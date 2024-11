Reunión clave en Brasil entre sponsors de Franco Colapinto y Red Bull

El piloto argentino todavía no tiene asegurada su plaza para la temporada 2025.

Durante el Gran Premio de Brasil, el jefe de Red Bull, Christian Horner, tuvo reuniones con patrocinadores de Franco Colapinto que acrecentaron las especulaciones sobre la posibilidad de que el piloto argentino pase a ser contratado por la escudería austriaca.

El pasado viernes antes de que los pilotos hagan la vuelta de conocimiento del circuito se vio al jefe de Red Bull saliendo del paddock de la escudería de Williams. Luego de la carrera Horner fue consultado por este suceso y respondió: “Sería un mal jefe si no averiguara si Colapinto está disponible”. Ese mismo día James Vowles, jefe de Williams, declaró que está “explorando oportunidades con varios equipos interesados.

Aunque desde Europa medios sostuvieron que el jefe de la escudería austriaca estaría también interesado en Carlos Sainz, se disipó rápidamente ese rumor ya que fue confirmado para acompañar a Alex Albon en 2025 por lo que sería muy difícil que haya un cambio de planes.

Ante la ida de Checo Pérez de Red Bull los otros nombres que sonaron para reemplazar al mexicano fueron los dos pilotos de Alpha Tauri, la segunda escudería de Red Bull, que son Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

A todo esto el pilarense confirmó que hasta el momento no tiene butaca confirmada y agregó: “Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal sería que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mi futuro”.