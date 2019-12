Revés judicial para Catherine Fulop en la causa por sus dichos sobre el Holocausto

InfoShow

La fiscalía había dispuesto archivar el caso, argumentando inexistencia de delito y amparándose en las disculpas de la actriz ante la DAIA. Pero el abogado que la denunció logró evitarlo: “Hubiera sido un antecedente deplorable”, destacó

“¿Por qué te crees que Hitler sobrevivió? ¿Porque solito lo hizo todo? No, mi amor, porque dentro de (los campos) los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. No sé si tú sabés la historia: los sapos (NdR: quiso decir ‘kapos’) eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, eran los más crueles. Esto mismo está pasando en Venezuela”.

A principios de mayo Catherine Fulop volcó estos dichos en una entrevista con Marcelo Longobardi para Cada mañana, su programa en Radio Mitre, tras ser consultada por la crisis económica y social que atraviesa su país. Sus palabras generaron, casi de manera espontánea, un gran repudio en las redes sociales y la opinión pública. El abogado Jorge Monastersky consideró que infringía la Ley 23.592, que penaliza los actos discriminatorios, y luego de presentar una denuncia (“Es un claro ejemplo de banalizar el Holocausto”, justificó), se inició una causa.

Fulop se reunió con autoridades de la DAIA para acercar sus disculpas, que ya había expresado de manera pública. La fiscal Mariela De Minicis pidió entonces que la causa fuera archivada, considerando ese pedido de perdón y también una presunta inexistencia de delito, debido a que la actriz “poseía un desconocimiento histórico de los hechos», y que por eso «no tuvo una interpretación malintencionada de la realidad”. Pero Monastersky presentó un recurso de revisión ante el fiscal general Sergio Martín Lapadu. Y después de una primera instancia donde el fallo no le resultó favorable, este viernes un nuevo dictamen le dio la razón, desestimando aquel pedido de la fiscal. Por eso la causa se reabrirá, continuando su curso.

“El delito se cometió, y nada tiene que ver si pidió o no perdón. No se trata de pedir disculpas sino de tomar conciencia de la gravedad de lo dicho –dijo Monastersky, en diálogo con Teleshow–. No se puede decir cualquier cosa y que no haya consecuencias. A Fulop no se la tiene que juzgar como actriz ni como persona sino por sus dichos, que han sido dolorosos. Algo tan delicado no puede pasar desapercibido por la Justicia. Este no es un delito como el de calumnias e injurias, que es de carácter privado, sino que es un delito de acción pública».

Ahora bien, la causa podría derivar en un juicio oral, pero es improbable que esto suceda. Como lo prevé la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía podría llegar a un acuerdo con los abogados de Fulop para encontrar una medida alternativa, como una probation o una mediación penal. Monastersky está de acuerdo. “Yo no busco que sea condenada sino que se marque un punto de inflexión –advirtió–. Me parece aberrante que no haya consecuencia por decir semejante cosa en un medio de comunicación masivo como el que lo dijo, con el 60% o 70% de audiencia. Por eso, haber dictaminado una inexistencia de delito hubiera sido un antecedente deplorable. Sería dar vía libre a que cualquier persona diga cosas terribles”.

f;Infobae