalizado” que expresa “alianza electoral para tener un resultado electoral favorable”, y que eso “no permite una gestión exitosa”.

Pero las principales críticas apuntaron contra Cristina Kirchner: “Cuando en 2015 pretendíamos ir a una PASO, el sentido era que haya un candidato legitimitado, sin embargo, esa PASO fue negada por decisión de Cristina. Yo me preguntaba si lo había hecho equivocadamente o no, pero creo que es parte de la filosofía de este proyecto, porque tienen un proyecto político familiar, por eso no permiten un proceso de legitimación de cualquier dirigente, municipal, provincial o en el gobierno nacional”.

Y cerró: “En ese desafío tenemos que ser inteligentes para no solamente convocar a los sectores del peronismo, a otras fuerzas políticas, sectores sociales, del mundo del trabajo, que nos acompañen con una convicción: si seguimos haciendo lo mismo que en los últimos 50 años, el resultado va a ser el mismo”.