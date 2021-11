Recta final hacia las elecciones: el dólar financiero libre arranca la semana arriba de $216

Durante las últimas ruedas, el BCRA habría vendido u$s 30 millones diarios para contener el MEP y el CCL de AL30 y otros u$s 10 millones en otros instrumentos. Sin embargo, no logra contagiar a las otras cotizaciones 8 noviembre, 2021

Puntos a considerar en materia económica. En las últimas semanas el dólar no paró de subir, y ya se prendieron las alarmas por el valor al que podría llegar después de las elecciones.

Según detalla el Cronista, la idea del Banco Central es mantener a raya las cotizaciones implícitas en los bonos AL30 y que eso termine traccionando a la baja al resto de los dólares financieros.

De todas formas, el organismo ya gastó unos u$s 2500 millones en la recompra de instrumentos y las cotizaciones financieras libres siguen sin contagiarse. De hecho, en las últimas semanas se despegaron de manera contundente y ya superan los 216 pesos.

“El BCRA intervino en bonos globales sobre el cierre para acomodar los valores”, escribió en sus redes el director de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez.

Y agregó: “Si, leyeron bien. Están originando, apalancando y proveyendo la demanda de cobertura en todos los segmentos que van creando y encepando hace más de un año”.

En tanto, la Consultora Gabriel Rubinstein y Asociados destacó en su cuenta de Twitter: “La intervención, contando todos los bonos, ya está cerca de los u$s 40 millones diarios”.

El tan mencionado blue sale a la cancha este lunes con un valor $ 199, tras haber tocado el jueves los temidos 200 pesos.

f:Cronista