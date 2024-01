Reapareció Massa y cuestionó al Gobierno por Ganancias: “Rarezas de la libertad”

Reapareció Sergio Massa y cuestionó al Gobierno por Ganancias: “Rarezas de la libertad”

El ex ministro de Economía se refirió al proyecto del oficialismo para que quienes perciban sueldos de más de $1.350.000 vuelvan a pagar el impuesto. Durante la campaña presidencial, Milei había celebrado su eliminación.

Mientras el Gobierno le da los toques finales al proyecto de ley para restituir el impuesto a las Ganancias, que en algunas horas llegará al Congreso para su tratamiento, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, reapareció para cuestionar la decisión.

Es que el ex candidato a presidente, fue quien eliminó el gravamen que contó con el apoyo del en ese entonces, diputado Javier Milei, que se pronunció en favor de la quita de impuestos que favorece la libertad. Sin embargo, un mes despues de asumir el Poder restituyó la tasa.

“Mientras se llevan al Tesoro Nacional 0.76 puntos del PIB aumentando el Impuesto PAIS y trasladando el costo a precios, le sacan a la gente la devolución de IVA, 0.25 del PIB”, sostuvo Massa a través de un comunicado del Frente Renovador (FR), partido que preside.

En el texto, difundido a través de las redes sociales, se indica: “Mientras se llevan por supercosecha, devaluación y aumento de retenciones al Tesoro 1.3 del PIB, le devuelven a los más ricos del país en bienes personales 0.23 del PIB. Mientras regalan en el blanqueo 1.4 del PIB en impuestos a los que evadieron, restituyen ganancias para darle una limosna a los gobernadores (0.17 del PIB) perjudicando así a 823 MIL trabajadores”.

“Rarezas de la libertad. El salario no es Ganancia”, concluye el documento dado a conocer por el ex funcionario de Alberto Fernández en su cuenta de X (ex Twitter), al que se sumaron otros dirigentes para mostrar su descontento con la media que afecta al 8% de los asalariados.

EL SALARIO NO ES GANANCIA

🇦🇷 pic.twitter.com/8CMCyC4Sut — Frente Renovador (@FrenteRenovador) January 23, 2024

Una de las primeras en responder al posteo, fue la ex titular de AySa y esposa de Massa, Malena Galmarini quien señaló: “Te aumentaron la nafta, los alimentos, las tarifas, la prepaga, el impuesto PAIS, el monotributo, el boleto de bondi y de tren. Te sacaron la devolución del IVA y los créditos de ANSES Quieren aumentar las retenciones a la industria, a las economías regionales y al campo. Todo sube salvo los salarios y las jubilaciones. Y, ahora, quieren que vuelvas a pagar el impuesto a las ganancias”.

Por su parte, el actual diputado de Unión por la Patria y ex ministro de Transporte, Diego Giuliano, remarcó: “No hay medida que este gobierno planee que no impacte de manera negativa en la vida cotidiana de las y los argentinos”.

Las réplicas de parte de la oposición llegan a tan sólo 24 horas del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), contra el Gobierno libertario, al que muchos de los dirigentes del peronismo y kirchnerismo llamaron a plegarse.