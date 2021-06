Ranking: estos son los 10 autos más vendidos de la historia

Desde la fabricación del Ford T como primer auto producido en serie en 1908, la industria automotriz ha generado autos emblemáticos, cautivadores, revolucionarios o simplemente queribles, que los pusieron en la preferencia del consumidor a través del tiempo

20 de Junio de 2021

El Toyota Corolla primera generación junto al actual. La metamorfosis del auto más vendido de la historia, que representa el espíritu de este ranking

Aunque las cifras varían porque algunos modelos aún se siguen fabricando, hay autos que trascienden el paso del tiempo por varias décadas, y todavía se mantienen en el Top 10 de la historia. Esto no hace otra cosa que mostrar la revolución que causaron en su momento. Hay algunos datos curiosos, como dos modelos de Honda y sólo uno de Toyota. También sólo hay una pickup en el ranking. Y por supuesto, dos autos emblemáticos de todos los tiempos. El último modelo de cada uno es conocido por todos, pero el primero no tanto, y en algunos casos, no parece tener relación alguna con el de nuestros días o el último que salió a la venta.

Quizás es una sorpresa en este ranking, pero el VW Passat está entre los diez autos más vendidos de la historia por su continuidad y versatilidad a lo largo de las décadas

#10. Volkswagen Passat

El Volkswagen Passat nació en 1973, y su aspecto realmente no tenía mucha relación con el auto actual. Este sedán alemán pasó por siete generaciones hasta llegar al actual. A lo largo de su historia, tuvo cambios estéticos profundos, como la versión llamada B3, que en 1988, presentó una vista distinta en su frente, por su ausencia de parrilla entre los faros delanteros.

Con más de 16 millones de unidades comercializadas, el Volkswagen Passat es un auto del segmento grande o E, y ha tenido la habilidad de ir mutando con el paso del tiempo, para mantenerse siempre en un lugar de preferencia en un público que elige ese tamaño de autos, pero no paga el lujo o el renombre de las marcas Premuim que lo dominan desde siempre.

El auto más emblemático de la historia. El Ford Modelo T, nacido en 1908, discontinuado en 1928, fue el primer auto fabricado en serie del mundo

#9. Ford Modelo T

Fue uno de los autos más emblemáticos de todos los tiempos. Fabricado entre 1908 y 1928, se hicieron 16.500.000 unidades. El Ford T forma parte de la historia del automóvil, ya que fue el primer auto fabricado en serie. Su gran fuerte era el precio muy bajo, por lejos el más económico de los que se fabricaban en su época. Parte de ese éxito del Ford T se comprobó en 1914, cuando se publicó un dato clave que justificaba su éxito. Solo tomaba una hora y 33 minutos, para que un Modelo T fuera construido de principio a fin. Cuando terminó su ciclo de vida, un Ford T costaba todavía una cifra exigua de 366 dólares en 1928. Hoy, como pieza de colección, pueden pagar más de 30.000 dólares por un modelo original.

Honda Accord, primer auto de segmento grande de Honda, fue el vehículo de origen japonés más vendido en EE.UU. por 15 años

#8. Honda Accord

Casi podría decirse que es un contemporáneo del Volkswagen Passat. Con más de 17 millones de unidades, el Honda Accord es el segundo modelo de Honda más vendido en el mundo y ha quedado en el puesto siguiente al Civic, su hermano mayor, por su permanencia en el mercado. Hasta poco tiempo atrás, entre ambos modelos de Honda, estaba el Ford T, que al haber cesado su producción, irá cayendo en el ranking conforme pase el tiempo.

El Accord siempre fue un automóvil muy personal, de hecho, en algunas de sus evoluciones, fue completamente disruptivo, causando sorpresas, rechazos y galardones de mejor Auto del año. Su nacimiento data de 1976, cuando Honda decidió entrar al segmento de autos grandes, llamado segmento E. La versatilidad del Accord puede mostrarse en haber tenido todo tipo de versiones. Hubo modelos hatchback de 3 y 5 puertas, sedán de 2 y 4 puertas, cupé deportiva y rural o Station Wagon. Pasó por 10 generaciones, y fue el automóvil japonés más vendido en los Estados Unidos durante 15 años.

El Civic original puede tener poco y nada del actual, pero la historia dice que fue el primer deportivo de tracción delantera y motor transversal de la marca japonesa, de singular éxito

#7. Honda Civic

Con 18.500.000 de unidades comercializadas en todo el mundo, el Honda Civic es otro modelo que resultó un éxito desde el primer momento. Nació en 1972, y fue el primer modelo coupé de 2 puertas, motor transversal y tracción delantera que pertenecía a un segmento de auto económico, cómodo y divertido de conducir de la marca japonesa. Durante cuatro generaciones, el Civic fue un auto compacto, pero a mitad de los años 90, la llegada de la nueva cupé Civic, subió un escalón más y empezó a competir con autos que hasta ese momento lo superaban en tamaño y prestaciones. Si bien nunca más volvieron a bajar de volumen, no fue hasta la décima generación, la actual, que el Civic no sorprendía gratamente a sus defensores más fieles.

