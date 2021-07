Reservas bajan de u$s 43.000 millones mientras el Central volvió a vender dólares por fuerte demanda de fin de mes

Por efecto del pagos al Club de París y caídas de las cotizaciones, se reacomodaron las reservas internacionales. En una nueva jornada tensa el Banco Central volvió a tener que asistir a una renovada demanda de divisa en el mercado.

Luego de casi tres meses obteniendo resultados positivos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el Banco Central (BCRA) realizó la primera venta neta de dólares para abastecer la demanda en la plaza mayorista. Lo hizo con cerca de u$s 70 millones, según estimaciones del mercado.





En la misma jornada, las reservas internacionales mostraron una caída debajo del piso psicológico de u$s 43.000 millones, productos de los pagos al Club de París, que se completarán mañana, en total por unos u$s 220 millones

Respecto de las ventas en el mercado, desde el Banco Central indicaron a El Cronista que no se observa un cambio de la tendencia compradora neta de divisas y sostuvieron que el resultado de la intervención de la jornada se debe al desempeño habitual de finales de cada mes, cuando suele registrarse un incremento de la demanda.





La última jornada de saldo negativo había sido el pasado 30 de abril, cuando vendió u$s 99 millones. Desde entonces, todas las ruedas habían arrojado números positivos o neutros, en el marco de la temporada alta de liquidaciones del campo, que este año se incrementaron fuertemente gracias a la escalada del precio internacional de la soja.

Con las ventas de hoy, el acumulado de las compras netas del BCRA en lo que va del mes se ubica apenas debajo de los u$s 1000 millones. La semana pasada, tras superar esa cifra, se convirtió en el acumulado más alto para un mes de julio de los últimos diez años, de acuerdo con los datos oficiales de la entidad.

Asimismo, las reservas brutas mostraron un importante descenso y perforaron de nuevo los u$s 43.000 millones.

En la jornada, retrocedieron u$s 190 millones y finalizaron en u$s 42.837 millones, según estimó el BCRA de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.

Este fuerte descenso se explicó, además de las ventas netas de la jornada, por los pagos de deuda realizados al Club de París.

Según indicaron desde el Central, hoy le cancelaron al organismo más de u$s 100 millones, tras haber abonado ayer unos u$s 60 millones. Para mañana está previsto otro pago, con lo cual totalizarán u$s 220 millones esta semana.

Dólar en calma

El BCRA convalidó un avance de otros tres centavos para el tipo de cambio mayorista, que cerró en $ 96,54 por unidad, manteniendo su ritmo habitual de devaluación diaria. En tanto, el minorista avanzó a $ 101,75 en Banco Nación y a $ 101,95 en el promedio de las entidades financieras que releva la autoridad monetaria.

En cuanto a los paralelos, el dólar blue volvió a retroceder. El billete registró otro descenso de $ 1 para situarse en $ 180 en la punta compradora y $ 183 en la vendedora. De este modo, mantuvo la tranquilidad que empezó a observarse desde ayer y redujo un poco menos del 90% la brecha frente al mayorista.

Las dólares financieros, por su parte, repitieron la dinámica de mostrar repuntes durante el transcurso del día (hoy, con subas de hasta 2,3%) y moderar su avance sobre el cierre. Así, el MEP y el contado con liquidación (CCL) cerraron con un incremento de 0,3%, en $ 167,3 y $ 168, respectivamente.