Reforma Judicial: CFK impuso sin consultar el artículo contra los medios

La cláusula introducida por el cristinista Oscar Parrilli obliga a los jueces a reportar supuestas presiones "de los poderes mediáticos".

poderes mediáticos” incluida por los legisladores kirchneristas en la reforma judicial,al presidente, ni a la ministra de Justicia,, según reconstruyó La Nación.

El Poder Ejecutivo fue apenas notificado de la cláusula contra los medios, introducida por el cristinista Oscar Parilli, como si el bloque de senadores oficialistas, bajo la mirada de Cristina Fernández de Kirchner, y la Casa Rosada fueran dos compartimentos desconectados. “Los cambios corrieron por cuenta de los senadores“, se limitó a decir un importante funcionario a La Nación.

De esta forma, con la “cláusula Parrilli” la reforma judicial se aleja cada vez más de las pretensiones del Presidente de que el proyecto se apruebe con amplio consenso político.

“Insistimos, el proyecto todavía se tiene que debatir en el plenario del Senado y en la cámara de Diputados. Lo que quiere Alberto es que salga y que sea producto de una discusión y con aportes. También es cierto que la oposición rechazó el proyecto antes de leerlo“, agregó uno de los colaboradores estrechos de Fernández al mismo medio.

Otro importante ministro, en cambio, intentó justificar la imprevista cláusula que que obliga a los jueces a denunciar ante el Consejo de la Magistratura presiones “de los poderes mediáticos”. “No es como lo quieren mostrar la oposición y los medios. No es para condicionar o denunciar al periodismo, es para preservar la independencia de los jueces. Se hizo un estiramiento de algo que es inocuo. No sé si es oportuno o no, pero no es sustancial ni es como lo quieren presentar”, dijo el alto funcionario sin mostrar fisuras con el kirchnerismo.

Algunos en el Gobierno consideraban que el texto de la reforma podría volver a modificarse en el largo trámite legislativo que tiene por delante y que podría extenderse una vez que el proyecto pase a Diputados. “Por ahora es solo un dictamen”, advirtieron.

Con información de La Nación.