Conocido con varias marcas, el Fiat 124 se fabricó en Italia hasta 1980, pero en el Este europeo se siguió produciendo con otros nombres hasta 2004

#6. Fiat 124

Nacido en 1966, como una necesidad del mercado que buscaba berlinas con formas modernas, el Fiat 124 fue el hermano mayor de los exitosos 500 y 600, y el reemplazo de la serie 1100, cuyas líneas habían quedado obsoletas y su costo elevado para una creciente clase media europea. El 124 nació y se posicionó como un auto noble, simple y económico, y así fue que en menos de cinco años, ya se fabricaba también con otros nombres, en distintos países europeos. Así, al Fiat 124 se le endosaron los nombres de Lada, Seat o PAL Premier y Tofas. Esa multiplicación de producciones paralelas y luego continuadoras de la fabricación que cesó en Italia en 1980, le permitió llegar a casi 20.000.000 de unidades, pero la poca trascendencia de las marcas que lo produjeron hasta 2004, parece haber influido en que no se cuente en la mayoría de los rankings de ventas históricos.

El Ford Escort generación 1 nació en Inglaterra pero pronto fue el primer auto global de Ford

#5. Ford Escort

Más de 20 millones de unidades sellaron la historia de este modelo de Ford que tampoco se ha seguido fabricando. Fueron tres series de automóviles de turismo del segmento C, producidas en distintos mercados mundiales. La primera serie de producción que llevó el nombre Escort, fue una serie de vehículos desarrollados y producidos inicialmente en Inglaterra, para luego expandirse a distintos mercados de los 5 continentes. Eso lo convirtió en el primer modelo global de la marca. Esta serie de vehículos fue producida entre los años 1967 y 2004, y sus seis generaciones fueron además, referentes en el mundo de las competencias automovilísticas, lo que impulsó también su perfil de auto deportivo exitoso.

Nacio antes de la Segunda Guerra Mundial, pero solo fue famoso algunos meses después de terminada. El Escarabajo es auto discontinuado de mayor éxito de todos los tiempos

#4. VW Beetle

Con un total exacto de 21.529.464 millones de unidades comercializadas, ese fue el nombre del último modelo del Beetle que salió de la planta de Puebla, en México en 2003. Este vehículo nació en 1938 con una finalidad de convertirse en el más barato de la industria y de la historia. Si bien su origen estuvo relacionado al régimen del Tercer Reich de Adolf Hitler, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el automóvil logró reconvertir su imagen para transformarse en uno de los autos más queridos y vendidos en todo el mundo, incluso gracias al cine y los estudios Disney.

Más tarde, con muchas idas y vueltas, resucitado con el nombre de ‘New Beetle’. En el 2019 se dejó de fabricar. Como se puede verificar, el Beetle es el primer auto de este ranking que ya no se produce, por lo que su cuarto puesto histórico adquiere mayor relevancia.

El primer VW Golf, nada menos que el sucesor del Escarabajo

#3. VW Golf

Con más de 31 millones de unidades, desde su nacimiento en 1974, el Golf es un ícono del sector automotor y uno de los más vendidos. Desde sus inicios, se ofrecieron diferentes versiones, aunque el hatchback fue el más exitoso.

El crecimiento de este modelo y la importancia que siempre mantuvo en todo el planeta lo llevó a una evolución tal que hoy se ofrece en versión híbrida y eléctrica. El Golf fue el primer reemplazo de VW para el Beetle o popular Escarabajo, que curiosamente es el que sigue en la lista de autos más vendidos de la historia.

La primera Ford F-100, nacida en 1948, fue la pionera de un modelo que aún hoy sigue vigente

#2. Ford F-Series

35 millones de unidades se vendieron de la Ford F-Series, que todavía se fabrica y es uno de los modelos más famosos de la marca, además de la pick up más vendida de la historia. Lleva en el mercado desde 1948, encabezó la lista de camionetas más vendidas durante 31 años e incluso fue el automóvil más vendido durante 23 años completos. A lo largo de su vida tuvo distintas variantes, lo que afirmó su liderazgo durante las 12 generaciones de series F, de las cuales, la más conocida es la pickup F-100. Esto le permitió seguir siempre en lo alto de la estadística como la más elegida de todos los tiempos.

Se serie Corolla de Toyota, el auto más vendido de la historia automotriz

#1. Toyota Corolla

Con más de 41 millones de unidades, el Toyota Corolla es el vehículo más vendido de la historia del automóvil, un símbolo de la industria automotriz japonesa que recorre el mundo.

En el momento de su lanzamiento en 1966, costaba solo $ 1.816 dólares. La dimensión del éxito de este modelo a lo largo de los años, está dada por una cifra sorprendente. Cada 40 segundos, en algún lugar del mundo se vende un Corolla. Este modelo se fabrica en 16 países diferentes para satisfacer la demanda, que indudablemente es la más alta del mundo.