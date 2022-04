Repunta la demanda de dólares en los bancos tras el fin del ‘veranito’ cambiario

Nota extraída de El Cronista por Mariano Gorodisch

Las ventas del dólar solidario se recuperaron 20% con respecto a la semana previa. No es para menos: ahora el dólar ahorro se compra, en promedio, a $ 197,64, contra $ 205,50 del blue y $ 208 del MEP.

Se revirtió la tendencia. En la primera quincena de este mes, las ventas de dólar ahorro venían cayendo 25% con respecto al mismo período del mes anterior, por la tranquilidad y la calma del dólar, de la mano del auge del carry trade y las inversiones en pesos.

Pero a partir de la suba del blue y las cotizaciones financieras de los últimos días, cambió la tendencia, y las ventas del dólar solidario se recuperaron 20% con respecto a la semana previa. No es para menos: ahora el dólar solidario se compra, en promedio, a $ 197,64, contra $ 205,50 del blue y $ 208 del MEP, cuando antes prácticamente no había diferencia entre las cotizaciones.

El tema es que si se compra dólar ahorro por 90 días no se puede tener acceso al MEP, y viceversa, cuando por la Bolsa no hay límite para poder comprar.

En realidad, se puede todo el blanco disponible, para evitar problemas con la AFIP, mientras el solidario es de sólo u$s 200 por mes, y a los que tienen suerte, ya que quienes recibieron el ATP (que lo pidió la empresa, no el empleado, vale la aclaración), aunque sea un mes de la pandemia durante el 2020, no se les deja comprar más, pese a que ya pasaron dos años.

Comisiones

Por lo general, los bancos privados más grandes, con mayor cantidad de clientes, tienen un precio más caro de dólar ahorro, al tener clientes cautivos, por lo cual la cotización sube hasta $ 200,25, mientras los públicos suelen ser más baratos.

Es cierto que luego el 35% se recupera, ya sea por Ganancias o por Bienes Personales, pero habrá que esperar hasta abril o mayo del año que viene, y sin ningún tipo de actualización por inflación.