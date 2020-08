Reforma Judicial K: quiénes son los diputados que buscan convencer para aprobar el proyecto

El Frente de Todos inicia una carrera a contrarreloj para conseguir los votos necesarios para aprobar la Reforma en Diputados Con la aprobación del dictamen de la reforma judicial, el Gobierno Nacional acelera para tratarla lo antes posible y buscará votarla en el Senado la semana que viene.

El problema aparecerá cuando la reforma deba ser tratada en la Cámara de Diputados. A pesar de las modificaciones que sean incorporadas en la votación en el Senado, la mayoría de los bloques opositores en la Cámara Baja se expresaron en contra de la iniciativa por considerarla inoportuna. El Frente de Todos, en minoría con 118 miembros, debe conseguir al menos 11 adhesiones de otras bancadas para alcanzar el mágico número de 129 legisladores y lograr el quórum: hasta ahora sólo tendría asegurados siete votos.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, enfrenta un panorama mas complejo que la Presidenta del Senado Cristina Kirchner: a la falta de los votos necesarios se le suma la ausencia de un protocolo para el funcionamiento remoto del cuerpo. El vigente caducó hace dos semanas. Si no se acuerda la prórroga de este protocolo la reforma no podrá ser tratada en Diputados.

La medida, tarde o temprano, será tratada en la Cámara Baja por lo que los esfuerzos del oficialismo se centran en el primer problema: conseguir los once votos faltantes para aprobar la iniciativa del Gobierno. Desde el diario La Nación afirman que el Frente de Todos asegura tener acordado el apoyo de siete diputados: ellos serían Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), José Ramón, Pablo Ansaloni, el rionegrino Luis Di Giacomo y los misioneros Ricardo Wellbach, Diego Sartori y Flavia Morales, todos ellos del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.

Estos diputados pertenecen a una misma bancada la cual ya presenta grietas respecto a la reforma judicial. Los diputados Antonio Carambia y Beatriz Áila ya notificaron que no acompañaran la medida por considerarla inoportuna.

Los cuatro votos faltantes el gobierno ira a buscarlos en el Interbloque Federal. Si bien esta bancada mostró diferencias internas en las últimas votaciones, en esta oportunidad la postura sería uniforme: no votar la reforma judicial por considerarla inoportuna y carente del respaldo de un acuerdo político amplio. No aclararon si, en este debate puntual sobre la reforma judicial, se sentarán en sus bancas para facilitar la sesión.

Quienes tampoco votarán la reforma son los dos representantes de la izquierda. “Este proyecto no cambia nada sustancial. Solo agrega más juzgados a un sistema judicial antipopular que se mantiene intacto, preservando la casta judicial. Así, se dejan en pie desde la nefasta ley del arrepentido hasta las leyes antiterroristas. La aplicación de los juicios por jurados, la elección directa de los jueces, la revocabilidad de los mandatos y que ganen lo mismo que un docente, es nuestro planteo para terminar con la casta privilegiada que hoy maneja la Justicia”, sostuvo Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. Aún no definió si dará quórum. En linea similar se expresó su compañera de bancada Romina Del Plá aunque si garantizo que no dará quórum.

Massa confía en poder disuadir a quienes ya se expresaron en contra del proyecto a que, al menos, den quórum para dar el debate. En Juntos por el Cambio descreen que eso pueda suceder. Sostienen que quien dé quórum en esta sesión va a quedar visto ante los ojos de la sociedad como cómplice de la aprobación de la ley, aunque vote en contra.