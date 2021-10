Redobla la apuesta del discurso fallido”: Melconian apuntó a Máximo Kirchner

El diputado del Frente de Todos realizó críticas sobre el pago de la deuda contraída ante el FMI. El economista aseguró en que “con ese mismo mensaje fueron al 12 de septiembre y ya sabemos cómo terminó”

Máximo Kirchner sostuvo que “cada dólar que se destine al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es un dólar menos para el pueblo”. En base a esa afirmación, Carlos Melconian lo cruzó al diputado.

“Lo único que hace Máximo Kirchner es redoblar la apuesta del mensaje que fracasó. Con este mensaje fuimos al 12 de septiembre y ya sabemos cómo termino”, aseguró el economista.

Durante una conversación con el programa La Rosca (Todo Noticias), el protagonista insistió en que “no todo el mundo es economista como para conocer qué es lo que realmente se necesita. Pero la gente ha tenido el olfato suficiente para decir ‘no me jodan más con esto’”.

“Dijo ‘no me jodan más con el asado, la heladora. No me jodan más’. Es invalorable lo que ha hecho la gente que fue a votar. La gente no tiene dimensión del punto de inflexión implantado”, sostuvo con respecto a la derrota del oficialismo en las PASO.

Remarcó que “estuvo presente en las PASO la podredumbre de la gente que dice ‘no me jodas más con éstas definiciones. ¿Querés agarrar? Hace algo’. La gente se le planto”.

Por último, el ex presidente del Banco de la Nación Argentina admitió que Kirchner lo que “quiere es morir con las botas puestas”.