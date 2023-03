Ricardo Jaime fue liberado tras siete años detenido por corrupción

Tras la excarcelación ya no quedan funcionarios de la gestión kirchnerista presos.

El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue liberado después de estar casi siete años detenido por diversos causas de corrupción. La excarcelación se produjo a las 04:30 desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal.

La liberación de Ricardo Jaime se produjo luego de que el Tribunal Oral Federal N°7 decidió no renovar la prisión preventiva que permitía que el ex funcionario kirchnerista siguiera detenido. Previamente los jueces habían solicitado un informe médico del ex ministro al Servicio Penitenciario Federal.

Los especialistas médicos detallaron sobre la salud de Jaime: “hipertensión arterial esencial, que es ex tabaquista, padece de hipotiroidismo subclínico, hiperglucemias, un nódulo benigno en el pulmón, un carcinoma basocelular lobulado y una depresión reactiva”.

El ex funcionario kirchnerista seguirá su vida en Córdoba y deberá usar una tobillera electrónica. Además Ricardo Jaime tendrá prohibida la salida del país, se le retiró el pasaporte y está obligado a informar sobre cualquier cambio de domicilio.