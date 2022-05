Revés judicial paraCFK enHotesur:para el fiscal general,“no hay ninguna prueba para dictar su sobreseimiento”

Así lo dictaminó el fiscal general Mario Villar para quien los dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 dictaron una sentencia arbitraria

Nuevo revés judicial para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Los Sauces-Hotesur. Este lunes, el fiscal general Mario Villar pidió anular el sobreseimiento dictado por Tribunal Oral Federal 5 que había beneficiado a Cristina y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Según el dictamen de Villar, los dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 dictaron una sentencia arbitraria al firmar los sobreseimientos y frenar el juicio oral por los delitos de lavado de dinero, dádivas y asociación ilícita.

“No hay ninguna prueba nueva que habilite analizar la posibilidad de un sobreseimiento en esta etapa procesal”, explicó en su escrito judicial el fiscal Villar.

Según el mismo, “las sentencias arbitrarias enmascaran bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad, por ello no son sentencias, no dicen el derecho y los que las dictan no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender”.

Según el dictamen de Villar que dio a conocer Infobae, “en cada uno de los fundamentos” que expuso la mayoría del TOF 5 “se percibe a simple vista que la única coherencia que poseen es su unidad de dirección hacia cerrar la causa, lo cual incluye el argumento que les permitió llevar adelante los fundamentos de fondo para intentar justificar el sobreseimiento”.

Así se sostuvo que “la solución del sobreseimiento tal como aquí nos es presentada no sólo priva al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia sino que esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público”. Y acota que en un eventual juicio “se podrá determinar si las imputaciones gravísimas que están en juego en esta causa son verdaderas o no, si pueden probarse más allá de toda duda razonable”.

Y continuó: “La sociedad tiene derecho a tomar conocimiento de cuestiones que son intrínsecas a su rol de ciudadanos, responsables y comprometidos en el marco de un sistema republicano de gobierno. Este es un interés legítimo de la sociedad, que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal deben resguardar como parte de su función institucional”

Al respecto, cerró: “En definitiva, no hay derecho en esta aparente sentencia, apartémosla del camino del debido proceso, que se produzca el debate“.

El escrito fue presentado ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene bajo su análisis el caso.